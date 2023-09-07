Эксперты рассказали, как российская экономика будет расти дальше

Российская экономика превысила свой потенциальный уровень и стоит ожидать снижения темпов восстановления и дальнейшего ее роста, сообщает департамент исследований и прогнозирования Банка России в своем свежем выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды».

Согласно предварительной оценке Росстата, динамика ВВП во II квартале говорит о замедлении квартального роста с 0,7% до 0,1%.

Это, считают экономисты в Центральном банке, указывает на исчерпание возможностей для быстрого роста выпуска в большинстве отраслей. Отмечается также, что основным драйвером экономического роста была и остается обрабатывающая промышленность.

«Наряду с рекордной и, возможно, близкой к предельной загрузкой мощностей, ограничением для дальнейшего роста выпуска становится растущая нехватка персонала», — утверждают в департаменте ЦБ.

«В настоящее время можно говорить о локальном перегреве в ряде отраслей. Ситуация спровоцирована, в основном, сегодняшней рыночной конъюнктурой и геополитической ситуацией. Прежде всего, выпуск выше потенциала наблюдается в машиностроении», — пояснил Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова.

И этот факт легко объясним: отрасль «переваривает» значительные объемы средств, направляемые из госбюджета «под» реализацию целей специальной военной операции. Олег Чередниченко доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова

Кроме этого, по его оценке, наблюдается перегрев в сфере внутреннего туризма: согласно прогнозу Российского союза туриндустрии, ожидаемый внутренний турпоток в 2023 году составит рекордные 72 млн человек — существенные ограничения в предложении (и возможностях) поездок за рубеж выступили в качестве катализатора для роста количества поездок внутри России.

«Также следует обратить внимание на намечающуюся перегретость в банковском секторе (наибольшую обеспокоенность вызывает бурный рост необеспеченных потребительских кредитов) — однако надо отдать должное Банку России — с 1 сентября вводится ряд ограничительных мер для недопущения коллапса на банковском рынке», — рассказал Олег Чередниченко.

При этом есть ряд отраслей с существенным потенциалом роста. К ним можно отнести нефтегазовую промышленность, деревообработку, фармацевтику и сельское хозяйство. Возможности этих отраслей в значительной степени сдерживаются санкционными ограничениями, а значит, потенциал опережающего роста в будущем для них достаточно высок. Олег Чередниченко доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова

«Если мы проанализируем структуру российской экономики, то увидим, что в отдельных ее секторах и отраслях произошел резкий скачок. Во-первых, налицо рост оборонно-промышленного комплекса, предприятия которого сегодня функционируют с максимальной загрузкой и им не хватает рабочих», — считает экономист Леонид Хазанов.

Во-вторых, по его мнению, набирает темп выпуск электронной и электротехнической продукции, что отчасти может быть связано с государственным оборонным заказом, отчасти однозначно обусловлено уходом с внутреннего рынка иностранных игроков.

«В-третьих, как ни удивительно рванула вперед легкая промышленность, тоже почувствовавшая бегство западных компаний. И, в-четвертых, увеличивается производство автомобилей и железнодорожной техники», — подчеркнул Леонид Хазанов.

«На этом фоне устойчивый рост демонстрируют сельское хозяйство и фармацевтика, являющиеся стратегическими отраслями с точки зрения обеспечения потребительского спроса, и в тоже время долгое время демонстрировавшие зависимость от импорта: сельское хозяйство активно закупало за границей семена, пестициды, технику, фармацевтика — активные вещества, служащие сырьем для изготовления медикаментов», — перечислил экономист.

При этом немного пробуксовывает химия в силу необходимости восстановления логистических цепочек. Однако именно эта отрасль имеет наибольший потенциал для подъема и способна стать мощнейшим драйвером развития России в ближайшие годы. Это связано с необходимостью обратного инжиниринга большого спектра веществ и соединений, особенно малотоннажных, резюмировал Леонид Хазанов.

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