Новые требования ЦБ к страховке карт: что изменится для россиян

Банк России последние годы усиленно борется с интернет-мошенничеством и кражей денег с карт. Для решения этих проблем применяются различные меры. Одна из них — страхование, которое по задумке ЦБ должна снижать потери владельцев карт.
«Ранее рынок страхования банковских карт особо не регулировался со стороны ЦБ. Банки могли навязывать эту услугу клиентам, и устанавливать параметры страхования по собственному желанию. Сейчас ситуация меняется — ЦБ установил минимальные требования к страхованию банковских карт», — отметила Ольга Гогаладзе, создатель pro.finansy.
«Стоит также отметить, что по закону, если вы потеряли карту и после потери с вашей карты списали деньги — банк обязан их вернуть, если вы обратились не позднее одних суток с момента списания средств», — напомнила экономист.
По мнению Гогаладзе, эта мера ЦБ вряд ли окажет значительное влияние на объемы выплат клиентам. Во-первых, эта мера не новая — банки предлагают услуги страхования достаточно давно. Во-вторых, население редко готово платить банку за дополнительные услуги. В-третьих, в России достаточно низкий уровень финансовой грамотности — часть населения просто не знает о том, что карты можно застраховать.
Количество краж с банковских счетов граждан и компаний ускоренно растет в последнее время — на треть во втором квартале в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 280 тысяч, а сумма — на 11% до 3,9 млрд рублей, следует из данных ЦБ РФ. Большая часть из этой статистики приходится на кражи с карт. Количество краж с банковских карт выросло на 11% до 244,557 тыс., сумма украденного — на четверть до 1,7 млрд рублей.
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