17:28 (мск), источник: РБК Life

Что случилось с QIWI простыми словами: как теперь переводить деньги

КИВИ Банк с 26 июля временно ограничил физлицам вывод средств на банковские счета с кошельков, а также снятие наличных, говорится в пресс-релизе QIWI. На такие меры в организации пошли по требованию Центробанка, который выявил недочеты по итогам проверки.

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Источник: Reuters

«По итогам проверки Банком России были выявлены недочеты, типичные для крупных организаций уровня КИВИ Банка. Мы ввели временные частичные ограничения для физлиц по некоторым операциям по QIWI Кошельку. Сейчас мы находимся в диалоге с регулятором с целью уточнения всех деталей предписания и устранения выявленных недочетов», — пишут на сайте компании.

Ограничения

Из-за принятых мер лимит на вывод на карты и счета других банков составляет сейчас 1000 рублей в месяц. Кроме того, клиенты банка не смогут:

  • вывести деньги из кошелька через СБП (систему быстрых платежей);
  • снимать наличные с QIWI Карт, даже в офисах QIWI и партнеров;
  • делать перевод из QIWI Кошелька через Contact;
  • погасить кредит любого банка, кроме займов МФО (микрофинансовых организаций).

Перечисленные лимиты устанавливаются на одного пользователя, поэтому при наличии у него нескольких кошельков ограничения распространяются на все.

Какие возможности остались

В обычном режиме доступны следующие услуги:

  • оплачивать игры;
  • переводить деньги на другие кошельки, в том числе QIWI и Pyypl;
  • погашать имеющиеся займы МФО;
  • оплачивать ЖКУ и другие услуги со счета кошелька или по СБП;
  • пополнять счет мобильного;
  • пополнять кошелек любым привычным способом;
  • оплачивать любые покупки с карты QIWI.

К электронному кошельку все еще можно привязать банковскую карту QIWI и использовать ее для оплаты в магазинах, уточнили в кредитной организации.

Что такое QIWI

QIWI — группа компаний, которая предоставляет платежные и финансовые сервисы в России и в других странах. В нее входит КИВИ Банк — платежная система, которая позволяет хранить деньги с целью накопления, платежа, перевода и оплаты услуг и товаров, а также пополнять кошелек на криптобирже Binance.

Чтобы пользоваться QIWI Кошельком, необходимо скачать приложение на свой мобильный телефон или зарегистрироваться на официальном сайте. Затем предстоит процедура верификации — проверка личных данных пользователя, после чего ему предоставляют доступ к функциям кошелька.

Крипторынок

Аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков считает, что ограничения на работу QIWI со стороны Центробанка могут оказать влияние на криптосферу в России, в частности на p2p-платежи (прямая торговля пользователей друг с другом без участия биржи в качестве посредника). Эксперт предположил, что этот сервис может быть отключен для снижения рисков.

«С точки зрения криптоинвесторов, QIWI был популярным способом пополнения аккаунтов на криптобиржах, в первую очередь Binance, которая несколько месяцев назад сняла ограничения для россиян. На текущий момент процессинг QIWI продолжает функционировать, и на возможность пополнения счета на бирже ограничений не накладывалось. Однако тенденция с платежной системой, очевидно, не самая позитивная, и я ожидаю, что в ближайшее время и этот сервис может быть отключен для снижения рисков», — объяснил Першиков.

Старший аналитик агрегатора онлайн-обменников Bestchange.ru Никита Зуборев напротив считает, что для криптовалютного сегмента мало что изменится из-за ситуации с КИВИ Банком.

Он объяснил это довольно низкой популярностью этой платежной системы по сравнению с другими вариантами покупки и продажи криптовалют. Требования со стороны Центробанка к КИВИ Банку Зуборев назвал закономерными.

«Платежная система годами игнорировала тот факт, что ею пользуются мошенники в несопоставимо бóльших объемах, чем любыми другими», — заявил эксперт.

Зуборев также добавил, что ограничительные меры, которые в банке назвали «временными», могут продлиться гораздо дольше. Аналитик напомнил ситуацию с платежной системой WebMoney.

ЦБ лишил ее расчетный банк лицензии в рамках борьбы с онлайн-казино в феврале 2022 года. Тогда, по словам эксперта, «временные ограничения стали перманентными».

В декабре 2020 года Центробанк уже штрафовал КИВИ Банк на 11 млн руб. и наложил ограничения на часть платежей в адрес иностранных интернет-магазинов и переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов.

В феврале этого года Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации сайт электронной платежной системы QIWI. Согласно закону, теперь QIWI обязан собирать, хранить и предоставлять по требованию спецслужб всю информацию о действиях и взаимодействиях пользователей на своей платформе.

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