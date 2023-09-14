Новые требования ЦБ к страховке карт: что изменится для россиян

Банк России последние годы усиленно борется с интернет-мошенничеством и кражей денег с карт. Для решения этих проблем применяются различные меры. Одна из них — страхование, которое по задумке ЦБ должна снижать потери владельцев карт.

«Ранее рынок страхования банковских карт особо не регулировался со стороны ЦБ. Банки могли навязывать эту услугу клиентам, и устанавливать параметры страхования по собственному желанию. Сейчас ситуация меняется — ЦБ установил минимальные требования к страхованию банковских карт», — отметила Ольга Гогаладзе, создатель pro.finansy.

Основные пункты следующие:

Страховка должна защищать не только от потери карты, но и включать другие риски. Например, мошеннические списания с карты.

Лимит страхования должен быть установлен в размере 100 тысяч рублей. Если в результате мошенничества было украдено менее 100 тысяч, то компенсация составит сумму, которая была украдена.

Если похищено более 100 тысяч, сумма определяется страховой компанией. При этом она должна быть не меньше 100 тысяч рублей.

Срок покрытия убытка — 30 дней.

При этом данное страхование — добровольное. Банки не имеют права его навязывать клиентам.

В целом все эти моменты покрывают крупнейшие российские банки. Изменятся только суммы выплаты, сейчас суммы страхования могут начинаться от 50 тысяч рублей в зависимости от банка. Учитывая, что минимальную сумму поднимают до 100 тысяч рублей, услуга может подорожать. Ольга Гогаладзе экономист

«Стоит также отметить, что по закону, если вы потеряли карту и после потери с вашей карты списали деньги — банк обязан их вернуть, если вы обратились не позднее одних суток с момента списания средств», — напомнила экономист.

По мнению Гогаладзе, эта мера ЦБ вряд ли окажет значительное влияние на объемы выплат клиентам. Во-первых, эта мера не новая — банки предлагают услуги страхования достаточно давно. Во-вторых, население редко готово платить банку за дополнительные услуги. В-третьих, в России достаточно низкий уровень финансовой грамотности — часть населения просто не знает о том, что карты можно застраховать.

В большей мере эта опция пригодится для пожилого населения, так как именно на эту категорию в значительной мере направлены действия мошенников. Важно при этом не упустить страховые сроки. Этот также усложняет процесс получения компенсации от страховой фирмы. Ольга Гогаладзе экономист

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259120&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Количество краж с банковских счетов граждан и компаний ускоренно растет в последнее время — на треть во втором квартале в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 280 тысяч, а сумма — на 11% до 3,9 млрд рублей, следует из данных ЦБ РФ. Большая часть из этой статистики приходится на кражи с карт. Количество краж с банковских карт выросло на 11% до 244,557 тыс., сумма украденного — на четверть до 1,7 млрд рублей.