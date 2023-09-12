Греф не ожидает повышения ключевой ставки на заседании в сентябре

«Не ожидаю повышения [ключевой ставки], потому что слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регуляторных мер, которые были введены», — сказал он.

По оценке Грефа, ключевая ставка будет снижена в течение около полугода. Он добавил, что Банк России «научился работать с такого рода инфляционными всплесками», поэтому ставка в 12% годовых «долго не продлится». Глава «Сбера» отметил, что повышение ключевой ставки ЦБ незначительно повлияет на финансовые результаты банка, в то же время уже ощущается «сокращение спроса на финансовые ресурсы».

На фоне ослабления рубля ЦБ принял 15 августа решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Это решение регулятор объяснил усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. ЦБ не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков — плановое заседание пройдет 15 сентября.

«Ведомости» ранее писали, что аналитики не смогли прийти к консенсусу по поводу решения ЦБ о ставке, которое состоится в середине сентября. 10 респондентов из 19 считают базовым сценарием сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне в 12%, несмотря на недавнее заявление ЦБ о возможности ее повышения. Остальные эксперты считают, что ставка все же будет увеличена.