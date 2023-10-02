Доходность упала: стоит ли гнаться за дивидендами в период роста ставок в экономике

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259072&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

До конца октября реестры акционеров под выплату дивидендов закроют девять компаний, торгующиеся на Мосбирже. В прошлом году осенний дивидендный сезон был богат на сюрпризы, главным из них стало внезапное решение «Газпрома» о промежуточном распределении прибыли. В итоге компания произвела рекордные выплаты в истории рынка, крупные выплаты сделали «Лукойл» и «Фосагро».

Из-за этих выплат средняя дивидендная доходность российского рынка (отношение дивидендов на акцию к ее цене) выросла. Так произошло потому, что некоторые компании в прошлом году переносили выплаты на осень, пытаясь понять перспективы своего бизнеса, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. По его словам, прошлой осенью она составляла 7,1%, а в этом сезоне находится на уровне 4,1%. С начала этого года индекс Мосбиржи начал расти, акции дорожали, соответственно, дивидендная доходность снижалась.

Охота за дивидендами

Российские инвесторы традиционно отдают предпочтение акциям с дивидендными выплатами. Это подтверждают данные «народного» портфеля Мосбиржи — самыми востребованными акциями у инвесторов остаются бумаги Сбербанка, «Газпрома» и «Лукойла». Однако к осеннему дивидендному сезону изменилась денежно-кредитная политика ЦБ. Если прошлой осенью ключевая ставка была на уровне 7,5% годовых, то этой осенью она составляет 13%.

При росте процентных ставок увеличивается доходность по ОФЗ и корпоративным облигациям, поэтому дивидендные выплаты становятся менее привлекательными, говорит инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» Алексей Калинин. Это мнение разделяет управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров. «С учетом уровня текущей ставки мы считаем, что лучше отдать предпочтение консервативным инструментам», — говорит он.

По словам Асатурова, дивидендная доходность даже щедрых на выплаты компаний несильно превышает уровень ставок денежного рынка, при этом их риски значительно выше. Поэтому Асатуров наблюдает снижение интереса розничных инвесторов к инвестициям в дивидендные акции.

Сейчас ОФЗ могут дать доходность более 12%, при этом доходность индекса Мосбиржи на ближайший год может составить около 8,5%, считают аналитики ФГ «Финам». «Можно ожидать фиксации прибыли по акциям и перетока капитала в облигации, тем более что промежуточные дивиденды платят не все компании, а до основного сезона выплат еще далеко», — пишут они.

Интересные бумаги

Тем не менее среди компаний, которые уже объявили дивиденды и установили дату закрытия реестра акционеров для их получения, есть интересные истории, считают аналитики. Например, привлекательными для покупки могут быть акции банка «Санкт-Петербург», говорит руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами ИК «Велес Капитал» Андрей Бородавка.

Банк выплатит 19 рублей на акцию за первое полугодие, это соответствует доходности 6,6%. «Однако акции торгуются возле своих максимумов, нужно учитывать, что после дивидендной отсечки бумага может значительно скорректироваться», — предупреждает Бородавка.

«Ренессанс Страхование» планирует заплатить 7,7 рублей на акцию, что соответствует доходности 7,1%, указывают аналитики «Финама». Но и эти бумаги находятся на максимальных уровнях, и нужно также учитывать вероятность коррекции, добавляет Андрей Бородавка из «Велес Капитала». По его мнению, акции обеих компаний финансового сектора лучше покупать для долгосрочного инвестирования.

Также интересными вариантами могут быть акции «Новатэка» и «Татнефти», доходность по которым составляет 2,09% и 4,5% соответственно, говорит Пучкарев из «БКС». По его словам, обе компании выигрывают от слабости рубля и высоких цен на нефть. А «Новатэк» еще привлекателен из-за активизации своей инвестпрограммы и перспектив роста операционных результатов в ближайшие годы, поясняет он.

Также можно обратить внимание на акции «Алросы», добавляет Андрей Бородавка из «Велес Капитала». Компания планирует выплатить 3,77 рублей на акцию, доходность — 5,15%. «Несмотря на просьбу Индии прекратить поставки необработанных алмазов на два месяца, у компании хорошие перспективы и прочные позиции на мировом рынке алмазов», — поясняет он. По его мнению, акции «Алросы» после этих новостей были под давлением, но в ближайшие недели, вероятно, будут пользоваться спросом перед дивидендной отсечкой.

Интриги и ожидания

Производитель удобрений «Фосагро» продолжает распределять прибыль в пользу акционеров каждый квартал. За II квартал компания может заплатить 126 рублей на акцию, доходность составит менее 2%. При этом дата закрытия реестра акционеров, которые имеют право на выплаты, пока неизвестна. На компанию значительно возросла фискальная нагрузка, и это может отразиться на планах по выплатам, пишут аналитики «Финама».

С 1 сентября в России установлена пошлина на экспорт удобрений в 7%, с 1 октября будет введена гибкая пошлина с привязкой к курсу рубля. И при курсе 95 рубля за доллар и выше она составит для «Фосагро» 10%. А еще компания входит в число плательщиков windfall tax и планирует заплатить его до конца этого года, указывают аналитики «Финама». «Таким образом, по нашим новым ожиданиям, дивиденды “Фосагро” за III квартал 2023 года вряд ли превысят 150 рублей на акцию. Ранее мы ожидали не менее 200 рублей», — указывают аналитики.