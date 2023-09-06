ЦБ ускорит продажи валюты почти в десять раз

ЦБ начал зеркалировать инвестиции ФНБ с 1 августа на уровне 300 млрд руб. за полгода. Но регулятор пояснял, что в случае если фактический объем инвестирования ФНБ за отчетный период превысит указанное значение, величина превышения переносится для зеркалирования в последующие периоды.

«Банк России временно ускорит проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ в первом полугодии 2023 г. В период с 14 по 22 сентября 2023 г. Банк России осуществит на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд руб.», — говорится в сообщении.

В результате ежедневный объем таких операций увеличится с 2,3 млрд до 21,4 млрд руб.

Регулятор объяснил корректировку погашением валютного выпуска еврооблигаций РФ 16 сентября объемом $3 млрд. Поскольку выплаты держателям будут проводиться в рублях, то может возникнуть дополнительный спрос на иностранную валюту. Решение о перераспределении продаж иностранной валюты же позволит удовлетворить дополнительный спрос и снизить волатильность на валютном рынке, считает ЦБ. При этом регулятор подчеркнул, что следующие выплаты по евробондам РФ, сопоставимые по объему с погашаемым в этом году выпуском ($1,75 млрд), состоятся только в декабре 2025 г.

Оставшийся объем иностранной валюты будет равномерно реализован с 25 сентября 2023 г. по 31 января 2024 г.

6 сентября Минфин также планирует разместить два выпуска ОФЗ — с фиксированной ставкой и индексируемым номиналом.

До последнего момента власти продавали валюту, но 7 августа Минфин объявил о планах начать закупать юани/золото на сверхдоходы от продажи нефти и газа суммарно на 40,5 млрд руб. (1,8 млрд руб. в день) с 7 августа по 6 сентября. Эти операции ЦБ не зеркалирует на рынок до конца года: решение было принято в целях снижения волатильности финансовых рынков — доллар тогда достигал 100 ₽, а евро превышал 107 ₽

Накануне, 5 сентября, Минфин объявил, что увеличит объемы покупок в 7 раз: с 7 сентября по 5 октября ведомство планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 276,16 млрд руб., ежедневный объем покупок составит эквивалент 13,15 млрд руб.