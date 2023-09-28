Минфин вошел в зону несогласия

Как стало известно «Ъ», законопроект Минфина о «донастройке» налоговых льгот при преференциальных режимах вызвал возражения — с ним не согласны в Минэкономики, а также в некоторых регионах, на территории которых есть зоны льготного налогообложения. Оппоненты Минфина опасаются снижения инвестиционной привлекательности таких зон. В финансовом же ведомстве говорят о начатой работе по доработке законопроекта, настаивая, впрочем, на сохранении его базовых принципов.

Инициатива Минфина о корректировке регулирования преференциальных режимов — особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего развития и других — вызвала возражения у некоторых регионов. Также поправки не поддерживают в Минэкономики.

Поясним, что Минфин разработал проект изменений в Налоговый кодекс, предложив ограничить для новых резидентов, которые получат такой статус после 1 января 2024 года, сумму налоговых льгот (обычно речь идет о налогах на прибыль, имущество и землю) размером фактических расходов на капитальные вложения и НИОКР. Обоснование такого подхода — желание стимулировать увеличение вложений и создание новых производств. Также среди предложений Минфина — введение требования о сдаче резидентами годовой бухгалтерской отчетности в ФНС для сохранения применения льгот. Объясняется, что это нужно для того, чтобы «минимизировать долю резидентов с нулевой отчетностью» и сделать возможным применение льгот лишь при выполнении контролируемых показателей.

Как пояснили «Ъ» в Минфине, идея законопроекта — в соблюдении баланса интересов государства и резидентов: льготы «не должны направляться на увеличение дивидендов и собственное обогащение, а должны идти на создание новых рабочих мест, инвестиции, НИОКР».

В Минэкономики с такой «донастройкой» не согласны, следует из отзыва ведомства на проект (есть у «Ъ»). Там полагают, что предложенный механизм «противоречит логике функционирования и целям создания префрежимов» и не учитывает специфику реализации проектов, на поддержку которых эти режимы настроены. Льготные зоны создаются для решения различных задач (от привлечения инвестиций на территории с низким уровнем социально-экономического развития до поддержки приоритетных отраслей регионального развития), и стимулирование капвложений «само по себе не является самоцелью» их работы, отмечает ведомство. Там поясняют, что реализация проектов, в том числе в приоритетных отраслях, не всегда предусматривает существенные вложения или расходы на НИОКР — например, при разработке программного обеспечения. Опасаются в ведомстве и роста административной нагрузки на бизнес.

Схожие претензии и у регионов. Так, Калининградская область направила обращение президенту (есть у «Ъ») с просьбой поручить правительству дополнительно изучить вопрос целесообразности разработки законопроекта в представленном виде. Областные власти отмечают, что контроль за реализацией инвестпроектов и достижением контрольных показателей уже предусмотрен, а изменения в условиях санкций неоправданны и приведут к снижению инвестактивности в регионах, в которых действуют преференциальные режимы — особенно там, где они являются «компенсационными» (Дальний Восток, Калининградская область, Крым).

Риски снижения привлекательности территорий — общий для высказавшихся регионов аргумент.

Помимо этого, минфин Калужской области полагает, что проект сильно усложнит возможность применения льгот. В департаменте инвестполитики Москвы обращают внимание, что предложения «не учитывают факторы формирования инвестцикла проектов» в зависимости от типа продукции: для товаров с низким объемом добавленной стоимости их размещение в ОЭЗ станет нецелесообразным из-за «отсутствия льгот и увеличения административной нагрузки для формирующихся компаний и технологий».

В Минфине «Ъ» сообщили, что прорабатывают поступающие замечания — проводятся совещания, а сам проект дорабатывается. Однако базовые условия использования льгот «должны быть сохранены», отметили в ведомстве. Там полагают, что инициатива не снизит привлекательности префрежимов, поскольку «не предусматривает отмены или корректировку пониженных ставок и их сроков действия: для добросовестных резидентов, выполняющих условия и чьи инвестиции превышают размер льгот, объемы налоговых преференций не будут сокращаться». При этом ограничение льгот размером фактических вложений не будет применяться для отраслей, в которых «отсутствует необходимость значительных инвестиций», пояснили в ведомстве.