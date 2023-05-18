Цены на газ в Европе опустились ниже $350 впервые с июня 2021 года
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 7 июня 2021 г. опустились ниже $350 за 1000 куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.
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Биржевые цены на газ в Европе впервые с 7 июня 2021 г. опустились ниже $350 за 1000 куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $348,78 за 1000 куб. м. Далее стоимость начала расти и к 11.13 мск составила уже $356,84 за 1000 куб. м.
В начале апреля в Европе завершился отопительный сезон. Несмотря на падение импорта российского газа, запасы топлива в подземных хранилищах газа достигли рекордного значения — 60,4 млрд куб. м. (заполненность на 55,6%, данные от 1 апреля). Это более чем в 2 раза выше, чем в 2022 г. на ту же дату. По состоянию на 16 мая в европейских ПХГ находится 70,2 млрд куб. м газа, они заполнены на 64,31%.
Пройти отопительный сезон Европе в том числе помогла теплая погода, отметили в «Газпроме». Там усомнились, что такая благоприятная ситуация может сложиться в следующем году, и предупредили, что Европе будет непросто заполнить ПХГ до нового отопительного сезона из-за политически мотивированного отказа от российского газа.
10 мая Еврокомиссия объявила первый международный тендер на совместную закупку сжиженного природного газа (СПГ) через новый механизм ЕС — AggregateEU. Зампред ЕК Марош Шефчович отметил, что такой шаг позволит «поэтапно отказаться от российского газа». Заявки на тендер уже были поданы 77 компаниями из Европы на общий объем около 11,6 млрд куб. м газа. По его словам, сейчас потребность в СПГ в ЕС составляет 2,8 млрд куб. м, а для доставки по газопроводу требуется около 9,6 млрд куб. м.