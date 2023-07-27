Qiwi отрицает угрозу лишения Киви-банка лицензии

«Слухи о том, что у Киви-банка могут отозвать лицензию, недостоверны. В предписании нет упоминаний про лицензию. По итогам проверки ЦБ были выявлены недочеты, типичные для крупных организаций уровня Киви-банка», — говорится в сообщении группы.

Уточняется, что на данный момент Киви-банк находится в плотном диалоге с регулятором и «оценивает его ход позитивно». «Никаких предпосылок для отзыва лицензии нет», — отмечает группа.

Вчера, 26 июля, ТАСС сообщал, что у компании нет уверенности в отмене ограничений для работы Киви-банка, введенных из-за претензий Центробанка. После этого группа пояснила «Ъ», что заявление о «неуверенности» компании было вырвано из контекста. «Заявления прогнозного характера в заключительной части официального пресс-релиза … не являются индикатором негативного развития текущей ситуации вокруг QIWI», — заявили в группе.

25 июля Банк России выдал Киви-банку ограничительное предписание в отношении ряда операций, которое вступило в силу вчера, 26 июля. Затем Киви-банк временно и частично ограничил в отношении физлиц вывод средств с кошельков на банковские счета (до 1 тыс. руб. в месяц) и снятие наличных, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Полина Мотызлевская