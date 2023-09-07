Временный перегрев: экономика России превысила свои потенциальные показатели

Отечественная экономика превысила свой потенциальный уровень. Такой вывод опубликован в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Центробанка РФ. Можно ли согласиться с оптимистическими выкладками структуры финрегулятора и какие отрасли отметились взрывным ростом и спадом — рассуждают эксперты, опрошенные «Известиями».

Спад и восстановление

По данным аналитиков Банка России, наблюдавшееся ранее общее снижение ВВП, связанное с геополитическим шоком, в августе сменилось подъемом. Повышение спроса объясняется ростом со стороны бюджета в некоторых отраслях, в других — производственные мощности превышены с учетом логистических ограничений.

После восстановления динамика роста замедлится с 0,7% до 0,1% в квартальном выражении. При этом инфляцию аналитики характеризуют как приблизившуюся к верхней границе прогнозного значения. Впрочем, подчеркивается, что официальная позиция Центробанка может не совпадать с мнением отдельного департамента.

Средняя температура

Аналитики в отчете также используют понятие потенциального выпуска. Это такой объем выпуска, который экономика способна произвести при полной загрузке факторов производства при существующих ресурсных, технологических и институциональных ограничениях, уточняет руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

К сожалению, это величина ненаблюдаемая, поэтому точно оценить, превысила ли российская экономика свой потенциал, не так просто. Но наблюдаемым является уровень использования ресурсов, и он уже сигнализирует о том, что экономике всё более явно не хватает трудовых ресурсов и свободных производственных мощностей. О первом говорит уровень безработицы на историческом минимуме — 3%, а число заявленных предприятиями вакансий примерно в три раза выше численности незанятого населения. О втором — рекордный уровень их загрузки достиг более 80%, по данным мониторинга ЦБ. Ольга Беленькая руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»

Из бюллетеня аналитиков ЦБ «О чем говорят тренды» следует, что в 2022—2023 годах геополитические шоки вызвали снижение уровня потенциального ВВП, поэтому текущий потенциал экономики может быть ниже времени обострения геополитической ситуации (конец 2021 — начало 2022 года). В то же время внутренний спрос уже восстановился до этого уровня.

Эксперт объясняет эти явления. По ее словам, дефицит трудовых ресурсов не новое явление для российской экономики, он связан прежде всего с демографической ситуацией. В частности, с относительно немногочисленным поколением молодых работников на рынке труда. Ситуация заметно обострилась на фоне мобилизации, миграционного оттока и перетока работников на предприятия ОПК, а также в присоединенные регионы (там платят более высокие зарплаты). В свою очередь, быстрое восстановление спроса произошло за счет нескольких факторов.

— Прежде всего, это ускоренный рост госрасходов и очень высокие значения бюджетного стимула: по данным ЦБ, за период с I квартала 2022 года по I квартал 2023-го накопленный скорректированный ненефтегазовый дефицит расширился на 4,6−5,4% ВВП — это максимальный уровень за последние годы. Во-вторых, исторически низкая безработица при высоком спросе на труд поддерживает высокие (двузначные) темпы роста зарплат, в том числе и в реальном выражении. В-третьих, покупатели, вынужденно сократившие потребление в прошлом году, сейчас реализуют отложенный спрос (например, на автомобили, недвижимость). Этому способствуют и высокие темпы роста кредитования, и программы льготной ипотеки, — комментирует собеседница.

С точки зрения Ольги Беленькой, говорить о перегреве в экономике в целом — всё равно что говорить о средней температуре по больнице. Наиболее явно перегрев ощущается в отраслях машиностроения, значительная часть которого сейчас ориентирована на выпуск военной продукции, строительстве, а также во внутреннем туризме (из-за снижения доступности зарубежных поездок), отмечает эксперт.

— В то же время в секторах, затронутых экспортными санкционными ограничениями, например в нефтегазе, деревообработке, перегрева нет — они еще не восстановились до уровня двухлетней давности. Так же и в автопроме, где идет заметный восстановительный рост, но выпуск еще значительно ниже, чем в 2021 году. Другое дело, что из-за существующих ограничений быстро нарастить этот выпуск всё равно не представляется возможным, — резюмирует собеседница «Известий».

