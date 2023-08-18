Газовые хранилища ЕС заполнены более чем на 90%

Объем запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) Евросоюза (ЕС) превысил целевой уровень в 90% от их совокупной мощности, следует из данных ассоциации европейских операторов хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE). Его ЕС планировал достичь к 1 ноября, но сделал это на два с лишним месяца раньше.

Согласно расчетам «Ведомостей» на основе информации GIE, на 16 августа (последние доступные данные) в европейских ПХГ находилось 98,9 млрд куб. м газа. Хранилища были заполнены на 90,12% — это на 15% выше показателя на 16 августа 2022 г. и на 14% выше среднегодового показателя за последние пять лет на ту же дату.

Максимальный уровень заполненности хранилищ зафиксирован в Испании — 99,98%. В Германии, которая имеет крупнейшие мощности по хранению газа в ЕС, уровень запасов достиг 91,79%, в Австрии — 90,71%, Италии — 90,62%, Нидерландах — 92,93%, во Франции — 84,04%. Минимальный уровень заполненности ПХГ наблюдается в Латвии — 77,33%.

27 июня 2022 г. Совет ЕС утвердил регламент о заполнении ПХГ, согласно которому начиная с 2023 г. к 1 ноября хранилища стран — членов ЕС должны быть заполнены не менее чем на 90%.

По данным GIE, к началу отопительного сезона 2022/23 г., который начался 13 ноября, в европейские ПХГ было закачано 103,3 млрд куб. м газа (уровень заполненности составлял 95,6%). Средний уровень заполненности ПХГ на начало сезона за последние пять лет составлял 98,1 млрд куб. м или 90,7%.

Отопительный сезон 2022/23 г. в Европе закончился 6 апреля. Из-за теплой погоды зимой и общего снижения спроса на газ ЕС завершил его с рекордными запасами топлива в хранилищах — 60,3 млрд куб. м. Это более чем вдвое превышает объем на момент окончания предыдущего отопительного сезона и почти на 1 млрд куб. м (1,6%) больше предыдущего рекордного значения, зафиксированного в 2020 г. Уровень заполненности ПХГ на конец отопительного сезона составил 55,4%.

Благодаря стабильной ситуации с запасами газ в Европе начал дешеветь с августа 2022 г., при этом пиковые цены весны прошлого года достигали $3900 за 1000 куб. м.

Снижение цен ускорилось в декабре и продолжилось уже после окончания отопительного сезона. 10 мая 2023 г. газ на европейском рынке, по данным биржи ICE, впервые с июля 2021 г. стоил менее $400 за 1000 куб. м. 25 мая котировки опускались ниже $300 впервые с января 2021 г. Затем цены скорректировались вверх.

Рост, в частности, наблюдался в начале августа на фоне угрозы забастовок на заводах по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии, являющейся крупнейшим экспортером СПГ.

Там рабочие требуют повышения зарплат. 18 августа сентябрьские фьючерсы на хабе TTF торгуются в диапазоне $402−433 за 1000 куб. м.

Ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков отмечает, что основным фактором, который позволил ЕС досрочно достичь целевого уровня заполнения ПХГ, стала теплая зима 2022/23 гг. «Жаркое европейское лето, которое традиционно сопровождается повышенным потреблением газа [электростанциями] из-за роста потребления энергии для кондиционирования воздуха, компенсировалось промышленным спадом в ЕС», — добавляет он. Старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин также считает важным фактором снижение спроса на газ со стороны европейской промышленности.

По оценке старшего аналитика «БКС Мир инвестиций» Рональда Смита, при сохранении текущих темпов закачки газа уже к 1 сентября европейские хранилища должны быть заполнены на 95%. Блохин считает, что европейские компании по мере технической возможности будут продолжать дальнейшую закачку газа в хранилища, показатель заполненности которых будет приближаться к 100% к началу отопительного сезона.

Смит также напоминает, что определенные, хотя и небольшие, объемы газа европейские компании закачивают в газовые хранилища на Украине.

16 августа министр энергетики Украины Герман Галущенко говорил, что в ПХГ страны хранится 600 млн куб. м газа европейских компаний.

По мнению Блохина, заполненность хранилищ может привести к снижению поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз. Смит прогнозирует, что ЕС сократит объем импорта СПГ уже в ближайшие две-три недели. Он отмечает, что по мере того, как жаркая летняя погода сменится теплой осенней, снизятся спрос на электроэнергию, а вслед за этим и спрос газ на тепловых электростанциях. Это, в свою очередь, должно вызвать коррекцию европейских цен на газ, при условии, что в Австралии не начнутся забастовки на СПГ-заводах, говорит аналитик.

По оценке Блохина, цены на газ в Европе в ближайшее время вернутся в диапазон $300−400 за 1000 куб. м, но высокая волатильность сохранится.

При этом, по его мнению, на европейском трубопроводном импорте, в частности, поставках «Газпрома», это существенным образом не отразится: сейчас трубопроводный газ выигрывает конкуренцию у более дорогостоящего СПГ.

Смит отмечает, что Европа, потеряла в 2022—2023 гг. около 75% от общего объема поставок газа из России. Если температура зимой будет ниже, чем обычно, к концу отопительного сезона запасы в ПХГ могут оказаться критически низкими, предупреждает он. Зимой цены на газ в Европе, по оценке Смита, могут подняться «значительно выше» $600 за 1000 куб. м.

Кочетков не исключает, что в случае высокого расхода запасов и форс-мажоров цены могут достигнуть $2000−3000 за 1000 куб. м.