09:38 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Базовая инфляция в США не желает замедляться

Основные индексы США демонстрировали разнонаправленную динамику. Индекс потребительских цен показал свою зависимость от цен на нефть. Подробнее — в колонке ведущего аналитика «Открытие Инвестиции» Андрея Кочеткова.

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Андрей Кочетков Макроэкономист
Источник: AP 2023

Индекс потребительских цен снизился в августе до 4,3% с 4,7% в июле. Однако без учёта цен на энергоносители и продовольствие годовые темпы прироста инфляции ускорились до 3,7% с 3,2% в июле. Конечно, прямым образом это не указывает на корреляцию с нефтью, но косвенно говорит о росте расходов бизнеса. Доходность 10-летних обязательств США снизилась на 1,2 Б. П. до 4,252%.

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Spirit Airlines (SAVE) и American Airlines (AAL) снизили свои ожидания по кварталу на фоне растущих цен на топливо. Amazon (AMZN) объявила о повышении оплаты труда для своих водителей транспорта доставки.

Акции китайского производителя электромобилей Nio (NIO) были в минусе на новостях о том, что Евросоюз начнёт разбирательство по поводу правительственных субсидий.

Динамика по секторам: Utilities +1,21%, Consumer Discretionary +0,9%, Communication Services +0,4%, Technology +0,31%, Consumer Staples +0,25%, Health +0,03%, Financials −0,1%, Materials −0,58%, Industrials −0,66%, Energy −0,75%, Real Estate −1,03%.

По итогам торгов:

DJIA — 34575,53 п.

​ «Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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