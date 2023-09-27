Власти запланировали получить 114 млрд рублей безвозмездных сборов с бизнеса

Доходы «от прочих безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в федеральный бюджет, в том числе связанных с продажей активов иностранными компаниями», в 2023 году составят 114,5 млрд руб. Такая оценка содержится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов, которую изучил РБК.

Доходы по этой статье составят примерно четверть от всех безвозмездных поступлений в 2023 году (в число последних также входят доходы от возврата неиспользованных субсидий и трансфертов). РБК направил запрос в Минфин.

Статья федерального бюджета «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций» начала пополняться миллиардными сборами с декабря 2022 года. Тогда же власти ввели добровольную комиссию при продаже иностранцами активов в России. Взносы от сделок по продаже активов нерезидентами стали проходить именно по этой статье, говорил РБК федеральный чиновник. В материалах об исполнении бюджета за первое полугодие 2023 года Минфин подтверждал, что в прочих безвозмездных поступлениях от негосударственных организаций учитываются доходы бюджета, связанные с продажей активов иностранными компаниями, не предусмотренные в действующем законе о федеральном бюджете.

Добровольный характер заключается в том, что это не безусловный обязательный платеж. Но если резидент недружественной страны решил продать российский бизнес, без взноса сделка вряд ли будет согласована специальной подкомиссией при правительственной комиссии. Регуляторы не уточняли, кто должен уплачивать этот сбор — иностранный продавец или российский покупатель. Однако на практике у недружественных нерезидентов возникли бы административные проблемы с такими платежами. Например, санкционное управление США OFAC обязало американские компании получать специальное разрешение на осуществление такого платежа, иначе это будет считаться нарушением санкционного режима.

По состоянию на 22 сентября сумма безвозмездных поступлений в федеральный бюджет составила 73,3 млрд руб. Еще около 3 млрд казна успела собрать в декабре 2022 года.

Однако уже в 2024 году безвозмездные поступления от бизнеса ожидаются в размере лишь 2,1 млрд руб., а в следующие два года их вообще не планируется, следует из материалов к проекту бюджета.

Как уплачиваются взносы

По решению правительства все сделки по продаже российских активов, принадлежащих лицам из недружественных стран, подлежат одобрению подкомиссии (во главе с министром финансов и с участием других ведомств) правительственной комиссии по иностранным инвестициям. По установленным подкомиссией правилам актив должен продаваться с дисконтом не менее 50% от стоимости, определенной по итогам независимой оценки.

С момента действия взноса за «выход» его условия ужесточались. В марте подкомиссия определила, что размер платежа должен быть не ниже 5% от рыночной стоимости активов, если дисконт при продаже не превышает 90%, и не меньше 10% от рыночной стоимости, если дисконт более 90%. Согласно обновленным в июле правилам, взнос подлежит уплате в течение трех месяцев с даты осуществления сделки.

Конкретный размер взноса устанавливается по результатам переговоров ведомств — участников подкомиссии и компаний. Замминистра финансов Алексей Моисеев отмечал, что ряд компаний уплачивают повышенный взнос. «Ряд компаний вносят больше 10%, это вопрос переговоров. Таких компаний не очень много. Я бы не сказал, что их почти нет, но это не ничтожная доля, но и не половина», — сказал он журналистам 1 сентября.

Позже директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков сообщил, что подкомиссия может закрепить размер платежа на уровне 15%. Он отметил, что сейчас именно такая ставка часто устанавливается на практике.

Публично о продаже активов в России уже заявили такие зарубежные компании, как Volkswagen, Henkel, Magna International, McDonald’s, Valio, Reebok, Decathlon и др. Ряд компаний отложили уход из России. В их числе австрийский Raiffeisen Bank, который еще в начале 2023 года сообщил о намерении продать российское подразделение или вывести его из структуры группы, однако пересмотрел свои планы на более поздние сроки. Как пояснил в начале сентября глава МИД Австрии Александр Шалленберг, большинство западных компаний продолжают работать в России и уйти с этого рынка гораздо труднее, чем это можно представить.

Перспективы сборов за «выход»

Доходы в 114 млрд руб. по итогам 2023 года от сделок по продаже активов иностранцами могут оказаться завышенными, допускает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

По его оценке, тенденция снижения числа иностранных компаний, продающих бизнес в России, продолжится. «Те из них, кто хотел сделать это и имел такую возможность, уже воспользовались ею. Те компании, которые не вышли из российских активов, либо продолжат работу и их устраивают текущие условия ведения бизнеса, либо не видят экономического смысла в продаже активов из-за невозможности реализовать активы по рыночной цене, либо не могут этого сделать из-за бюрократических барьеров», — рассуждает эксперт. Ускорить выход иностранцев из активов в России могло бы смягчение условий — административных и экономических, но вряд ли это произойдет в 2024 году в условиях продолжающихся санкций, полагает Миронюк.

Сделки по продаже иностранных компаний могут оказывать влияние на курс рубля, предупреждали эксперты. «Особенно крупные суммы в сделках по выкупу у иностранцев долей в российских нефтегазовых компаниях. Даже такие разовые сделки могут отразиться на курсе рубля, поскольку приводят к оттоку капитала из России», — говорит аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Чтобы ограничить негативное влияние этого фактора, Банк России и Минфин установили лимит на приобретение валюты на внутреннем рынке для сделок по выкупу уходящего из страны бизнеса в $1 млрд в месяц.

Однако если у российской компании на зарубежных счетах есть достаточные валютные накопления, освобожденные от использования в корпоративных целях или от налоговых обязательств, то сделки по выкупу активов не будут оказывать влияния на курс рубля (в таком случае расчеты по сделке могут пройти за пределами российской юрисдикции). Впрочем, обычно это разовые факторы, которые имеют ограниченное по времени влияние на курс, признает он.

В «Финаме» согласны, что иностранцев, желающих продать свой бизнес в России, становится все меньше. Это нашло отражение и в бюджетном планировании, из которого следует, что основная часть иностранных компаний, которые готовы уйти с российского рынка, сделает это в текущем году.