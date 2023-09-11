00:17 (мск), источник: РБК

Глава ВТБ предложил ограничить рублевые переводы россиян за границу

Хотя вывод валюты за рубеж ограничен $1 млн в месяц, россияне могут перевести туда рубли на большую сумму и перевести их потом в доллары и евро. Чтобы поддержать рубль, нужно прикрывать лазейки для вывода денег за рубеж, в частности обратить внимание на отправления не только валюты, но и рублей, сказал в интервью РБК президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин.

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Источник: Reuters

«Просто надо понимать, что мы живем не в мирное время. Нужны какие-то дополнительные действия [для поддержки рубля] к тому, что мы привыкли делать. К примеру, остаются лазейки. Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на $1 млн в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите. Что получается дальше? Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары. Вот эту возможность надо закрыть, например», — отметил Костин.

Порог можно установить на отметке 100 млн руб. — такой же, как на валюту ($1 млн или эквивалент этой суммы в другой валюте), считает он.

Костин уточнил, что не знает, как на это предложение смотрит Центральный банк, но добавил, что ЦБ может его рассматривать «наряду с другими опциями». РБК направил запрос в Банк России.

«Это будет зависеть, мне кажется, от развития ситуации с рублем», — резюмировал Костин. После резкого укрепления летом 2022 года российская валюта стала ослабевать, а летом 2023-го падение рубля усилилось, курс доходил до 100 ₽ за доллар (последний раз такое было в марте прошлого года — в самом начале санкционного кризиса).

Банк России ограничил вывод денег за рубеж физлицами в марте 2022 года, после начала военных действий на Украине и введения западных санкций. Изначально предельная сумма составляла $5 тыс., однако постепенно, по мере стабилизации ситуации на валютном рынке, регулятор повысил ее до $1 млн. Он несколько раз продлевал эти ограничения — в последний раз до 30 сентября.

Они подразумевают, что граждане России и резиденты из дружественных стран могут переводить на счета в иностранных банках не более $1 млн (или в эквиваленте в других валютах). Лимит через системы денежных переводов меньше — не более $10 тыс. Работающие в России нерезиденты могут перевести за границу сумму, равную своей зарплате, а для не работающих в России физлиц-нерезидентов и юрлиц из недружественных стран действует запрет на перевод денег за рубеж. Исключение — иностранные компании под контролем российских граждан или организаций.

В первой половине 2023 года переводы за рубеж сократились примерно вдвое по сравнению со второй половиной прошлого года, говорила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в июле. По ее словам, в этом году их объемы практически не меняются от месяца к месяцу.

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