Доллар и евро подорожали больше чем на 2 рубля на Мосбирже

Аналитики связывали падение рубля среди прочих факторов с возросшей неопределенностью после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» и технической нехваткой валюты. Некоторые не исключают, что власти вмешаются в ситуацию и повысят ключевую ставку или вернут требования к репатриации валютной выручки экспортеров.

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 101 рубль впервые после 28 марта 2022 года. На пике к 10:25 мск курс поднялся до 101,157 рубля — на 2,157 рубля (2,18%) больше, чем было на закрытии торгов 5 июля.

Курс доллара превысил 93 рубля — тоже впервые после 28 марта 2022 года. Доллар достиг 93,1875 рубля — на 2,19 рубля (2,4%) больше, чем было на закрытии биржи накануне.

Ослабление рубля связано в первую очередь с соотношением импорта и экспорта, заявила 6 июля председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Финансового конгресса Центробанка в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Forbes.

Мы видели, что у нас когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что чуть ли не специальное ослабление для того, чтобы увеличить доходы бюджета, но надо смотреть прежде всего на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движения курса. Эльвира Набиуллина глава ЦБ

Из-за резкого ослабления рубля нельзя исключать реакцию властей: например, повышение ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов до 8,5% годовых, отметил эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер. Кроме того, Владимир Путин может скорректировать нормативы репатриации выручки экспортеров, добавил Зельцер. На валютном рынке сложилась аномальная ситуация, когда фьючерсы на доллары и евро с отложенной поставкой стоят дешевле, чем ближние и чем валюта на спотовом рынке. Это указывает на дефицит валюты на рынке конкретно сейчас, считает эксперт «БКС Экспресс» Валерий Емельянов.