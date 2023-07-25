25 июля, источник: © РИА Новости

«Киви банк» ограничил вывод средств с кошельков на счета и снятие наличных

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. «Киви банк» временно и частично ограничил вывод средств с кошельков на банковские счета и снятие наличных из-за претензий Центробанка к отчетности, говорится в пресс-релизе организации.

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«Руководствуясь общей логикой предписания, мы временно и частично лимитировали вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных», — заявили в банке.

Подчеркивается, что ЦБ выдал финорганизации предписание в отношении некоторых операций. Документ выступает в силу с 26 июля, сейчас банк уточняет у регулятора детали предписания, чтобы устранить недочеты, которые «Киви банк» назвал «типичными для крупных организаций его уровня».

Не смотря на это, пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие (кроме Qiwi) кошельки, оплата услуг, игр и товаров кошельками и картами Qiwi работают в обычном режиме. Денежные переводы Contact, торговый эквайринг и выплаты на сторонние счета и карты от юридических лиц также не попадают под ограничения, уточнили в финорганизации.

Там также выразили надежду на устранение недочетов и снятие ограничений в кратчайшие сроки.

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