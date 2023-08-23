Какие акции купить для получения дивидендов в сентябре 2023 года
Российские компании выплатят дивиденды осенью на сумму 250−300 млрд рублей, подсчитали в «БКС Мир инвестиций». Около 10% этой суммы акционеры получат в сентябре.
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Российские компании выплатят дивиденды осенью на сумму 250−300 млрд рублей, подсчитали в «БКС Мир инвестиций». Около 10% этой суммы акционеры получат в сентябре.
«Дивидендные отсечки в сентябре будут у ТМК, INARCTICA, Авангард, ММЦБ, Черкизово, Белуга», — сообщил Альберт Короев, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
Больше всего выплатит Трубная металлургическая компания (ТМК, код на Мосбирже TRMK) — на сумму 13,9 млрд рублей или 13,45 рублей на одну обыкновенную акцию. Если акции ТМК покупать сейчас, то дивидендная доходность составит около 5,6% годовых при текущей цене 242 рубля за акцию. Покупку необходимо совершить до 4 сентября 2023 года (дата дивидендной отсечки), чтобы попасть в реестр акционеров и получить дивиденды.
Дивидендная доходность агропромышленного холдинга «Черкизово» (GCHE) составляет 2,90% по цене покупки 23 августа и с учетом выплаты 148,05 рублей на акцию или около 9 млрд рублей суммарно, а дивидендная отсечка — 28 сентября 2023 года. Дивиденды производителя аквакультурного лосося в России — «Инарктика» (AQUA) — утверждены в размере 16 рублей на акцию, дивидендная доходность — 2,02%, а покупку необходимо совершить до 21 сентября. «Белуга» (BELU), крупный производитель алкоголя, выплатит дивиденды в размере 320 рублей на акцию с доходностью 5,6% с учетом биржевой цены на 23 августа, а 28 сентября — дивидендная отсечка.
Также дивиденды выплатят:
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