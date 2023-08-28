Занять и простить: каждый пятый банк из топ-50 поднял ставки по потребкредитам

Финансовые организации начали повышать ставки по кредитам после внепланового подъема ключевой. Условия ужесточили уже больше 10 из топ-50 банков, выяснили «Известия». В том числе, например, «Сбер», ПСБ и Росбанк. Другие крупные игроки пока следят за рынком, но также готовы поменять условия в ближайшее время. Сейчас средняя ставка по необеспеченному кредиту превышает 21%, уточнили в маркетплейсе «Финуслуги». О том, будут ли россияне реже брать займы и как это отразится на уровне инфляции и прибыли банков, — в материале «Известий».

Выше, дороже

После внепланового повышения ключевой 15 августа с 8,5% сразу до 12% банки стали постепенно ужесточать условия выдачи займов. За это время средняя ставка по необеспеченным кредитам выросла на 0,76 п.п. и составила 21,66%, по залоговым ссудам — на 1,65 п.п., до 19,4%. Об этом сообщил «Известиям» представитель платформы «Финуслуги».

В частности, в Сбербанке среднее значение полной стоимости кредита выросло с 20 до 22%. Аналогичный показатель в Росбанке увеличился с 19,7 до 25,8%, в «Альфе» (по займам наличными под залог) — с 12,3 до 15,8%, а в «Ак Барсе» — с 22 до 29,3%.

Также условия потребительского кредитования после решения ЦБ пересмотрели МТС банк и Абсолют банк. Оба увеличили ставку на 3 п.п., следует из публикаций на их сайтах. Информацию подтвердили и в call-центрах кредитных организаций. Теперь минимальная ставка по кредиту наличными в первой из них составляет 5,9% годовых, во второй — 18,4%. Впрочем, конечной и полной стоимости займа минимальная ставка не отображает.

Инвестторгбанк и ТКБ повысили минимальную ставку по потребительскому кредиту на любые цели сразу на 3 п.п., выяснили «Известия». Теперь этот показатель составляет 8,4% у обеих кредитных организаций. ВБРР увеличил процент на 2,5 п.п., минимальная ставка в организации сейчас — 16,5%.

В начале прошлой недели процент вырос также в крымском РНКБ (на 1 п.п.) — до 11,9%. Кроме того, в конце прошлой недели в ПСБ повысили ставку на 1 п.п. Теперь потребительский кредит можно взять под 4,5% годовых, сообщили в call-центре.

«Известия» направили запросы в топ-30 банков, а также во все кредитные организации, где были увеличены ставки.

Другие игроки пока следят за конъюнктурой рынка, однако вариант роста ставок также не исключают. В ВТБ вопрос увеличения процента обсуждается, рассказали в пресс-службе компании. МКБ анализирует перспективы повышения, но прогнозы изменения условий потребительского кредита уже есть. В среднем рост составит не более 1−1,5 п.п., уточнили в банке. В «Открытии» лишь сказали, что будут следить за рынком.

Средняя ставка по рынку будет планомерно расти, однако при прочих равных условиях резких изменений ждать не стоит, заявила «Известиям» старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. По ее словам, динамика процентов по кредитам будет зависеть от дальнейших решений регулятора по денежно-кредитной политике.

Спрос на займы

Как правило, после повышения ключевой ставки финансовые организации сначала меняют условия по вкладам, затем по ипотеке и только потом по потребкредитам, говорят эксперты. Ранее «Известия» писали, что крупнейшие банки подняли ставки по депозитам до 11−13%, а затем и по жилищным кредитам (без учета льготных программ) — до 14%.

— Ипотека для банков сейчас более чувствительная, чем потребительские кредиты, поэтому по ней реакция быстрее, — пояснил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко.

Кроме того, риски повышения стоимости фондирования (заимствований коммерческими банками у ЦБ) вследствие вероятного роста ключевой уже были частично заложены в ставки еще до решения регулятора, поясняет Ирина Носова, поэтому кредитные организации могут сохранять процент потребительских займов на том же уровне дольше, чем условия ипотеки.

По мнению экспертов, прибыль крупных банков от повышения минимальных процентных ставок только увеличится.

— Мы увидим некоторый, хоть и незначительный, рост чистой процентной маржи в целом по банковскому сектору — в пределах 50 б.п., что благоприятно отразится и на прибыли кредитных организаций, — уверена Ирина Носова.

У первой двадцатки или тридцатки банков проблем не будет, согласен и директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Однако проблемы, по его мнению, могут возникнуть у небольших игроков: из-за подорожавших займов у них будет меньше клиентов.

Ужесточение денежно-кредитной политики направлено на то, чтобы охладить потребительский спрос через удорожание кредитования. Это призвано снизить рост цен. Однако ситуация вряд ли поменяется критическим образом, считают эксперты.

— Население будет продолжать брать потребкредиты в силу несколько снизившейся покупательной способности. Безусловно, более высокие ставки отпугнут часть заемщиков, однако массового снижения спроса не будет, — полагает Ирина Носова.

Кроме того, после повышения ставки кредиты подорожают не только для потребителей, но и для производителей, добавил Георгий Остапкович. Это будет закладываться в конечную стоимость товара, добавил он.