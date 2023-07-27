Что будет с Qiwi-кошельками россиян

Бумаги компании на Московской бирже при открытии торгов 26 июля упали сразу на 6,5%. «Вероятная причина новых претензий ЦБ — Qiwi считается одним из популярных способов вывода денег на криптобиржи и работой с букмекерскими компаниями», — пояснил управляющий директор GIF Global Invest Fund Сергей Попов.
«Qiwi не в первый раз сталкивается с претензиями ЦБ, — напомнил он. — В 2020 году под аналогичным предлогом — нарушение требований к ведению отчетности и составлению документов тоже вводились ограничения». В декабре 2020 года также сообщалось о проверке ЦБ: регулятор обнаружил нарушения в работе КИВИ Банка с июля 2018 года по сентябрь 2020 года. За неточную отчетность организации был выписан штраф на 11 млн рублей, а также введены ограничения на ряд операций — платежей для иностранных продавцов и перевода денег на предоплаченные карты с корпоративных счетов.
По мнению Попова, сильного негативного влияния меры ЦБ по отношению к QIWI не окажут, так как основной бизнес компании связан с юр. лицами, а они под ограничения не попадают.
Поэтому акции и реагируют небольшим снижением — около 2% к концу дня. Но негативное влияние на финансовые результаты все же будет. Часть клиентов может поменять поставщика услуг, так как это уже далеко не первый намек от ЦБ, что надо что-то менять в бизнесе.
Сергей Поповуправляющий директор GIF Global Invest Fund
Примерно так произошло в первом квартале 2021 года, когда выручка Qiwi упала на 18%, а чистая прибыль компании от платежных услуг — на 11%.
И не стоит забывать, что недавно компания сообщила о планах раздела бизнеса на российский и международный, чтобы сохранить листинг на NASDAQ. Не исключено, что впоследствии он будет продан. Это создает неопределенность вокруг компании, так как 89% выручки генерирует именно российский сегмент.
Сергей Поповуправляющий директор GIF Global Invest Fund
«Ночью вышла информация о том, что КИВИ Банк частично ограничил физическим лицам вывод средств с кошельков на банковские счета, а также снятие наличных. На данный момент на вывод средств действует ограничение в размере 1000 рублей в месяц. Часть внутренних операций сохранена, но вывести средства невозможно», — пояснила экономист Ольга Гогаладзе, создатель pro.finansy.
Причина в том, что ЦБ выдал банку ограничительное предписание. Поводом стали претензии к составлению отчётности и ведению документации. Предписание действует в отношении ряда операций физических лиц и вступило в силу 26 июля.
Сейчас ЦБ проводит проверку. Когда она завершится и когда произойдет восстановление операций — на данный момент непонятно. Причиной ограничений могло стать то, что Qiwi активно использовался физическими лицами для обналичивания криптовалюты в рубли.
В декабре 2020 года ЦБ накладывал на Qiwi ограничения на платежи в пользу иностранных торговых компаний. Позже часть ограничений была снята, а полностью действовать они перестали в июне 2021 года, уточнила эксперт.
Вряд ли текущее ограничение будет сохранено на полгода, но это может значительно повлиять на динамику акций Qiwi.
«25 июля 2023 года в ходе плановой проверки КИВИ Банка ЦБ РФ выявил некоторые недостатки отчетности, характерные для организаций нашего размера», — сообщается в заявлении платежного сервиса.
КИВИ Банк — основа платежной системы Qiwi. «В частности, ЦБ РФ предписал ввести временные частичные ограничения для физических лиц на вывод средств с кошельков Qiwi на банковские счета или на снятие наличных. При этом пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие цифровые кошельки, а также оплата товаров и услуг с помощью Qiwi-кошельков и карт Qiwi остаются доступными. Денежные переводы Contact, эквайринг для мерчанта и платежи на счета и карты третьих лиц от юридических лиц также не включены в ограничения».
«В настоящее время мы тесно сотрудничаем с ЦБ РФ для устранения выявленных недостатков и частичной или полной отмены введенных ограничений, но нет никаких гарантий, что нам это удастся», — предупредили в компании.
Ситуация может осложниться. «Наши прошлые и будущие операции также могут стать предметом более пристального внимания со стороны ЦБ РФ в результате этих событий. Не может быть никаких гарантий, что в результате этих или любых других выводов на нас не будут наложены дополнительные ограничения. В настоящее время мы не можем предоставить точные оценки потенциального влияния на нашу деятельность и финансовые результаты», — отмечается в заявлении Qiwi. По мнению Qiwi, ограничения объясняются тем, что Банк России ужесточил регулирование электронных финансовых платежей, «а не конкретными выявленными недостатками».
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