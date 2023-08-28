Что будет со ставкой ЦБ, кредитами и инфляцией в сентябре

Банк России 15 августа на внеочередном совещании резко повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых, чтобы остановить снижение курса рубля (доллар подскакивал выше 105 рублей), приток дешевых кредитов на валютных рынок и снизить инфляцию, которая росла из-за дорожающего импорта при падении рациональной валюты. На это решение регулятора индекс Мосбиржи отреагировал падением на 5% за сутки, а доллар оказался ниже 100 рублей. Часть банков подняли ставки по некоторым вкладам с 8,5% до 11−12%, а кредиты подорожали примерно на 3 процентных пункта. В частности, на межбанковском рынке кредитные ставки выросли с 8,37% до 11,9%, согласно данным ЦБ РФ.

Такова была первая реакция денежных, фондовых и финансовых рынков на «подорожавшие деньги» для инвесторов.

На 28 августа к 16:30 мск, спустя две недели после внезапного объявления ЦБ о заседании по изменению ключевой ставки, курс доллара находится выше отметки в 95 рублей, а индекс Мосбиржи топчется около отметки 3190, как и десятью днями ранее, согласно данным торгов.

Решение Банка России на сентябрьском заседании по ставке будет зависеть от показателей инфляции. Регулятору необходимо в 2024 году вернуть этот показатель в целевые 4% годовых.

«Возможно еще одно повышение ключевой ставки, направленное на упреждение ускорения инфляции, которое может быть спровоцировано в том числе недавним ослаблением рубля и в целом его относительно низким курсом. Правда, это ужесточение монетарной политики не обязательно произойдет в сентябре, возможно удастся его избежать, если инфляционная статистика позволит», — считает Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Влияние ключевой ставки на рубль второстепенно, по большей части психологическое и кратковременное, как мы могли убедиться на примере последнего внеочередного заседания Банка России. Его объявление вызвало резкое укрепление рубля, однако даже сильное повышение ставки не оказало особого влияния, напротив, рубль возобновил ослабление в отсутствие других мер, направленных на его стабилизацию, которые ожидали от ЦБ участники валютного рынка. Дмитрий Бабин эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

«Спрос на импорт со стороны населения и организаций в основном обусловлен не тем, что кредиты слишком доступны в плане процентной ставки. Напротив, закредитованность лишь сдерживает потребительскую активность из-за необходимости существенную часть доходов направлять на ежемесячное погашение текущей задолженности, — пояснил экономист. — В этом плане слишком высокие процентные ставки в экономике способны даже подхлестнуть инфляцию, увеличивая издержки закредитованного бизнеса, связанные с обслуживанием долга, которые будут перекладываться на конченые ценники товаров и услуг».

В сентябре доллар может находиться в диапазоне 95−105 рублей, если не увеличатся продажи иностранной валюты в рамках договоренности с властями, направленной на стабилизацию курса рубля. Если такие операции и осуществляются, их объем пока недостаточен для укрепления рубля. Этого не произошло даже в налоговый период, пик которого приходится на 28 августа. Дмитрий Бабин эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

​​​​​​ Обычно экспортеры в недели, предшествующие такой дате, продают инвалюту для исполнения фискальных обязательств, что увеличивает ее предложение, способствуя подорожанию рубля. Но, напомнил собеседник Финансов Mail.ru. Однако этого не происходит уже третий месяц подряд. В июне и июле это приводило к волне ослабления рубля сразу по окончании налогового периода.

В то же время, отмечает аналитик, сохраняется вероятность увеличения валютной выручки компаниями-экспортерами на фоне роста с конца июня существенного цен на нефть. «В этом случае доллар будет находиться ближе к 95 рублей или даже немного ниже. От более существенного снижения курсов валют к рублю будет удерживать спрос со стороны импорта, который восстановился до уровней 2020−2021 годов», — считает Дмитрий Бабин.

Активный рост индекса Мосбиржи, наблюдавшийся с конца прошлого года, происходил в основном за счет девальвации рубля. На это указывает околонулевая динамика индекса РТС, номинированного в долларах: фондовый индикатор совершает разнонаправленные движения вокруг уровня 1000 пунктов. Хотя курс рубля, вероятно, продолжит снижаться, индекс Мосбиржи может затормозить рост или перейти к стагнации и даже нисходящей коррекции. Дмитрий Бабин эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Осень традиционно является самым неудачным периодом для всех рынков, добавил эксперт. К тому же большая геополитическая неопределенность и высокие экономические риски будут препятствовать росту нашего рынка, который и так находится недалеко от установленных недавно полуторалетних вершин. Банин прогнозирует, что в сентябре диапазон индекса Мосбиржи будет находиться в границах 3000−3200 пунктов.

