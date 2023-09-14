Базовая инфляция в США не желает замедляться

Индекс потребительских цен снизился в августе до 4,3% с 4,7% в июле. Однако без учёта цен на энергоносители и продовольствие годовые темпы прироста инфляции ускорились до 3,7% с 3,2% в июле. Конечно, прямым образом это не указывает на корреляцию с нефтью, но косвенно говорит о росте расходов бизнеса. Доходность 10-летних обязательств США снизилась на 1,2 Б. П. до 4,252%.
Spirit Airlines (SAVE) и American Airlines (AAL) снизили свои ожидания по кварталу на фоне растущих цен на топливо. Amazon (AMZN) объявила о повышении оплаты труда для своих водителей транспорта доставки.
Акции китайского производителя электромобилей Nio (NIO) были в минусе на новостях о том, что Евросоюз начнёт разбирательство по поводу правительственных субсидий.
Динамика по секторам: Utilities +1,21%, Consumer Discretionary +0,9%, Communication Services +0,4%, Technology +0,31%, Consumer Staples +0,25%, Health +0,03%, Financials −0,1%, Materials −0,58%, Industrials −0,66%, Energy −0,75%, Real Estate −1,03%.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».