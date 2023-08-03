Qiwi объяснила блокировку кошельков своих пользователей

Пресс-служба Qiwi прокомментировала сообщения пользователей о блокировке их кошельков и счетов, сообщив, что компания усилила меры по защите данных и денег клиентов.

На блокировку кошельков пользователи Qiwi пожаловались 3 августа в группе компании во «ВКонтакте».

По их словам, они сталкиваются с блокировками после оплаты счетов или перевода денег.

Qiwi отметила, что блокирует кошелек в целях безопасности, если замечает подозрительную активность или угрозу того, что доступ к деньгам получили третьи лица. Кроме того, компания сообщила, что усилила меры по защите данных и средств накануне, 2 августа, и сейчас запрашивает дополнительную информацию и документы по некоторым пользователям. Если проверка показывает, что все в порядке, блокировка оперативно снимается, утверждает Qiwi.

По данным Qiwi, усиленные меры безопасности коснулись менее 0,1% от всех пользователей кошелька.

«Информационные вбросы о массовой и беспричинной блокировке QIWI Кошельков не соответствуют действительности», — подчеркнула компания.

Акции Qiwi на Московской бирже на 15:58 мск 3 августа торговались по 663 рубля (+0,84%).

Киви Банк 25 июля ограничил снятие наличных и вывод средств на банковские счета до 1000 рублей в месяц по требованию Банка России. Регулятор выявил недочеты в составлении отчетности и ведении документации, сообщал банк. После этого в Telegram-каналах появилась информация о возможном отзыве лицензии у Киви Банка: Qiwi опровергла эти утверждения, заявив, что предпосылок для этого нет и компания позитивно оценивает ход «плотного диалога» с ЦБ.