Первые разморозки: Минфин ждет разблокировки активов россиян на 100 млрд в 2023-м

Разблокировка активов частных инвесторов, замороженных в иностранных депозитариях, на сумму 100 млрд рублей ожидается уже до конца этого года, заявил «Известиям» директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. По его словам, ведомство создаст законодательные условия и возможности для проведения таких операций. При этом со стороны иностранцев есть желающие вывести свои замороженные в РФ средства и обменять их на активы, которые принадлежат россиянам. На первом этапе планируется разблокировать счета граждан с портфелями до 100 тыс. рублей — таких в России может быть более 500 тыс. Какие поправки в регулирование необходимо внести — в материале «Известий».

Создать условия

Минфин создаст возможности и законодательные условия для обмена заблокированных активов россиян на средства иностранных граждан, которые заморожены на счетах типа «С». Об этом «Известиям» сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Он уточнил: речь идет об операциях между экономическими субъектами — гражданами, бизнесом, брокерами.

По мнению Ивана Чебескова, обмен замороженных активов на 100 млрд рублей могут завершить уже до конца 2023 года.

Несмотря на политические аспекты, со стороны иностранцев также есть желающие забрать деньги, заявил он. И в РФ есть граждане, которые не могут вывести средства из ценных бумаг. Этого достаточно, чтобы они смогли договориться и провести обмен, отметил Иван Чебесков.

Банк России и Минфин разработали проект указа, который предусматривает механизм высвобождения заблокированных иностранных ценных бумаг, рассказали ранее «Известиям» в ЦБ. Там пояснили: замороженные средства граждан — это, как правило, их вложения в ценные бумаги.

На первом этапе планируется разблокировать счета примерно на 100 млрд рублей, принадлежащие розничным инвесторам, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию 22 августа. Он уточнил: сейчас заморожены активы более 3,5 млн россиян на сумму 1,5 трлн рублей.

Обмен в первую очередь будет доступен российским инвесторам с небольшими счетами, сообщил позднее замминистра финансов Алексей Моисеев. Минфин и ЦБ хотели бы сначала охватить граждан с портфелями до 100 тыс. рублей — это подавляющее число частных клиентов, торгующих на бирже, уточнял первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин. Предполагается, что процедура будет открытой и в ней сможет поучаствовать каждый, кто попадет под критерии.

Справка «Известий»

Евросоюз наложил санкции на российский Национальный расчетный депозитарий (НРД) в начале июня 2022 года, из-за чего его счета в Euroclear и Clearstream оказались заблокированы. В ответ на эти действия ЦБ РФ ввел ограничения, запретив иностранцам из недружественных государств выводить средства из российских активов. Доходы от них поступают на специальные рублевые счета типа «С».



Зарубежным вкладчикам предоставят возможность приобрести у российской стороны замороженные ценные бумаги за счет их же денежных средств, находящихся на специальных счетах типа «С», пояснили в регуляторе. Предполагается, что в итоге россияне получат компенсацию в рублях.

Последний раз сумма на счетах типа «С» раскрывалась в начале ноября 2022 года — тогда она составляла 280 млрд рублей. Однако объем постоянно растет. «Известия» направили запрос ЦБ и брокерам о том, как может проходить обмен и что потребуется изменить в законодательстве.

На пути к обмену

Для начала обмена заблокированными активами потребуется внести ряд изменений, сообщил адвокат КА Pen & Paper Роман Кузьмин. Во-первых, в регулирование режима использования счетов типа «С». Сейчас деньгами, которые там хранятся, можно распоряжаться в ограниченном режиме — фактически только совершать обязательные платежи (налоги, комиссии) и покупать ОФЗ. Необходимо прописать и возможность приобретения заблокированных иностранных ценных бумаг у россиян, отметил эксперт.

Во-вторых, следует снять ограничения на операции с замороженными зарубежными активами. Сейчас брокеры не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на проведение сделок с ними, подчеркнул Роман Кузьмин. По его словам, также нужно разработать детальный порядок всего механизма обмена. В документе должны быть определены категории граждан, которые вправе поучаствовать в процедуре, а также — указан порядок согласования сделки и перечень документов на подтверждение прав для ее проведения.

Снятие ограничений, очевидно, будет происходить путем издания указов президента и подзаконных нормативно-правовых актов, уточнил член Ассоциации юристов России Евгений Пантазий.

Для начала необходимо договориться с зарубежными участниками рынка и регуляторами, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Однако, учитывая объем замороженных активов с обеих сторон, согласие может быть получено, и процедуру удастся провести до конца этого года. Тогда средства смогут вернуть более чем 500 тыс. россиян, оценил эксперт.

Если российским и зарубежным регуляторам удастся договориться, потенциально могут быть разблокированы активы всех инвесторов, не попавших под санкции напрямую и не связанных с лицами и организациями из SDN-листа, считает научный сотрудник Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС Кирилл Черновол. Первый этап (100 млрд рублей) пока позволит вернуть лишь 6,7% от общей суммы замороженных средств.

Однако, как считает Алексей Тараповский, учитывая число «потерпевших инвесторов», процесс всё равно нужно автоматизировать, чтобы избежать бумажной волокиты и растягивания процедуры на долгий период.