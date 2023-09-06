Эксперты объяснили, почему интерес к доллару появился вновь

Последний месяц лета стал для валютных торгов на Московской бирже самый успешным с февраля 2022 года. Другой рекорд — август стал первым за несколько месяцев, когда выросли операции в токсичных долларах.

Как отмечалось в материале «Коммерсанта», суммарный объем торгов по итогам августа в основных валютах относительно рубля в режимах «сегодня» и «завтра» составил почти 8,7 трлн рублей. Это почти на треть выше показателя июля и максимальный результат с февраля 2022 года.

«Валютный рынок все никак не может найти баланс. Динамика последних дней указывает на то, что спрос на валюту со стороны импорта все еще высокий», — пояснил Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций».

При этом цены на сырьевые товары, в первую очередь нефть, дорожали. Но это пока не сильно отразилось на поддержке рубля. Как и высокая ключевая ставка, поднятая на внеочередном заседании ЦБ до 12%: ее эффект скажется на валютных парах не сразу.

Это не инструмент валютного контроля, который бы привел к укреплению рубля, а эффект этих мер растянут во времени. Рост ставки постепенно снизит высокий спрос на кредитование, которое и служит важным базисом для спроса на импорт. В результате к концу года курс доллара может быть заметно ниже, особенно при сохранении текущих цен на нефть. Василий Карпунин начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций».

По его оценке, фактор моратория на снятие валюты вообще не играет важной роли при определении курса. Карпунин прогнозирует, что значимость юаня продолжит расти и обороты торгов в этой валюте могут оставаться выше, чем по доллару и тем более — по евро.

Объем торгов на валютном рынке Московской биржи в августе за год вырос в 1,6 раза, с 20,9 трлн до 34,1 трлн рублей. Среднедневной объем торгов вырос в 1,7 раза, до 1,5 трлн рублей с 906,9 млрд рублей в августе 2022 года. Торги долларами выросли на треть в августе по сравнению с июлем до 8,7 трлн рублей.

То, что в августе валютные торги показали значительный прирост по всем сегментам, отметил и Максим Марков, к.э.н., доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.

По многим сегментам достигнуты рекордные показатели по сравнению с февралем 2022 года (валютный и срочный рынок, торги акциями, депозитарными расписками и паями), а по торгам драгоценными металлами было достигнуто максимальное значение за всю историю.

На валютном рынке месячный объем торгов по сравнению с августом 2022 года вырос на 63% и достиг 34,1 трлн. руб., а ежедневный объем торгов достиг почти 1,5 трлн. рублей.

Рост по валютным парам «доллар США — российский рубль» и «китайский юань — российский рубль» наблюдался и на срочном рынке, где указанные пары стали лидерами торгов.

При этом стоит отметить, что участники торгов проявляли активный интерес к доллару США, доля операций с которым выросла впервые за несколько месяцев. Это может быть обусловлено целым рядом причин. Максим Марков к.э.н., доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.

— Во-первых, стремительный рост курса доллара в последние пару месяцев, что несомненно подогревает интерес участников к данному инструменту.

— Во-вторых, 9 сентября истекает срок моратория на снятие токсичной валюты, к которой относится и доллар США, со счетов в банках. Однако правда 1 сентября Банк России объявил о его возможном продлении, но в августе таких заявлений не было.

— В-третьих, в августе на саммите БРИКС стороны-участницы определили, что несмотря на переход многих стран во взаимных расчетах на национальные валюты, роль доллара США как одной из ведущих мировых расчетных валют сохраняется.

«Поэтому интерес к нему со стороны экспортеров и импортеров, являющихся крупными участниками валютного рынка также сохраняется и даже увеличивается в преддверии осеннего роста проводим операций», — подчеркнул Максим Марков.

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