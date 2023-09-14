Базовая инфляция в США не желает замедляться

Индекс потребительских цен снизился в августе до 4,3% с 4,7% в июле. Однако без учёта цен на энергоносители и продовольствие годовые темпы прироста инфляции ускорились до 3,7% с 3,2% в июле. Конечно, прямым образом это не указывает на корреляцию с нефтью, но косвенно говорит о росте расходов бизнеса. Доходность 10-летних обязательств США снизилась на 1,2 Б. П. до 4,252%.