С оценкой «среднее по больнице» согласен и заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Он выделил относительно благополучные сектора экономики, где выросли и производство, и объемы капвложений: металлургия, нефтепереработка, производство компьютеров, оптики, электроники, пищепром и отдельные отрасли сельского хозяйства.

— К проблемным отнесу отрасли, в которых упали объемы и выпуска, и инвестиций: фармацевтическая отрасль, изготовление стройматериалов, бумаги, деревообработка, переработка отходов и даже лесопромышленная деятельность, — перечисляет он. — Также назову перспективные отрасли, где, несмотря на снижение выпуска, наблюдается рост инвестиций: это добыча металлических руд, производство машин и оборудования, а также готовых изделий (ювелирные изделия, спортинвентарь, игры и игрушки и т. д. ).

Дело в людях

В 2023 году сильно вырос потребительский спрос — после шоковых явлений люди совершают отложенные покупки, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Это связано прежде всего с тем, что в большинстве отраслей повысились зарплаты. Работники пошли эти зарплаты тратить, вливая массу наличных в рынок. Екатерина Косарева управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт»

По мнению аналитика, причина роста зарплат — в жесткой конкуренции между предприятиями за ценные кадры.

— Работников стало объективно меньше — до сих пор аукается демографическая яма 1990-х. Граждане, родившиеся в эти годы, сейчас составляет основную массу рабочей силы. Ситуацию с кадрами обострил и отъезд гастарбайтеров: еще со времен пандемии потребность в недорогой рабочей силе, главным образом в строительстве и ЖКХ, до сих пор не удовлетворена. В прошлом году из России уехали управленцы многих компаний, и топ-менеджмент в них оказался обезглавлен, — говорит Косарева.

В связи с этим, считает она, на фоне восстановленного спроса наметился кризис предложения.

— Больше товаров и услуг, к сожалению, не стало, — подытожла Екатерина Косарева.

В одно окно

Мысль о том, что компании должны начать более активно выходить на российский рынок публичных размещений акций, близка заведующему лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александру Абрамову.

— Основным препятствием на пути к таким сделкам является неуверенность бизнеса в будущем финансировании, — считает он. — Чтобы преодолеть проблему, необходимо повысить инвестиционную привлекательность. Правительство разработало дорожную карту по улучшению инвестиционно-климатического положения в стране, которая включает в себя налоговые льготы и снижение количества проверок бизнеса.

Тем не менее некоторые вопросы остаются нерешенными. По словам эксперта, в сложившейся ситуации закрыть все узкие места очень сложно.

— Я бы предложил создать службу одного окна, для того чтобы улучшить инвестиционный климат в стране. Сейчас этим занимаются все государственные органы. На мой взгляд, назначение ответственного за развитие фондового рынка будет способствовать позитивным изменениям на рынке и развитию системы долгосрочных сбережений граждан, — заключает Абрамов.

Парадокс активности

Так или иначе, с Центробанком трудно спорить — ведомство опирается на самую подробную и полную статистику, полагает эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Шахурин. По его мнению, рост во многом всё еще носит восстановительный характер после стресса, который испытала экономика в прошлом году из-за беспрецедентных санкционных ограничений, наложенных на нее странами Запада.

— Во многом рост обусловлен тем, что российские компании находят для себя альтернативных контрагентов в дружественных странах как среди покупателей нашей продукции, так и среди поставщиков комплектующих, оборудования и расходных материалов. Также отлаживаются пути обхода санкционных ограничений, на маршрутах параллельного импорта и реэкспорта российской продукции в недружественные страны, — отметил Артем Шахурин.

По словам аналитика, росту способствует и освоение нашим бизнесом ниш, которые освободились с уходом иностранных игроков, а также запуск тех предприятий западных компаний, которые в прошлом году были остановлены, но потом сменили владельцев.

Значительный вклад в рост показателей обрабатывающей промышленности вносит существенно возросший государственный заказ, прежде всего в оборонной сфере. Оборонная промышленность, в свою очередь, обеспечивает спрос металлургам, химической, электронной и оптической промышленности, транспортникам, энергетикам и т. д. Артем Шахурин. эксперт ИК «ИВА Партнерс»

В то же время, настаивает Артем Шахурин, из-за санкционных ограничений, как ни парадоксально, открываются новые ниши для российских товаров и на рынках недружественных стран.