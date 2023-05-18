Цены на газ в Европе опустились ниже $350 впервые с июня 2021 года

Стоимость июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $348,78 за 1000 куб. м. Далее стоимость начала расти и к 11.13 мск составила уже $356,84 за 1000 куб. м.

В начале апреля в Европе завершился отопительный сезон. Несмотря на падение импорта российского газа, запасы топлива в подземных хранилищах газа достигли рекордного значения — 60,4 млрд куб. м. (заполненность на 55,6%, данные от 1 апреля). Это более чем в 2 раза выше, чем в 2022 г. на ту же дату. По состоянию на 16 мая в европейских ПХГ находится 70,2 млрд куб. м газа, они заполнены на 64,31%.

Пройти отопительный сезон Европе в том числе помогла теплая погода, отметили в «Газпроме». Там усомнились, что такая благоприятная ситуация может сложиться в следующем году, и предупредили, что Европе будет непросто заполнить ПХГ до нового отопительного сезона из-за политически мотивированного отказа от российского газа.