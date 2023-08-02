Кому достался «заблокированный» российский СПГ: новые подробности

Что произошло с танкером после блокировки

​СПГ-танкер Flex Artemis с российским СПГ сумел выйти из территориальных вод Аргентины и, проделав путь свыше 10 тысяч миль, 1 августа в 05:33 прибыл в испанский СПГ-терминал Сагунто (Sagunto LNG Terminal), который поставляет почти половину газа в газотранспортной системе Испании. Танкер доставил около 100 тыс. тонн СПГ, разгружался сутки и 2 августа в 05:58 вышел из порта, согласно данным судового трафика Vesselfinder, с которыми ознакомились Финансы Mail.ru.

К 16:00 мск 2 августа танкер Flex Artemis двигался вдоль побережья Испании со скоростью 15 миль в час в сторону Гибралтарского пролива и удалился от Сагунто на 100 миль, согласно данным отслеживания судов Marinetraffic. Статус танкера — «свободен для заказов».

Пять лет назад завод «Ямал СПГ» поставил первую партию СПГ в Испанию по 24-летнему контракту «Новатэка» с испанской энергетической компанией Gas Natural Fenosa. Сообщалось, что ежегодный объем поставок по 24-летнему контракту составит 2,5 млн т СПГ, что эквивалентно более 3 млрд куб. м природного газа.

Что говорят эксперты

По мнению экспертов, которых опросили Финансы Mail.ru, спрос на российский газ останется высоким, Россия остается крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС.

Так как французская компания Total остается акционером «Новатэка», последний не попал под санкции и продолжает осуществлять поставки СПГ в Европу. Мировой рынок СПГ остается дефицитным, и реализовать объемы СПГ не проблема. Сергей Суверов инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал»

Испанская энергетическая компания Saggas владеет заводом по регазификации, расположенным в порту Сагунто. Это ключевая часть инфраструктуры испанского энергетического сектора, сообщается на сайте компании. Россия стала поставщиком номер один для Испании по итогам июня (.pdf) среди всех стран — наибольшие объемы СПГ поступают на испанский рынок из России с долей рынка 26,8%, сообщала испанская энергетическая компания Enagas, оператор газотранспортной системы Испании. В марте Россия была на третьем месте с долей 14,4%, а у Алжира была доля 24,5%, у США — 29,1%. В июне доля алжирского газа снизилась на рынке Испании до 21%, США — до 18,5%, согласно данным Enagas.

Рынок СПГ в ЕС начал расти с 2022 года, и покупатели готовы платить, поскольку необходимо замещать выпавший российский трубопроводный газ.

Сравнительно высокие цены и дефицит газа остаются стимулами для поставок СПГ в Европу. Несмотря на падение цен на газ, маржинальность европейского рынка все равно остается выше многолетней нормы. Кирилл Родионов эксперт Института развития технологий ТЭК

«Косвенно об этом говорит тот факт, что в июне 2023 года средняя цена газа на ключевом в Европе хабе TTF достигла $371 за тыс. куб. м, тогда как в период с 2015 по 2019 гг. (т.е. до пандемии и последующего энергетического кризиса) она достигала $212 за тыс. куб. метров», — отметил Кирилл Родионов.

При этом европейский рынок в большей, нежели обычно, степени зависит от импорта СПГ. Кирилл Родионов эксперт Института развития технологий ТЭК

«По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), в IV квартале 2021 года (до энергетического кризиса) поставки СПГ в ЕС составляли 216 млн кубических метров в сутки (куб. м/сут.), а доля СПГ в общей структуре импорта газа — 22%. Тогда как во II квартале 2023 года объем поставок достиг 362 млн куб. м/сут., а доля СПГ в структуре импорта — 42%», — рассказал Кирилл Родионов.

Финансы Mail.ru обратились за комментарием в «Новатэк» (крупнейший производитель и экспортер СПГ в РФ). На момент публикации материала компания не ответила.

Как Аргентина заблокировала Flex Artemis

Судно Flex Artemis 25 июня загрузилось на французском терминале Montoir-de-Bretagne, где перегружается газ российского завода «Ямал СПГ» (входит в «Новатэк»).

Затем танкер направился к аргентинскому СПГ-терминалу в Баия-Бланка, где российский газ ждал аргентинский покупатель. Судно подошло к терминалу 14 июля, но вынуждено было отойти по требованию властей Аргентины, и 7 дней простояло на якоре в 120 милях от терминала.

Аргентинская государственная энергетическая компания Enarsa отказалась принять партию сжиженного природного газа российского производства, который ранее законтрактовала у Gunvor Group Ltd.

Gunvor Group Ltd., один из крупнейших торговых домов в мире с центральным офисом в Женеве, заявил агентству Bloomberg, что отгрузка была законной и прозрачной, против российского СПГ не вводились западные санкции. «Сделка соответствует всем применимым экономическим санкциям, в частности, США и Европейского Союза, — отмечается в заявлении Gunvor. — Аргентина не вводила никаких санкций против России».

После того, как выяснилось, что газ, якобы, был из России, государственный банк Аргентины Banco Nación, отвечающий за оплату поставок, отменил сделку и уведомил об этом Enarsa и министра экономики. Последний поручил отменить разгрузку СПГ-танкера.