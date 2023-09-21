Правительство поддержит рубль: каким будет курс

В четверг, 21 сентября, российское правительство своим распоряжением дало иностранным банкам и брокерам из более чем 30 «дружественных и нейтральных стран» допуск к торгам Мосбиржи — им разрешены сделки с валютой, опционами и фьючерсами.

Рубль после этого решения перешел к укреплению: доллар постепенно упал с 96,6 рубля на утренних торгах до 95,3 рубля к 15:00 мск, согласно данным Мосбиржи.

Кроме этого, в правительстве обсуждается и введение временных «курсовых пошлин» для экспортеров, которые придерживают валюту за рубежом. В основном это коснется производителей удобрений.

Так, при курсе 80−85 рублей за доллар планируется ставка 3% или 4% от таможенной стоимости поставок, при курсе выше 90 рублей — 5,5%, 7% — при курсе выше 95 рублей. При 80 рублях за доллар пошлины будут обнуляться. Срок пошлин — от трех месяцев до года.

«Курс рубля немного подуспокоился, поэтому новых мер в направлении жесткого валютного контроля пока не требуется, но они могут быть введены, если рубль вновь станет дешевле 100 рублей за доллар. Но фундаментально рубль должен быть крепче, с учетом того что цена на нефть Brent приближается к 100 долларам за баррель», — считает инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Пока ожидаем лишь краткосрочной поддержки для рубля от планируемых мер», — рассказал Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал».

При этом пока поддержка будет носить скорее психологический характер. Ключевым фактором в среднесрочной перспективе останется динамика основных составляющих платежного баланса. Основной проблемой для рубля остается сокращение доли долларов и евро в экспортном потоке, тогда как на внутреннем рынке спрос на эту валюту остается высоким — как со стороны физических лиц, так и бизнеса. Юрий Кравченко начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал»

«Первое решение правительства России направлено на повышение эффективности механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран, а также формирование прямых котировок к рублю для удовлетворения спроса российской экономики на расчеты в национальной валюте», — напомнил Дмитрий Осянин, доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Котировки могут изменяться в зависимости от экономических условий и политических событий.

Участие иностранных банков и брокеров из «дружественных» стран в валютных торгах поможет повлиять на курс рубля, поскольку это увеличит объем торгов и может привести к более активному движению курса. Однако, чтобы точно определить влияние, нужно учитывать множество факторов, таких как объем торгов, спрос и предложение на валюту, а также экономические условия. Дмитрий Осянин доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова

Вторая мера — «курсовые пошлины» или курсовая рента, которую планируется ввести в период с 1 октября и до конца 2024 года, затронет не все товары, отметил экономист. Под правительственное действие не должны попасть нефть и газ, зерно, лом металлов, лесоматериалы, а также продукция машиностроительной отрасли.

Таким образом, правительство России планирует не только повлиять на курс рубля, а получить дополнительные доходы в государственный бюджет, тем самым поспособствовать выравниванию внутренних и внешних цен, чтобы при слабом курсе рубля вывозить товары из страны было невыгодно. Дмитрий Осянин доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова

«Стоит отметить, что курсовая рента для экспортера — это его дополнительный доход, который он получает в результате изменения курса валюты. Курсовая рента экспортера и курс рубля имеют прямую взаимосвязь. Экспортеры, продавая свою продукцию за рубеж, получают валютную выручку (обычно в долларах США или евро). Эта выручка затем конвертируется в рубли, что влияет на объем предложения рублей на внутреннем рынке и, соответственно, и на курс рубля», — пояснил Дмитрий Осянин.

Если экспорт растет, то увеличивается и объем иностранной валюты, поступающей в страну. Это создает дополнительный спрос на рубли, так как экспортеры должны конвертировать валютную выручку в нацвалюту для проведения операций внутри России. В результате увеличится спрос на рубли и курс сможет укрепиться, считает экономист.

«Правительство России с помощью такого решения может использовать для защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции, стимулирования производства определенных товаров внутри страны, а также для получения дополнительных доходов от экспорта. Однако такие действия могут привести к снижению конкурентоспособности отечественных товаров на мировом рынке и увеличению цен на импортные товары», — подчеркнул Дмитрий Осянин.

Каким будет курс рубля?

Правительство, планируя ввести «курсовую пошлину», не случайно выбрало отметку 80 рублей. Ранее Герман Греф, глава Сбера, крупнейшего банка в стране, сообщил о справедливом курсе рубля в текущей ситуации — около 80−85 рублей. По его словам, это расчеты экономистов банка.

С учетом российского экспорта и импорта, текущих цен на нефть (около 77 долларов за баррель российского экспортного сорта Urals) курс доллара должен быть около 80 рублей, заявил в ходе вебинара Юрий Попов, стратег по валютам SberCIB, инвестиционного подразделения Сбербанка.

Однако доллар не подешевеет до 80 рублей в ближайшее время, считает Юрий Попов. Только до 90 рублей к концу года и, скорее всего, останется таким в 2024 году.

Он назвал ряд причин ослабления рубля:

Падение оборотов валютных торгов на Мосбирже. До февраля 2022 года основные сделки приходились на иностранных игроков, но эти продавцы ушли из России. Плюс сократился профицит внешней торговли (за рубеж уходит больше валюты), поэтому даже небольшой спрос на доллары и евро намного сильней обесценивает рубль, чем раньше. Большой отток капитала, сокращение поступления валюты в страну. По оценке ЦБ, экспортеры больше берут рублевых кредитов и не продают валюту на Мосбирже. Поэтому регулятор повысил ставку три раза в этом году, чтобы кредиты подорожали. Причина падения рубля не в росте импорта, как говорят власти, хотя это и негативный фактор, отметил Попов. «Мы не видим суперизбыточного роста импорта — импорт сейчас примерно на уровне 2021 года», — сказал он.

По его словам, в реальном выражении (за вычетом инфляции) импорт даже ниже, чем раньше, и по-прежнему сильно ниже экспорта.

Правительство разрешило летом иностранным компаниям продавать свои активы в России и выводить валюту из страны на сумму 1 млрд долларов в месяц. По оценке Сбера, из России так выведено около 10 млрд долларов. «Это много», — отметил Попов. Кроме этого, ряд даже российских компаний может невольно помогать иностранцам обходить это ограничение через выкуп акций у зарубежных инвесторов, держателей российских акций. Например, только один «Лукойл» может потратить около 5 млрд долларов на эти цели. Суммарно получится 100 млрд долларов для всех компаний, планирующих выкуп, сообщил Попов.

Получается, что при российском экспорте, не самым маленьким в истории России, рубль рекордно долго держится на новом низком уровне, отметил Попов. По оценке Сбера, если рубль дешевеет, то импорт сокращается, становится невыгодно покупать дорогую валюту в РФ и на нее закупать товары за рубежом, которые сложно продать по высокой цене, чтобы отбить курсовую разницу. В банке прогнозируют, что экспорт в ближайшее время вырастет с 35 млрд до 40 млрд долларов в месяц из-за подорожания нефти, а импорт сократится. Но поступление валюты в страну происходит с задержкой — с февраля 2022 года этот срок вырос с привычного одного месяца до 3−4 месяцев. «Экспортеры придерживают валюту», — отметил Попов. Год назад осенью российские экспортеры продавали 80−85% всей заработанной валюты за рубежом, а сейчас 60−65%, добавил эксперт.

В случае глобальной рецессии и последующего падения спроса на сырье из России, экспорт страны может упасть. Если к этому добавятся новые санкции, то курс доллара в России вырастет до 100 рублей в 2024 году, прогнозируют в Сбере.

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