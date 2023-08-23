Какие акции купить для получения дивидендов в сентябре 2023 года

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259072&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Дивидендные отсечки в сентябре будут у ТМК, INARCTICA, Авангард, ММЦБ, Черкизово, Белуга», — сообщил Альберт Короев, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Больше всего выплатит Трубная металлургическая компания (ТМК, код на Мосбирже TRMK) — на сумму 13,9 млрд рублей или 13,45 рублей на одну обыкновенную акцию. Если акции ТМК покупать сейчас, то дивидендная доходность составит около 5,6% годовых при текущей цене 242 рубля за акцию. Покупку необходимо совершить до 4 сентября 2023 года (дата дивидендной отсечки), чтобы попасть в реестр акционеров и получить дивиденды.

Дивидендная доходность агропромышленного холдинга «Черкизово» (GCHE) составляет 2,90% по цене покупки 23 августа и с учетом выплаты 148,05 рублей на акцию или около 9 млрд рублей суммарно, а дивидендная отсечка — 28 сентября 2023 года. Дивиденды производителя аквакультурного лосося в России — «Инарктика» (AQUA) — утверждены в размере 16 рублей на акцию, дивидендная доходность — 2,02%, а покупку необходимо совершить до 21 сентября. «Белуга» (BELU), крупный производитель алкоголя, выплатит дивиденды в размере 320 рублей на акцию с доходностью 5,6% с учетом биржевой цены на 23 августа, а 28 сентября — дивидендная отсечка.

Также дивиденды выплатят:

Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов (ММЦБ, GEMA) — покупку необходимо совершить до 22 сентября, сейчас доходность составляет около 4%.

«ЕвроМедЦентр» (GEMC) — дивидендная отсечка 26 сентября, а текущая доходность составляет 3,8%.

Банк «Авангард» (AVAN) — покупку необходимо совершить не позже 22 сентября, чтобы получить дивиденды. Если покупать акции 23 августа, то доходность составит 3,94%.

Компания «Ренессанс страхование» (RENI): дата отсечки — 28 сентября, а доходность пока составляет 6,4% годовых.