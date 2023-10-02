Что ждет рынок ОФЗ? Как сейчас заработать на госдолге и ждать ли дефолт

Инвесторы, покупавшие ОФЗ в первый год пандемии, например, на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), не раз за три года убедились, что гособлигации не настолько хороши по сравнению с вкладами, как это рекламировалось. При высокой надежности, которая почти такая же как по вкладам, доходность более года была отрицательной. Более того, если бы не налоговые льготы по ИИС, то инвесторы увидели бы убыток от вложений, в лучшем случае — нулевая доходность после истечения минимально возможного трехлетнего срока действия счета для получения льготы.

Ситуация на рынке ОФЗ ухудшилась к осени. Цены гособлигаций падают, чтобы доходности подстроились под рынок и ключевую ставку ЦБ в 13%. Часть аналитиков начали говорить о возможном обвале внутреннего рынка госдолга и грядущих распродажах облигаций федерального займа.

Что произошло?

До пандемии ОФЗ стабильно дорожали каждый год с 2015 года и к началу 2020-го — за 5 лет — цена гособлигаций удвоилась, согласно данным Мосбиржи. На таком длительном периоде постоянного роста цены было выгодно покупать ОФЗ и розничным инвесторам: например, открыть ИИС и получать к полученному доходу еще и налоговый вычет на сумму до 52 тысяч рублей каждый год.

Но с началом 2020-го мировая экономика попала в период нестабильных ставок. Сначала центробанки ввели политику необычно низких ставок, которые затем вызвали рост инфляции в разных странах. После этого регуляторы начали повышать ставки, чтобы остановить рост цен: зажать кредитование бизнеса и потребителей и таким образом снизить спрос на товары и услуги, что привело бы к падению их стоимости.

Банк России не стал исключением — в 2021 году регулятор снизил ключевую ставку впервые в истории России до 4,25% годовых. После этого упали ставки на денежном рынке, межбанковские ставки, упали и доходности всех выпусков ОФЗ, а их цены быстро выросли (цена и доходности облигаций меняются противоположно). Но не прошло и года, как ставка ЦБ начала расти, а новые санкции с 2022 года привели к новым скачкам ключевой ставки верх-вниз (до 20%, затем до 7,5% и 13%), что отразилось на доходности облигаций. Сейчас ОФЗ в среднем стоят, как и два года назад, а ставка ЦБ РФ, по ожиданиям аналитиков, до конца октября будет повышена до 14% — до уровня мая прошлого года или апреля 2015 года.

Минфину даже пришлось несколько раз отменить аукционы по размещению новых выпусков ОФЗ — инвесторы, в основном банки, хотели более высокой доходности и низкой стоимости ОФЗ и выставляли заявки, которые министерство отклонило. Андрей Костин, глава ВТБ, одного из крупнейших игроков на рынке ОФЗ, заявил, что банк готов лишь покупать флоатеры (облигации с плавающим купоном, размер которого привязан к рыночным ставкам, ставке ЦБ), а Минфин пытается продавать только ОФЗ с постоянным купоном.

Мы готовы покупать, я Минфину об этом сказал. Но только флоатеры, потому что при такой ставке и с трендом к ее повышению, фиксированные брать опасно. Андрей Костин президент-председатель правления ВТБ

В итоге Минфин решил сократить размещения ОФЗ в этом году на 1 трлн рублей, а вместо них рост дефицита бюджета сдержат за счет выросших экспортных доходов. «Пускай сидят теперь (банки — ред.) и кредитуют экономику, а не бюджет», — сказал министр финансов Антон Силуанов.

Но цены ОФЗ и после этого продолжили снижение, а кривая доходности поднялась выше 12%. Самые встревоженные — аналитики-алармисты заговорили, что, возможно, рынок госдолга ждет обвал и массовые распродажи.

Что ждать от ОФЗ розничным инвесторам?

Многие эксперты говорят, что до конца года и в начале нового, на подешевевшие ОФЗ снова вырастет спрос — ведь в следующем году ЦБ РФ планирует начать снижение ставки. Тогда ОФЗ оттолкнутся от своего ценового дна и начнут дорожать, а их доходности — падать.

«Цены на долговом рынке продолжают снижаться, а доходности расти, — пояснил инвестбанкир, основатель телеграм-канала bitkogan Евгений Коган. — И это — нормально при текущей ключевой ставке — 13%. Дело в том, что в августе рынок “не верил”, что высокие ставки продержатся долго. И ОФЗ даже не отреагировали повышением доходности к уровню ставки. Но теперь мнение изменилось».

«Ставка может остаться высокой до конца года и первую половину 2024 года. И ставка еще раз повышена была в сентябре. Уровень доходности ОФЗ закономерно повышается, а спрэды корпоративных облигаций расширяются, что выражается в снижении цен. Совсем другие доходности мы видим и на первичном рынке», — пояснил Коган.

Речи о снижении доверия к долгам России или снижении кредитного качества нет. Все дело — в текущей денежно-кредитной политике. На более высоких уровнях доходности спрос на внутренний долг России дополнительно вырастет. 13% годовых — это очень неплохая ставка. «Говоря сложным процентом» — это удвоение капитала за 6 лет. Евгений Коган инвестбанкир

«Минфин не готов размещать ОФЗ с постоянным купоном со значительной премией к рынку», — отметил Евгений Миронюк, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

В течение прошедшей недели наблюдался равномерный рост доходностей по всей кривой ОФЗ: на 27 базисных пунктов в бумагах со сроком погашения в пределах 2 лет, на 25 б.п. в среднесрочных выпусках и на 22 б.п. в долгосрочных облигациях.

Речь не в снижении доверия инвесторов к госдолгу, а в чуть запоздалой реакции ОФЗ на повышение ключевой ставки, а также в сохранении жесткого сигнала ЦБ. Инвесторы ожидают продолжения роста доходностей и готовы отложить покупку ОФЗ или вложить средства во флоатеры. Минфин же, хоть и готовит новый выпуск ОФЗ с переменным купоном объемом 750 млрд рублей, но не заинтересован в увеличении доли таких облигаций в госдолге, что существенно увеличит нагрузку на обслуживание долга. Евгений Миронюк эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

«Низкие траты на обслуживание госдолга в 2023 году были связаны с небольшой долей ОФЗ с переменным купоном (около 37% на начало года) и низкими ставками в первые 7 месяцев года, что позволяло с небольшой премией к рынку размещать бумаги с постоянным купоном. Таким образом, основные риски для Минфина в текущий момент — сложность привлечения средств и потенциальный рост затрат на обслуживания долга», — пояснил эксперт.

Наиболее привлекательный момент для формирования портфеля из облигаций наступит при приближении пика по ключевой ставке, однако лучшей стратегией является поступательное наращивание доли портфеля в облигациях. Евгений Миронюк эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Но, возможно, лучше в такой ситуации открыть брокерский счет или ИИС с возможностью самостоятельного инвестирования (счет типа Б для налогового вычета с дохода). Они позволят гибко реагировать на рыночные изменения при инвестировании в ОФЗ. В таком случае, когда ЦБ РФ будет объявлять о переменах в денежно-кредитной политике — повышать ставку или снижать — можно продавать или докупать ОФЗ на свой счет. ИИС с доверительным управлением исключает такую возможность.

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