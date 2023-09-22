Как изменятся цены на квартиры, рассказал эксперт

Приведет ли дорожающая ипотека к падению цен на квартиры?

Перед третьим повышением ключевой ставки с начала года россияне успели взять рекордное количество жилищных кредитов. С повышением процентов по ипотечным кредитам такой способ решения квартирного вопроса становится для многих недоступным. Снизится ли спрос на жилье, упадут ли цены и стоит ли сейчас инвестировать в недвижимость — узнали Финансы Mail.ru.

Банк России 15 сентября повысил ключевую ставку с 12 до 13%. По этой ставке регулятор кредитует банки, к ней привязаны и остальные процентные ставки на денежном рынке. Первая реакция российских банков, выдающих наибольшие объемы ипотеки, последовала через неделю. Сбер, крупнейший банк в стране, повышает ставки по вкладам и ипотеке на 0,5 процентных пункта. Повышает ставки по ипотеке и ВТБ — также на 0,5 п.п.

Месяц назад ЦБ повысил ставку с 8,5 до 12%, а в июле — впервые с сентября 2022 года — повысил на 100 б.п., с 7,5% до 8,5%. В итоге за три месяца ключевая ставка выросла в 1,7 раза, а в среднем ставки по ипотеке — с 11% до 13,7%.

Кроме этого, в июле Банк России сообщил об ужесточении требований к выдаче ипотеки, второй раз с мая: с 1 октября кредитные организации будут вынуждены выдавать значительно меньше жилищных займов с низким первоначальным взносом и клиентам с уже имеющимися кредитами.

Под ограничения ЦБ с 1 мая попали ипотечные кредиты с первоначальным взносом от 15 до 20% — под такие займы банки должны увеличить резервы в 1,5 с любой долговой нагрузкой заемщика. А с 1 октября для такой ипотеки ЦБ обязал увеличить резервы в 2,5, если заемщик тратит почти половину своего дохода на платежи по кредитам. Так регулятор решил оградить от ипотеки людей с небольшими доходами, которые считаются рискованными заемщиками и могут нарушать графики по кредитным платежам. По данным ЦБ, 40% кредитов брали именно такие клиенты.

Но это не охладило спрос на жилищном рынке, как планировал ЦБ.

Ипотека в августе выросла впервые сразу на 3,7% после предыдущего рекордного роста на 2,5% в июле, сообщается в сентябрьском обзоре ЦБ РФ. Выдача жилищных кредитов выросла на 30% по сравнению июлем, с 647 млрд — до рекорда в 849 млрд рублей. Предыдущий рекорд был в декабре 2022 года — было выдано 697 млрд рублей.

Рекорды продолжились и в сентябре. Например, ВТБ выдал рекордное количество жилищных кредитов — за три недели до повышения ставок ипотеку впервые в истории банка взяли 33 тысячи заемщиков на 174 млрд рублей. Наибольшую сумму ипотеки клиенты банка взяли за неделю до повышения ставок кредитной организацией.

«Это свидетельствует о перегреве рынка, но мы ожидаем, что к концу года темп несколько замедлится в условиях роста ставок и действия макропруденциальных надбавок», — заявили в ЦБ.

ЦБ объяснил ипотечный бум «стремлением населения вложиться в недвижимость на фоне ослабления курса рубля; ожиданиями ужесточения условий льготных программ, в том числе повышения размера первоначального взноса с 15 до 20%; стремлением заемщиков успеть взять кредит на рыночных условиях по предодобренным ставкам до их повышения вслед за ростом ключевой ставки».

Как повышение ставок изменит рынок жилья? Снизят ли застройщики цены для сохранения спроса?

«Очередное повышение ипотечных ставок (теперь на 0,5 п.п.) сильно на спросе не скажется», — отметил руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

Ставки по ипотеке уже после прошлого роста ключевой ставки тогда еще до 12% достигли и даже превысили заградительный уровень — при ставке 12% ипотека стоила 14−15%, то есть уже была неподъемной для подавляющего большинства заемщиков.

«Удорожание ипотеки в перспективе неизбежно приведет к снижению спроса, причем речь идет не только о выросших ставках, но и об изменении требований к размеру первоначального взноса», — считает Олег Репченко.

Особенно это касается первичного рынка, где цены на квартиры сегодня до 40% выше, чем на вторичке. Под давлением снижающего спроса вниз поползут и цены. Снижать стоимость жилья в прайсах застройщики не любят, скорее всего, снижение стоимости жилья будет закамуфлировано скидками и акциями. Олег Репченко руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU»

«Ключевая ставка на высоком уровне изменит структуру спроса на рынке жилья. Во-первых, сократится количество ипотечников. И не только на вторичном рынке, где нет льготной ипотеки, но и на первичном — даже если льготные ставки останутся на текущем уровне», — отметил эксперт.

И, скорее всего, сократится инвестиционный спрос, потому что высокая ключевая ставка приводит к росту ставок не только по кредитам, но и по депозитам и облигациям, что существенно снижает конкурентоспособность вложений в жилье как в низкорисковый актив. Олег Репченко руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU»

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