Затравка топливом. Кто готовится выйти на IPO на Мосбирже

Накануне глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов рассказал о небольших компаниях из IT и аграрного сектора, которые могут успеть провести публичное размещение до конца 2023 года. О компаниях, IPO которых вероятно в ближайшее время, рассуждают аналитики сервиса «Газпромбанк Инвестиции».

Прокатный стан

Осенью 2023 года на публичный рынок выйдет «Евротранс» 一 оператор сети автозаправочных комплексов. Он выступает системообразующим предприятием в Москве и Московской области и известен инвесторам по облигациям на долговом рынке. Сейчас в актив компании входят более 50 АЗС, точки питания на них, нефтебаза и логистический парк для доставки топлива. Компания провела допэмиссию на 106 млн акций, удвоив количество ценных бумаг, однако точная доля, которая будет предложена инвесторам, пока не раскрывается. Акции одобрены к включению в первый уровень листинга Мосбиржи с 21 ноября, а сама процедура IPO намечена на осень.

Компанию ему может составить один из лидеров российского рынка каршеринга 一 «Делимобиль». Сервис работает с 2015 года, а к 2023-му он охватил локации в Москве, Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону. В парке сервиса около 22 тысяч автомобилей, и сервис занимает около половины самого крупного рынка каршеринга в мире 一 Москвы. В 2022 году компания выручила 15,2 млрд рублей и практически вышла на точку безубыточности, сократив убыток до 164 млн рублей.

В компании рассчитывают закончить 2023 год с чистой прибылью. Это удачный момент для размещения: топ-менеджмент обещает выход на IPO в краткосрочном или среднесрочном горизонте, давая ориентир в виде календарного года. Сейчас «Делимобиль» переформатируется в АО и разрабатывает дивидендную политику.

Метания Yadro

Еще один претендент на IPO 一 «ИКС-Холдинг», многопрофильная IT-компания, в контур которой входит производитель серверов «КНС Групп» (бренд Yadro), один из лидеров рынка приборов и аппаратуры для оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) «Цитадель», оператор частной спутниковой группировки «Бюро 1440». Летом аналитики оценили стоимость бизнеса в 300 млрд рублей. Компания планировала выход на IPO в 2024 году, однако дедлайны могут быть пересмотрены из-за смерти основателя компании.

В середине лета 2023 года стало известно, что к IPO активно готовится и «Мосгорломбард». Организация владеет пятью операционными дочерними компаниями, в том числе включенными в Государственный реестр ломбардов «Авто-ломбард эквивалент» и «Ломбард платинум». Компания может стать первым российским ломбардом, акции которого торгуются на бирже. Менеджмент в начале лета планировал «с высокой вероятностью» провести IPO в 2023 году, однако текущий статус выхода на публичный рынок неизвестен.

Портфель «Системы»

В активе АФК есть сразу россыпь активов, которые могут потенциально получить высокую оценку рынка. Во-первых, это сеть частных многопрофильных клиник «Медси», объединяющая 140 медучреждений по всей России.

Топ-менеджмент компании весной заявлял о планах к осени 2023 года завершить техническую подготовку к IPO, однако конкретного дедлайна о выходе на публичное размещение не было. Второй актив 一 агрохолдинг «Степь», в который входят сельскохозяйственные предприятия в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области. «Степь» занимается молочным животноводством, выращивает злаковые, масличные и бобовые культуры, а также фрукты. Это растущий бизнес: по итогам первой половины 2023 года выручка агрохолдинга увеличилась на 40,5%, до 41,3 млрд рублей.

Акционер готовил компанию к выходу на IPO с 2020 года, однако процедура всякий раз откладывалась. Помимо этого, известно, что выход на публичное размещение рассматривает отечественный производитель бионических протезов «Моторика».

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