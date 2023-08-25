Какие новые инструменты использует ФНС для взыскания налогового долга

Один из новых инструментов ФНС — цифровой финансовый анализ деятельности должника, позволяющий обнаружить, куда выводятся активы и через какие схемы должник уклоняется от уплаты долгов.

Другой инструмент — площадка реструктуризации долга, которая работает уже полтора года. Ее задача — наладить сотрудничество сторон в решениях налоговых споров вместо противоборства и конфликтов.

Работа ФНС при банкротстве должников

По данным Счетной палаты, за прошлый год объем списанной задолженности по налогам составил 173,5 млрд рублей. Чаще всего списывают долги, которые признают невозможными к погашению из-за неплатежеспособности юрлица после завершения его банкротства. Еще одна распространенная ситуация — суд или приставы не находят никаких средств у должника. Также долг спишут при исключении юрлица из ЕГРЮЛ и смерти налогоплательщика. Обычно кредиторы вынуждены смиряться с такой ситуацией.

Однако, по данным ФНС, банкротство для бюджета становится все менее безнадежным. В обычно бесперспективных ситуациях ухода должников в банкротство за 2020−2022 годы бюджет получил от банкротов доходов более чем на полтриллиона рублей.

Наглядной является динамика соотношения списываемых сумм к поступлениям налогов. За последние пять лет показатель удельного веса списанных сумм улучшен в четыре раза: если в 2019 году это было списание двух копеек на каждый взысканный рубль налогов, то уже в 2020 году — 0,88 копейки с рубля, в 2021 году — 0,75 копейки с рубля. Наконец, в 2022 году списание составило лишь 0,5 копейки на рубль поступлений, то есть 0,5%. Это минимальный удельный вес списания за весь период измерений.

Важный момент: в отличие от банков, которые при выдаче кредитов, как правило, получают от должника залог (его при невозврате кредита можно реализовать, вернув сумму долга) и поручительство, налоговая служба не является залоговым (то есть защищенным) кредитором. Это вынуждает ФНС активно применять институт обращения взыскания на косвенные, производные активы должников. Суд может установить, что утрата возможности взыскания долга с компании оказалась связана со злоупотреблениями контролирующих ее лиц. В таком случае долг с фирмы, оставшейся без активов, могут списать и переложить его на лиц, виновных в неплатежеспособности организации, через субсидиарную ответственность. Среди возможностей — естественно, производное взыскание долгов с лиц, на которых переведен бизнес в целях списания долгов, в том числе своевременный арест активов, которых хватит, чтобы компенсировать ущерб, причиненный бюджету. Также применяется инициирование личного банкротства бенефициаров, привлеченных к субсидиарной ответственности.

При этом сам факт списания долга юридического лица не всегда приводит к окончательной утрате возможности взыскания сумм. Так, если у должника найдут какое-то имущество, долг восстановится, и процедура взыскания возобновится.

За последние пять лет по такому принципу через суды было взыскано более 150 млрд рублей налогового долга с лиц, организовавших схемы неплатежеспособности компаний.

Цифровые инструменты ФНС для взыскания проблемного долга

Статистика федерального реестра дел о банкротстве свидетельствует, что 40% должников имеют нулевую конкурсную массу — в таких условиях рассказать о причинах отсутствия источников взыскания может помочь только углубленный финансовый анализ деятельности должника, а чаще даже полноценное финансовое расследование деятельности должника и связанных с ним лиц. Это позволяет ФНС выявить направления вывода активов и схемы уклонения от уплаты долгов. По его результатам формируется стратегия ведения дела о банкротстве, включающая поиск и обращение взыскания на скрытые активы путем оспаривания сделок, привлечения к субсидиарной ответственности, взыскания убытков и ущерба. По закону обязанность по таким активностям лежит на арбитражном управляющем, но результативными, как правило, бывают не их действия, а инициативы активных кредиторов.

ФНС много раз показывала, как работает ее «Система комплексного управления и администрирования долга» (СКУАД). СКУАД позволяет не только показать все цифровые следы действий владельцев и менеджмента, но и превращать их в поступления в бюджет. Условия оспоримости сделок, взыскания долга с контролирующих лиц переложены в автоматизированной системе Налоговой службы в цифровые портреты злоупотреблений, которые преобразуются в задания для инспекторов. СКУАД фокусирует внимание инспектора на процессуальном действии, которое с наибольшей вероятностью приведет к погашению долга. По статистике, за последние пять лет процент удовлетворения заявлений ФНС России о привлечении к субсидиарной ответственности к числу рассмотренных составил 86,4%.

