Дому время: выдачи ипотеки подскочили на 10−50% в августе

Выдачи ипотеки в августе подскочили на 10−50%, обновив рекорд, сообщили «Известиям» в крупнейших банках. Россияне торопились с получением жилищных кредитов, пока финансовые организации не подняли ставки вслед за ключевой, пояснили на рынке. Также граждане опасались ухудшения условий по льготным программам и увеличения цен на недвижимость из-за ослабления рубля. Несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, по итогам 2023-го темпы оформления ипотеки сохранятся на рекордных уровнях, ожидают эксперты. При этом основной спрос — за счет господдержки — будет на «первичку».

Ипотеки час

Выдачи ипотеки вновь бьют рекорды, рассказали «Известиям» в крупных банках. По итогам августа жилищные кредиты получили 35,3 тыс. клиентов, а общий объем сделок приблизился к 180 млрд рублей, что на 46% превысило итоги июля, поделились в ВТБ. Основная доля (52%) пришлась на стандартные программы, по которым граждане приобретают в основном вторичное жилье. Всего за первые восемь месяцев 170 тыс. человек взяли ссуды на недвижимость на 855 млрд рублей. Это на 44% больше результата за такой же период прошлого года и на 24% — рекордного 2021-го, уточнили в ВТБ.

Рост показателей отметили и в банке «Санкт-Петербург», где в августе зафиксировали увеличение продаж продукта на 25% по сравнению с июлем. Руководитель направления группы ипотечного кредитования финорганизации Мария Гретченко пояснила: вторая половина месяца всегда более активна по своей специфике. Также повлияли и изменения ключевой ставки. В июле на плановом заседании ее увеличили на 1 п.п., до 8,5%, а в августе внепланово — еще на 3,5 п.п., до 12%.

Выдачи ипотеки в августе по сравнению с июлем увеличились на 21,6% в денежном выражении и на 23,6% в количественном, отметила главный аналитик управления ипотечных продуктов «Росбанк Дом» Ирина Бабина. По ее словам, во второй половине месяца эти показатели выросли на 87% и 72% соответственно. После решений ЦБ особенно подскочил спрос на госпрограммы: по ним объем предоставленных кредитов к концу августа поднялся на 70% по сравнению с началом месяца.

Ставки по ипотеке с господдержкой не менялись. При этом по рыночным кредитам они выросли в среднем до 14%, писали ранее «Известия». Однако финансовые организации сохраняли условия по заявкам, оформленным до изменения ставок.

В августе оформлено на 22% больше жилищных ссуд, чем в июле как в количественном, так и денежном выражении. Пик выдач по объему пришелся на первую половину месяца, а по количеству — на вторую. Иван Беляев. директор департамента розничных продаж Новикомбанка

За прошлый месяц объем кредитов на недвижимость в ПСБ вырос на 13% по сравнению с июлем, поделилась замдиректора департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж банка Марина Заботина.

— Объемы выдач жилищных ссуд в августе увеличились на 10% по сравнению с июлем. Итоговые суммы за этот месяц стали рекордными, достигнув уровня декабря 2021 года — предыдущего максимума, отметила руководитель департамента ипотечного кредитования Совкомбанка Ольга Коваленко. Она добавила, что объем заключенных сделок во второй половине месяца увеличился на 75%.

В банке «ДОМ.РФ» отметили, что в августе выдали жилищные займы 4 тыс. семей — на 15% больше, чем годом ранее. По их данным, чаще всего ипотеку оформляли жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Тюменской области и Приморья.

Количество выдач ссуд на недвижимость незначительно отличается от июля, а вот число заявок выросло на 16,5%, сказал зампредседателя правления Абсолют Банка Антон Павлов. Он напомнил, что с момента получения положительного решения до проведения сделки по покупке квартир обычно проходит от недели до двух месяцев.

В крымском РНКБ сказали, что на ипотеку на полуострове отмечается стабильный спрос. В УБРиР сообщили, что в августе объем выдач жилищных ссуд остался на июльском уровне.

Согласно актуальным данным Центробанка, по состоянию на начало августа этого года общая задолженность россиян по ипотеке превысила 15,6 трлн рублей. «Известия» направили запрос в регулятор.

По оценкам ВТБ, за восемь месяцев выдачи в этом сегменте по всему рынку достигли 5,1 трлн рублей, превысив итоги прошлого года. Только в августе банки предоставили населению около 800 млрд рублей на покупку недвижимости, что более чем на 20% превышает результаты июля. В целом этот показатель обогнал пиковые продажи декабря 2022-го и оказался максимальным за всю историю наблюдений.

О перспективах слово

Многие россияне поспешили взять ипотеку по ранее одобренным условиям после внепланового повышения ключевой ставки ЦБ до 12%, объясняет аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Дополнительным стимулом могли стать ожидания подъема цен на жилье из-за существенного ослабления рубля, добавил он.

Большинство граждан опасаются дальнейшего роста ставок, ужесточения условий по льготной ипотеке и выходят на сделку в спешном режиме. Евгений Шавнев согласился глава инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «Флип»

Несмотря на солидный рост объема и количества выданных в августе ипотек, всё равно от общего числа поданных заявок удовлетворяется не более четверти, знает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Таким образом, банки отсекают потенциально ненадежных заемщиков, поэтому финансовый «пузырь» в ближайшее время российскому банковскому сектору не угрожает.

Тем не менее рынок недвижимости в РФ уже не первый год живет в состоянии перегрева, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Более того, есть признаки его грядущего кризиса — ипотечные ставки долгое время были искусственно занижены, доходы населения растут не так быстро, как цены на жилье.

Рано или поздно государству придется заморозить льготные программы, потому что наращивать субсидии бесконечно нельзя, полагает Валерий Емельянов. Уже сейчас жилищные займы на треть содержатся из бюджета: граждане и Минфин платят ипотеку одновременно. С 9 сентября правительство ужесточило условие по кредитам с господдержкой на новостройки, повысив размер первоначального взноса с 15 до 20%.

Впрочем, вряд ли это изменение окажет существенный эффект, считает Антон Павлов из Абсолют Банка. По его ожиданиям, до конца 2023-го темпы кредитования сохранятся на рекордных уровнях. При этом большая часть запросов — 70−80% — переориентируется на «первичку».