Дефицит в узде: правительство ожидает резкого роста доходов бюджета

Правительство огласило ключевые параметры бюджета России на 2024−2026 годы. Самым примечательным в основном финансовом документе на следующий год стало резкое увеличение как расходов, так и доходов. Насколько вероятно достижение указанных параметров и за счет чего планируется кардинально увеличить расходы — в материале «Известий».

Какой бюджет запланирован

Согласно опубликованному правительством плану, объем доходов бюджета в 2024 году составит 35 трлн рублей (19,4% ВВП), тогда как расходы достигнут 36,6 трлн (20,3% ВВП). Соответственно, дефицит не превысит 0,9% ВВП. И доходы, и расходы в 2025—2026 годах будут сокращаться относительно показателей 2024 года. Вместе с ними и дефицит: по плану правительства он опустится до 0,4% ВВП в 2025-м и 0,8% в 2026 году.

Политика в отношении дефицита тем самым остается предельно жесткой. Показатели менее 1%, что является таргетом для правительства, являются крайне низкими по любым стандартам. К примеру, в Индии в предыдущем финансовом году дефицит составил 6,4%, а на 2023−2024 годы планируется его снизить до 5,9%, и это приветствуется как значительный успех. В Бразилии в 2022 году дефицит превысил 4,6%. В Китае, согласно бюджетному плану, разница между расходами и доходами в 2023 году достигнет 3% ВВП. Речь идет о ведущих развивающихся странах, которые находятся «в одной лиге» с Россией. При этом наша страна имеет значительно более низкий показатель госдолга к ВВП, чем любая из перечисленных. Тем не менее курс на сбалансированный бюджет остается главным приоритетом фискальной политики.

Столь низкий дефицит возможно выдержать только при значительном росте бюджетных доходов в сравнении с текущим годом. Исходя из предполагаемых доходов в 2023-м и плану правительства, доходная часть должна вырасти сразу на 22%. Такое в прошлом бывало, но очень редко: в 2011 году, например, доходы выросли сразу на 36% в сравнении с предыдущим годом.

Согласно проекту, нефтегазовые доходы по итогам 2024-го должны составить 11,5 трлн рублей при средней цене на нефть $71 за баррель и курсе доллара на уровне 90 рублей. В свою очередь ненефтегазовые доходы должны подрасти с нынешних 20 трлн до 23,5 трлн рублей. Отметим, что 1,3 трлн рублей планируется потратить из Фонда национального благосостояния.

Как обеспечить рост дохода

Рост расходов вполне ожидаемый — в условиях конфликта необходимо наращивать объемы военной продукции и в целом поддерживать экономику, оказавшуюся в трудной ситуации из-за санкций. Но за счет чего должен быть обеспечен столь значительный рост доходов? Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая отмечает, что ненефтегазовые поступления должны вдвое превысить нефтегазовые, «что, в принципе, ожидаемое соотношение (нефтегазовые доходы обычно составляют 30−40% общих доходов бюджета РФ)».

— Однако наполнение ненефтегазовых доходов во многом зависит от внутреннего спроса, рост которого, как ожидается, затормозится на фоне существенного ослабления курса рубля в этом году и жесткой денежно-кредитной политики Банка России, — говорит эксперт. — С другой стороны, Минфин находит всё новые источники пополнения казны — налог на сверхприбыли, курсовая экспортная пошлин, взнос со сделок за выход иностранных компаний.

По словам главного экономиста «БКС Мир инвестиций» Натальи Лавровой, бюджет показывает, что неясность по поводу дальнейшего развития геополитической ситуации явно вынудила правительство России занять более защитную позицию.

— Это привело к пересмотру дефицита бюджета — ниже, чем в первоначальных параметрах. Мы не считаем это позитивным по двум причинам, — отмечает она. — Во-первых, нельзя исключать введения новых налогов с целью снижения дефицита, это косвенно подтверждается ростом ненефтегазовых доходов и не может объясняться лишь оптимистичным прогнозом роста и уже внедренными налоговыми инициативами.

Во-вторых, продолжает эксперт, также вырастет зависимость от нефтегазовой выручки. Несмотря на сохранение цены на нефти марки Urals вблизи уровней закона о бюджете ($60/барр.), эта зависимость повысится через обменный курс: ослабление рубля может повысить нефтегазовые доходы до 10 трлн (свыше 6% от ВВП) против 8 трлн рублей (5% от ВВП) по первоначальной оценке.

Как отмечает Ольга Беленькая, проект бюджета за счет оптимистичных прогнозов закладывает основу для более высокой траектории расходов и при этом планирует меньшие значения дефицита, чем в действующих прогнозах.

— Однако, как часто говорится на всех уровнях, бюджет следует формировать исходя из консервативных оценок, — заключила она.

Управляющий директор Газпромбанка Private Banking, автор телеграм-канала TruEcon Егор Сусин предположил, что увеличить ненефтегазовые доходы в теории реально. В частности, источниками дополнительных денег могут стать налоговый кредит по социальным взносам (0,8 трлн рублей), прирост номинального ВВП до 180 трлн и, соответственно, налоговой базы на 1,6−1,7 трлн, новые экспортные пошлины, а также дивиденды и процентные доходы. Всё вместе это может дать до 4 трлн прироста доходов.

Тем не менее остаются вопросы насчет перспектив цены на нефть, которая может оказаться меньше $71 при негативной конъюнктуре, насчет рецессии в ведущих экономиках, снятии санкций с Ирана, Венесуэлы, смены настроя Саудовской Аравии на сдерживание добычи и других обстоятельств, которые могут позволить нарастить доходы.