Для сравнения, по заявлениям других лиц, этот процент в два раза хуже — 42,2%. А особенность «субсидиарки» в том, что взыскание идет в пользу всех кредиторов, а не только того, кто подал иск. Так что добросовестным кредиторам выгодно участие налоговиков в таких делах. Здесь можно рассчитывать, что суду будет представлена исчерпывающая фактура, разворачивающая историю действий бенефициаров, причинивших ущерб своим контрагентам.

Еще одним важным инструментом улучшения налоговой дисциплины является «Реестр субсидиарных ответчиков», который с мая 2023 года в тестовом режиме действует на сайте ФНС. Сервис предоставляет данные о лицах, причастных к организации схем неплатежеспособности компаний, когда это зафиксировано в судебных актах. Благодаря такому списку добросовестные фирмы быстрее и с меньшими трудозатратами выявляют связи потенциальных контрагентов с лицами, которые в прошлом намеренно уклонялись от уплаты налогов или довели организации до банкротства. Конечно, подобные сведения можно было получить и раньше, но для этого приходилось последовательно изучать картотеку арбитражных дел, а на это далеко не у каждого субъекта есть ресурсы.

Эволюция субсидиарной ответственности

Сама субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц прошла длинный путь развития с 1994 года, когда в Гражданский кодекс была включена статья 56. Впрочем, в разъяснение положений закона существовал только один пункт в совместном постановлении Пленумов Верховного Суда России и Высшего Арбитражного Суда России от 1 июля 1996 года «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» № 6/8. И на начальном этапе этот механизм защиты нарушенного права почти не применялся кредиторами.

Ситуация начала меняться спустя полтора десятилетия. В 2012 году Президиум Высшего Арбитражного Суда России вынес постановление № 9127/12 от 06.11.2012, в котором разъяснил вопрос привлечения руководителя организации-банкрота к субсидиарной ответственности, если тот не передал конкурсному управляющему документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, передал их не в полном объеме либо такие документы содержали недостоверную информацию. В 2013 году с внесением в банкротное законодательство изменений (Закон № 134-ФЗ от 28.06.2013) выработанные судебной практикой подходы закрепились, но с уклоном к привлечению к субсидиарной ответственности только руководителей компаний-должников. И только в 2016 году, пересмотрев решения трех судебных инстанций, к субсидиарной ответственности ВС РФ привлек как бенефициара физическое лицо, формально никоим образом не связанное с должником (дело ООО «Инком»). 2016 год стал своеобразной точкой отчета, с которой началась эпоха снятия корпоративных вуалей.

В следующем, 2017 году Закон о банкротстве был приведен в соответствие со складывающейся судебной практикой, в том числе по вопросу привлечения к субсидиарной ответственности бенефициаров и собственников бизнеса. Также был введен механизм защиты интересов кредиторов исключенного из ЕГРЮЛ юридического лица: кредиторы обществ с ограниченной ответственностью получили право предъявлять требования о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц недействующих ООО без инициирования дел о банкротстве.

Эволюция Закона о банкротстве, развитие судебной практики, направленной на пресечение противоправных схем, повысили эффективность защиты прав незалоговых кредиторов. Как видно, ФНС России успешно применяет эти механизмы для возврата долгов перед бюджетом. Другой метод — взыскания ущерба с бенефициаров в уголовных делах о неуплате налогов либо взыскание с лиц, на которые переводился бизнес должников.

Реструктуризация налоговой задолженности как инструмент возврата долга

Потери от списания задолженности в 2022 году оказались наименьшими за последние пять лет. Этому способствует нацеленность налоговой службы на поощрение компаний, испытывающих финансовые затруднения, к реструктуризации налогового долга, то есть к изменению сроков уплаты налогов в бюджет. В ситуации, когда шансы уклониться от уплаты долга уменьшаются, а возможности его реструктурировать увеличиваются, должники проявляют активность в урегулировании проблемных долгов перед бюджетом.

С 1 апреля 2022 года на базе Межрегиональной инспекции по управлению долгом (так называется специализированный федеральный центр по работе с проблемными долгами ФНС) действует Площадка реструктуризации долга. Эта площадка выполняет роль платформы для достижения договоренностей с должниками по отсрочке налоговых платежей. При обращениях должникам предлагается пройти диагностику финансового состояния, выявляются и раскрываются риски, предлагаются предусмотренные законом пути выхода из кризиса. В первой половине 2023 года российские компании за счет реструктуризации погасили налоговые долги на 19 млрд рублей — и это почти в полтора раза больше, чем за тот же период предыдущего года. А всего за 2022-й и первую половину 2023-го ФНС заключила с должниками мировые соглашения более чем на 35 млрд рублей.

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