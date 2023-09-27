11:22 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Инициативы Корпорации МСП по закупкам у малого бизнеса не получили поддержки Минфина

В правительстве вернулись к обсуждению поддержки малого и среднего бизнеса через госзаказ, следует из ответа Минфина на предложения Корпорации МСП. Кураторы малого бизнеса предложили донастроить обязательную квоту закупок государства и госкомпаний — исключить из нее сделки госАО с аффилированными МСП, а также ввести отдельную квоту для закупок у малых технологичных компаний. Также предложено расширить практику авансирования поставок МСП и увеличить лимиты заказчиков на малые закупки в электронном магазине.

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Источник: РИА "Новости"

В Минфине все эти инициативы не поддержали, отметив, что их реализация может ухудшить положение заказчиков и поставщиков.

В правительстве обсуждают возможности дополнительной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) за счет заказов от государства и госкомпаний. Напомним, что их гарантированный спрос на продукцию МСП считается одним из наиболее эффективных инструментов поддержки этого сектора. По итогам 2022 года Белый дом зафиксировал рекордный объем закупок госАО у МСП — на 7 трлн руб. (после 4,4 трлн руб. в 2021-м). На майском совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова такой рост объяснили расширением списка госкомпаний, обязанных закупаться у МСП.

Тогда же обсуждались инструменты поддержки сектора — сейчас ответственный за регулирование госзакупок Минфин представил свою позицию по ним.

Письмо ведомства от 18 сентября (есть у «Ъ») является ответом на обращение Корпорации МСП. Сейчас по законам о закупках государства (44-ФЗ) и госкомпаний (223-ФЗ) заказчики должны отдавать МСП не менее 25% объема поставок — Корпорация МСП предложила ввести отдельные квоты для малых технологических компаний. В ответ на это Минфин в своем письме напомнил, что преференции для отдельных сфер деятельности в закупочном законодательстве не предусмотрены, а в общем случае преимущественные условия участия в торгах отдельных поставщиков запрещены законом «О защите конкуренции».

Еще одно предложение — не считать в квотируемых закупках госкомпаний их сделки с аффилированными поставщиками. Минфин это новшество также не поддерживает, приводя данные самой Корпорации МСП о низкой доле таких закупок — 2,3% от общего объема договоров. Процесс же определения аффилированности затруднен: информация о владении долями в уставном капитале юрлица не подлежит обязательному раскрытию, состояние аффилированности может меняться, автоматизировать процесс невозможно.

Среди предложенных инициатив — решение проблем с авансированием поставок.

Отметим, что отраслевые регуляторы зачастую предлагают увеличить объемы обязательного авансирования вплоть до 100%, хотя такая возможность законом о госзакупках отдана на усмотрение заказчиков. Корпорация МСП просит об установлении минимума авансирования малым компаниям в 30% от суммы контрактов, поясняя, что заказчики неохотно вносят подобную предоплату. В Минфине в ответ напомнили о «высокой степени самостоятельности» госкомпаний при закупках и о возможном нарушении их интересов. По общему правилу источником финансирования закупок не являются бюджетные средства, в условиях санкций новшество только усложнит деятельность заказчиков. Напомним, что Минфин как ответственный еще и за управление госимуществом заинтересован в развитии госАО и росте их эффективности.

Наконец, еще инициатива Корпорации МСП направлена на увеличение лимитов закупок у МСП посредством электронного магазина с 20 млн руб. сразу до 50 млн руб. Отмечается, что процедура «электронного магазина» проста и позволит привлечь к этому виду закупок больше предпринимателей. В Минфине же считают, что реализация этого предложения будет иметь обратный эффект: укрупнение контракта в 2,5 раза означает, что «поддержку в форме заказа получит один субъект МСП на 50 млн руб. вместо трех разных… на сумму до 20 млн руб.».

Диана Галиева

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