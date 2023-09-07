ЦБ: рынок ипотеки в России демонстрирует признаки перегрева

«Ипотека демонстрирует признаки перегрева: в 2к23 темпы роста существенно ускорились по сравнению с 1к23 (до +7,0 с +4,2%), почти достигнув рекордного уровня конца прошлого года (+7,2% в 4к22)», — сказано в документе.

Отмечается, что одной из причин такого ускорения «стал рост инвестиционного спроса на фоне снижения курса рубля».

Во втором квартале было выдано ипотеки на 1,8 триллиона рублей, что на 39% выше первого квартала.

«Более активно росли выдачи в сегменте готового жилья… которые во втором квартале 2023 года достигли 1,1 триллиона рублей. (+46% к первому кварталу 2023 года). Выдачи ипотеки на строящееся жилье (ДДУ), практически полностью обеспеченные господдержкой, составили 0,6 трлн руб. (+29%)», — добавили в ЦБ.