Что будет с Qiwi-кошельками россиян

Бумаги компании на Московской бирже при открытии торгов 26 июля упали сразу на 6,5%. «Вероятная причина новых претензий ЦБ — Qiwi считается одним из популярных способов вывода денег на криптобиржи и работой с букмекерскими компаниями», — пояснил управляющий директор GIF Global Invest Fund Сергей Попов.

«Qiwi не в первый раз сталкивается с претензиями ЦБ, — напомнил он. — В 2020 году под аналогичным предлогом — нарушение требований к ведению отчетности и составлению документов тоже вводились ограничения». В декабре 2020 года также сообщалось о проверке ЦБ: регулятор обнаружил нарушения в работе КИВИ Банка с июля 2018 года по сентябрь 2020 года. За неточную отчетность организации был выписан штраф на 11 млн рублей, а также введены ограничения на ряд операций — платежей для иностранных продавцов и перевода денег на предоплаченные карты с корпоративных счетов.

По мнению Попова, сильного негативного влияния меры ЦБ по отношению к QIWI не окажут, так как основной бизнес компании связан с юр. лицами, а они под ограничения не попадают.

Поэтому акции и реагируют небольшим снижением — около 2% к концу дня. Но негативное влияние на финансовые результаты все же будет. Часть клиентов может поменять поставщика услуг, так как это уже далеко не первый намек от ЦБ, что надо что-то менять в бизнесе. Сергей Попов управляющий директор GIF Global Invest Fund

Примерно так произошло в первом квартале 2021 года, когда выручка Qiwi упала на 18%, а чистая прибыль компании от платежных услуг — на 11%.

И не стоит забывать, что недавно компания сообщила о планах раздела бизнеса на российский и международный, чтобы сохранить листинг на NASDAQ. Не исключено, что впоследствии он будет продан. Это создает неопределенность вокруг компании, так как 89% выручки генерирует именно российский сегмент. Сергей Попов управляющий директор GIF Global Invest Fund

Что произошло

«Ночью вышла информация о том, что КИВИ Банк частично ограничил физическим лицам вывод средств с кошельков на банковские счета, а также снятие наличных. На данный момент на вывод средств действует ограничение в размере 1000 рублей в месяц. Часть внутренних операций сохранена, но вывести средства невозможно», — пояснила экономист Ольга Гогаладзе, создатель pro.finansy.

Причина в том, что ЦБ выдал банку ограничительное предписание. Поводом стали претензии к составлению отчётности и ведению документации. Предписание действует в отношении ряда операций физических лиц и вступило в силу 26 июля.

Сейчас ЦБ проводит проверку. Когда она завершится и когда произойдет восстановление операций — на данный момент непонятно. Причиной ограничений могло стать то, что Qiwi активно использовался физическими лицами для обналичивания криптовалюты в рубли. Ольга Гогаладзе экономист

В декабре 2020 года ЦБ накладывал на Qiwi ограничения на платежи в пользу иностранных торговых компаний. Позже часть ограничений была снята, а полностью действовать они перестали в июне 2021 года, уточнила эксперт.

Вряд ли текущее ограничение будет сохранено на полгода, но это может значительно повлиять на динамику акций Qiwi. Ольга Гогаладзе экономист

Пояснение компании

«25 июля 2023 года в ходе плановой проверки КИВИ Банка ЦБ РФ выявил некоторые недостатки отчетности, характерные для организаций нашего размера», — сообщается в заявлении платежного сервиса.

КИВИ Банк — основа платежной системы Qiwi. «В частности, ЦБ РФ предписал ввести временные частичные ограничения для физических лиц на вывод средств с кошельков Qiwi на банковские счета или на снятие наличных. При этом пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие цифровые кошельки, а также оплата товаров и услуг с помощью Qiwi-кошельков и карт Qiwi остаются доступными. Денежные переводы Contact, эквайринг для мерчанта и платежи на счета и карты третьих лиц от юридических лиц также не включены в ограничения».

«В настоящее время мы тесно сотрудничаем с ЦБ РФ для устранения выявленных недостатков и частичной или полной отмены введенных ограничений, но нет никаких гарантий, что нам это удастся», — предупредили в компании.

Ситуация может осложниться. «Наши прошлые и будущие операции также могут стать предметом более пристального внимания со стороны ЦБ РФ в результате этих событий. Не может быть никаких гарантий, что в результате этих или любых других выводов на нас не будут наложены дополнительные ограничения. В настоящее время мы не можем предоставить точные оценки потенциального влияния на нашу деятельность и финансовые результаты», — отмечается в заявлении Qiwi. По мнению Qiwi, ограничения объясняются тем, что Банк России ужесточил регулирование электронных финансовых платежей, «а не конкретными выявленными недостатками».