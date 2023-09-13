Рублю на корню: Минэк назвал средний курс доллара в 2023-м

В Минэке ожидают, что среднегодовой курс доллара в 2023-м составит 85 рублей, а в конце года он будет торговаться по 94. В будущие три года «американца» будут продавать в среднем за 90−92 рубля, говорится в обновленном макропрогнозе ведомства (есть у «Известий»). При этом значительно улучшены ожидания по росту ВВП: в 2023-м он должен увеличиться на 2,8%, хотя до этого заложено было лишь 1,2%. Дать такую оценку позволяет восстановление потребительского спроса, пояснили в Минэке. Опрошенные «Известиями» эксперты менее оптимистично смотрят на ситуацию — их прогнозы разошлись с оценками ведомства.

Выше рост

Минэк значительно улучшил свой прогноз социально-экономического развития РФ на 2024-й и плановый период 2025—2026 годов в части роста ВВП, но ухудшил по инфляции и валютному курсу. Доллар в среднем в 2023-м будет стоить 85,2 рубля. При этом он начинал год с отметки 70, добрался до 85 в июне, а в августе в моменте даже подскакивал выше 100. В соответствии с ожиданиями ведомства, в 2024-м «американец» будет торговаться в среднем по 90,1, в 2025-м — 91,1, 2026-м — 92,3.

— Рубль ищет новое равновесие. Заложенный в прогнозе курс доллара в том числе отражает динамику торгового баланса, изменение структуры расчетов. Краткосрочные колебания американской валюты будут, на конец года курс ожидается на уровне 94 рубля за доллар, — отметил представитель Минэкономразвития.

Апрельский вариант макропрогноза содержал более оптимистичный сценарий. Ожидалось, что средний курс доллара составит 76,5 рубля, а на конец года он будет стоить 77 рублей.

Курс зависит от баланса экспорта и импорта. Оценки Минэка в части ввоза иностранных товаров в этом году сохранились на уровне $313,8 млрд. При этом ожидания по экспорту ухудшились с $465,9 млрд до $459,1 млрд. В дальнейшем ожидается, что и тот и другой показатель будут постепенно расти.

Ведомство пересмотрело и прогноз по ВВП. Если в апреле ожидалось, что он вырастет на 1,2%, то теперь — на 2,8%. При этом высокие темпы увеличения экономики сохранятся: по 2,3% в 2024-м и 2025-м и 2,2% — в 2026-м. Этому поспособствует восстановление потребительского спроса, сообщил представитель Минэка.

Как пояснял ранее министр экономического развития Максим Решетников, россияне восстанавливали сбережения, откладывали деньги, а сейчас активно их тратят. По его мнению, ВВП будет расти именно благодаря внутреннему спросу.

Среди внешних рисков — замедление мировой экономики, что может сказаться на экспортных ценах, сказал представитель Минэкономразвития. Среди внутренних — ситуация на рынке труда, а также чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики, отметил он.

В то же время ухудшены ожидания по инфляции на 2023 год: с 5,3% в апреле до 7,5% в сентябре. Возврат к таргету в 2024-м уже не прогнозируется. В следующем году Минэк ждет роста цен на 4,5% и лишь в 2025-м — возврата на целевые 4%. Реальные располагаемые доходы при этом в нынешнем году увеличатся на 4,3%, а реальная зарплата — на 6,2%.

Уровень безработицы в этом и последующих годах, в соответствии с документом, составит 3,1%. Ранее Максим Решетников называл его аномальным.

Бюджетный импульс

Российский ВВП по итогам 2023 года вырастет на 1,9%, следует из консенсус-прогноза «Известий». Наиболее оптимистичные ожидания у ПСБ — рост на 2−2,5%. Успехи в достижении курсовой стабилизации и снижении проинфляционных рисков могут способствовать быстрой адаптивности экономики и формированию новых факторов для расширения деловой активности, уверены в банке.

Политика властей по усилению технологического суверенитета поможет отечественному бизнесу поддерживать высокую инвестиционную активность и в 2024 году. Это поддержит и рост ВВП. Уже в начале следующего года ожидания по экономической динамике снова могут показать улучшение. Денис Попов главный аналитик ПСБ

Самый негативный прогноз у банка «Зенит» — рост ВВП на уровне 1,5% в этом году и 1−2% в следующем. Темпы во втором полугодии могут умеренно замедлиться на фоне сокращения потребительской активности из-за повышения ключевой ставки ЦБ и удорожания кредитов, пояснил начальник аналитического управления банка Владимир Евстифеев.

Однако сохранение бюджетного импульса может сделать этот процесс сдержанным и не вызвать существенной негативной реакции для экономики в целом, сказал он.

В этом году экономика оказалась сильно разогрета госрасходами и высокими темпами роста кредитования, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Спрос растет быстрее предложения, что создает угрозу разгона инфляции, сказала она.

Сохраняется и негативное влияние санкций прежде всего на показатели внешней торговли. Поэтому в будущем году ожидаем, что темпы роста снизятся примерно до 1,2%. Ольга Беленькая руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»

Если курс рубля резко упадет хотя бы на 7−10% от сегодняшнего уровня (12 сентября он составлял 95 ₽/$. — «Известия»), то прогноз по ВВП может быть пересмотрен в сторону замедления, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Негативно на экономике также отразится стагнация в нефтегазовом секторе, а также снижение выпуска в производственном — из-за ослабления бюджетного импульса и недостатка сырья и комплектующих, отметил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Существенное влияние на ВВП в настоящее время оказывает ситуация на рынке труда, назвал еще один фактор заместитель председателя правления Абсолют Банка Антон Павлов. Дефицит кадров может оказаться серьезным сдерживающим фактором для российской экономики в ближайшие годы, допустил Владимир Чернов. В позитивную сторону прогноз по росту экономики может быть изменен, если ЦБ не станет повышать ставку в сентябре и в последующие месяцы 2023 года, отметил эксперт.

Что касается курса российской валюты, то к концу года она способна укрепиться до 94 рублей за доллар, считает аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов. Это может произойти в первую очередь из-за профицита торгового счета — на него реально рассчитывать, если импорт сократится, а экспорт подрастет. Первое возможно, поскольку ставки на кредиты растут, россияне меньше берут займы и меньше тратят их на заграничные товары. А у второго есть потенциал, потому что цены на нефть увеличиваются в последние месяцы.

Если удастся избежать форс-мажоров, а проводимая Банком России политика окажется успешной, то курс доллара будет варьироваться в пределах 92−102 рублей, полагает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

В случае если не произойдет ничего экстраординарного, новая волна снижения рубля может начаться весной, а этот год доллар и евро могут закончить неподалеку от текущих уровней, то есть в области 95 и 102 соответственно, допустил экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие» Константин Церазов.

До конца года мы ожидаем колебаний курса доллара в интервале 92−98 рублей, евро — 100−106 рублей. Наталья Мильчакова ведущий аналитик Freedom Finance Global

На курс рубля будет влиять ключевая ставка, а также монетарная политика ФРС, от которой зависит, будет ли доллар продолжать укрепляться к валютам развивающихся стран или, наоборот, слабеть, отметила она.