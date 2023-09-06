Рубль вырос после объявления ЦБ об увеличении продажи валюты в десять раз

Доллар по состоянию на 9:42 мск опустился до 97,402 ₽, после чего вновь дал рост и в 10:09 составил 97,92 ₽. Европейская валюта в то же время торговалась на уровне 104,5 ₽, а к 10:51 вновь превысила отметку в 105 ₽. Китайский юань опускался до 13,31 ₽.

Ранее ЦБ сообщил о решении временно увеличить продажу иностранной валюты из-за погашения валютного выпуска евробондов РФ объемом $3 млрд. Регулятор планирует продать иностранную валюту на 150 млрд руб. с 14 по 22 сентября, ежедневный объем продаж увеличится с 2,3 млрд руб. до 21,4 млрд руб.

По заявлению ЦБ, решение о перераспределении продаж иностранной валюты позволит удовлетворить дополнительный спрос и снизить волатильность на валютном рынке.

Сегодня, 6 сентября, Минфин планирует разместить два выпуска ОФЗ. В начале августа министерство объявило о планах начать закупать юани/золото на сверхдоходы от продажи нефти и газа суммарно на 40,5 млрд руб. (1,8 млрд руб. в день) с 7 августа по 6 сентября.