Не все аналитики придерживаются мнения, что ЦБ еще раз повысит ставку в сентябре. Как отмечается в комментарии Росбанка, регулятор повысит ключевую в случае реализации новых шоков на валютном рынке.

«При сохранении курса доллара ниже уровня в 100 рублей ожидаем сохранения размера ключевой ставки ЦБ РФ на сентябрьском заседании», — прогнозирует начальник аналитического управления банка «ЗЕНИТ» Владимир Евстифеев.

Вероятность того, что рубль останется в текущих границах волатильности (93−96 рублей за доллар) выглядит высокой. Власти обозначили предел девальвационного тренда, поэтому спекулятивная активность против рубля, нацеленная на достижение августовских максимумов по курсам, выглядит рискованной. Владимир Евстифеев начальник аналитического управления банка "ЗЕНИТ"

С начала года индекс Мосбиржи, отражающий рублевую стоимость фондовых активов, постепенно рос из-за девальвации рубля, учитывая «фондовую инфляцию» примерно, как ценники на полках с товарами в магазинах учитывают растущую общую инфляцию.

Без поддержки со стороны ослабления рубля локальный фондовый рынок вряд ли способен продолжить рост. Дивидендных историй, способных влиять на весь рынок, также осталось не так много в текущем году. На этом фоне более вероятным выглядит коррекция к уровню 3050 пунктов по индексу Мосбиржи нежели продолжение роста. Владимир Евстифеев начальник аналитического управления банка "ЗЕНИТ"

«Мы не ожидаем дальнейшего повышения ключевой ставки. На ближайшем заседании 15 сентября ЦБ РФ может сохранить ставку на текущем уровне — впрочем, решение будет зависеть от экономических данных к моменту заседания», — сообщил Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

Тем не менее, шансы на дальнейшее повышение ключевой ставки есть, поскольку пока инфляция остается высокой, считает он. «Из-за изолированности российского валютного рынка от иностранных портфельных инвестиций влияние ключевой ставки на курс рубля стало ограниченным, — прогнозирует эксперт. — По итогам последнего заседания ЦБ РФ не принял каких-либо дополнительных мер по валютным ограничениям, интервенциям в юанях или повышению требований к продаже обязательной экспортной выручки, которых от него ожидали некоторые участники рынка».

Единственный выход для укрепления рубля — это значительно сокращать импорт, чтобы снизить спрос на валюту, но это маловероятный сценарий. Возможно также введение более жестких ограничений на движения капитала из России, однако это подорвет экономическую активность и спровоцирует негатив со стороны бизнеса. Наш прогноз по курсу доллара на сентябрь — торговля в диапазоне 91−97 рублей до конца 3-го квартала. Александр Потавин аналитик ФГ "Финам"

По оценке Росбанка, доллар в третьем квартале будет стоить 87 рублей, евро — 95,7 рубля, юань — 12,3 рубля.

«Уровень процентной ставки ЦБ РФ на сентябрьском заседании будет во многом зависеть от динамики рубля. Если российской валюте удастся стабилизироваться недалеко от текущих уровней, а инфляция не подскочит, не исключено сохранение ставки на отметке 12% или сдержанное её повышение до 12,5−13% в случае некоторого ослабления рубля», — прогнозирует Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».

При более девальвационном сценарии ставка уже в сентябре может вырасти до 15%, но стоит учитывать, что в текущих условиях закрытости российской экономики более действенными мерами поддержки рубля, скорее всего, будут установления обязательной нормы продажи валютной выручки и контроль за движением капитала. Елена Кожухова аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"

Динамика российского фондового рынка в сентябре в целом при прочих равных может быть ограничена достаточно узким диапазоном торгов из-за отсутствия масштабных драйверов движения и концентрации инвесторов на отдельных корпоративных историях, считает аналитик. «В сентябре дивидендные реестры по выплатам за 1-е полугодие 2023 года закроют“ТМК”, “Белуга”, “Инарктика” и “Черкизово”. С уже рекомендованными дивидендами будут торговаться “Татнефть”, банк “Санкт-Петербург”, “Новатэк” и “Русснефть” (по привилегированным акциям), что может поддерживать интерес к ним», — прогнозирует Елена Кожухова.

​«Индекс Мосбиржи, скорее всего, в сентябре останется в диапазоне 3000−3200 пунктов. Поддержку ему окажут корпоративные новости, которые будут посвящены в первую очередь промежуточным дивидендам и повышению прозрачности рынка: редомициляции (перерегистрация в РФ и дружественных странах), возврату к публикации финотчетности (ранее компаниям разрешили не публиковать отчетность)», — прогнозирует руководитель отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

Ожидаем, что в сентябре доллар будет колебаться в диапазоне 90−96 рублей. Текущий ориентир на конец квартала — 92−93 рублей. Наш базовый прогноз предполагает сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 12% годовых. Евгений Локтюхов руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».