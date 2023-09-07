Эксперты спрогнозировали рекордную прибыль российского банковского сектора

Аналитики отметили, что большинство российских банков (в том числе все системно значимые) закончили первое полугодие текущего года с прибылью. В итоге чистая прибыль отрасли за это время приблизилась к 1,7 трлн рублей, а за январь-июль составила 2 трлн рублей. Как уточняется, финансовые организации нарастили как чистый процентный доход до вычета резервов, так и чистый комиссионный доход.

«По мнению АКРА, вероятность нового рекорда прибыли в 2023 году является очень высокой. Даже при нейтральном результате операций на валютном рынке сохранение способности кредитных организаций к получению процентного и комиссионного дохода в объеме, сопоставимом с показателем первого полугодия текущего года, позволит сектору показать прибыль свыше 2,6 трлн рублей по итогам 2023 года», — подчеркивается в исследовании.

При этом эксперты не исключают, что сохраняющаяся на валютном рынке волатильность и доказанная за первые шесть месяцев 2023 года способность банков РФ получать прибыль на падении курса рубля могут привести к тому, что итоговый результат будет существенно выше прогнозируемого значения.

Ранее, в середине июня, в агентстве АКРА прогнозировали прибыль российских банков по итогам года в размере 2,5 трлн рублей. Тогда же аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов рассказал «Известиям», что благодаря накопленному запасу прочности и мерам поддержки экономики и финансового сектора со стороны правительства и Центробанка (ЦБ) РФ, отечественные банки показали положительный финансовый результат по итогам кризисного года. При этом в 2023-м сектор перешел к уверенному восстановлению, подчеркнул он и привел данные регулятора, согласно которым, за январь-апрель 2023 года российские финансовые организации заработали 1,1 трлн рублей прибыли.