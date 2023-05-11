В США снова угроза дефолта: в чем причина и каковы риски

Что случилось

Во вторник, 9 мая, в Овальном кабинете Белого дома президент США Джо Байден и высокопоставленные конгрессмены, в том числе спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти, около часа вели переговоры по одному из самых насущных вопросов, перед которым стоят власти США — повышение потолка государственного долга. К ощутимому прогрессу переговоры не привели — республиканцы по-прежнему требуют резкого сокращения государственных расходов в обмен на повышение потолка госдолга, в то время как демократы во главе с президентом настаивают, чтобы долговой лимит был повышен без предварительных условий.

В ближайшие дни и недели будет много «позерства и политических игр», предупредил Байден на пресс-конференции по итогам переговоров, но в то же время заверил — дефолта США не допустят.

Дефолт — это не вариант. Америка платежеспособна. Мы платим по счетам, а предотвращение дефолта — основная обязанность Конгресса. Джо Байден президент США

Времени на то, чтобы договориться, у политиков все меньше. На прошлой неделе глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что у США могут закончиться деньги для уплаты по обязательствам уже 1 июня этого года, если Конгресс не повысит потолок госдолга. Она призвала политиков действовать «как можно скорее» в решении этого вопроса, а также предупредила, что отсутствие решения по потолку госдолга может спровоцировать кризис с последствиями для финансовых рынков и процентных ставок.

Что такое потолок госдолга

Большую часть расходов власти США финансируют за счет займов, выпуская долговые бумаги — казначейские облигации. В числе обязательств правительства США, исполнять которые помогает заемное финансирование — выплата возвратов по налогам, зарплаты военным, функционирование программ социального и медицинского страхования, а также процентные платежи по существующему долгу.

Почти столетие назад, в 1917 году, когда США вступили в Первую мировую войну, Конгресс впервые установил потолок заимствований — предельный объем выпуска военных облигаций.

Поскольку правительство США обычно тратит больше, чем получает налогов и сборов, в бюджете образуется дефицит, а значит, нужно занимать больше и повышать потолок госдолга.

Только с 1960 года это происходило 78 раз. Сейчас лимит госдолга составляет $31,4 трлн — более 123% от годового ВВП. Если потолок заимствований не повышать, Минфин больше не сможет выпускать казначейские облигации, и власти будут вынуждены финансировать расходы только за счет поступающих доходов и остатков наличности.

В итоге в какой-то момент правительство не сможет расплатиться по своим обязательствам, например, платить купоны по гособлигациям, что приведет к техническому дефолту.

Несмотря на то, что США ни разу в истории не сталкивались с дефолтом, в последние годы вопрос о повышении потолка заимствований — поле для ожесточенных дискуссий между республиканцами и демократами. Например, в 2011 году договориться о повышении долгового лимита удалось лишь за трое суток до наступления «дедлайна». Сомнения в кредитоспособности крупнейшей экономики мира тогда привели к тому, что рейтинговое агентство S&P единственный раз в истории понизило кредитный рейтинг США на одну ступень — с наивысшего ААА до АА+, а индекс широкого рынка S&P 500 за две недели упал на 17%.

В итоге компромисса удалось достичь только тогда, когда президентская администрация согласилась сократить оборонные и другие расходы.

На этот раз ситуация может повториться — разногласия в Конгрессе могут подвести США к дефолту и понижению кредитного рейтинга, считает советник главы британского Минфина Джереми Ханта Сушил Вадвани. «На этот раз понадобится существенная турбулентность на рынке, чтобы эти люди согласились между собой», — иронизирует он.

Почему потолок госдолга не могут поднять сейчас

Последний раз госдолг поднимали в 2021 году, тогда весь вопрос разрешился простым голосованием — было набрано необходимое количество голосов по соответствующему законопроекту. Процесс прошел быстро и безболезненно, так как большинство в Палате представителей и в Сенате было за демократами. Однако сейчас ситуация другая. По итогам последних партийных выборов республиканцы получили большинство в Палате представителей, а демократы продолжают контролировать Сенат. Подобный сценарий реализовывался также и в 2011 году.

В апреле республиканцы выдвинули свой законопроект по повышению потолка госдолга США. Он предполагает поднятие потолка на $1,5 трлн, но предусматривает сокращение расходов на $4,5 трлн и ограничение роста госрасходов темпами не выше 1% в год. Законопроект прошел палату представителей, но не получил одобрения со стороны демократов. «Республиканцы в Палате представителей должны исключить дефолт из обсуждения и решить вопрос об ограничении потолка госдолга без требований и условий», — заявил тогда Белый дом.

После этого лидеры демократов и республиканцев обсуждали вопрос о повышении госдолга лишь один раз — 9 мая. К консенсусу прийти не удалось, однако Байден отметил, что время для решения этой задачи у политиков есть.

Как отметил на пресс-конференции Байден, возможно, ему придется отложить ближайшую поездку на встречу лидеров стран G7 для решения вопроса о потолке госдолга.

Есть ли риск дефолта?

Несмотря на то, что времени на то, чтобы договориться, у политиков все меньше, инвесторы все еще полны оптимизма. В частности, управляющая компания Janus Henderson на этой неделе оценила вероятность дефолта по казначейским облигациям менее чем в 1%. По подсчетам MSCI Research на 3 мая, вероятность дефолта составляла 3,9%. В своей оценке аналитики отталкиваются от спредов однолетнего кредитного дефолтного свопа (credit default swap, CDS). CDS — это контракт, страхующий инвестора в долговые бумаги от возможного дефолта из эмитента, а спред CDS — «премия», которую готов заплатить покупатель свопа продавцу в обмен на страховку.

В то же время аналитики MSCI отмечают, что вероятность дефолта вдвое больше, чем двумя месяцами ранее, и в 10 раз выше, чем в начале года.

Как указывает Bloomberg, в инструменте уже отражены спекулятивные настроения — страховка от дефолта по однолетним CDS по бондам США стоит дороже, чем по облигациям Бразилии или Мексики.

Пока доходность самых коротких ценных бумаг с погашением в начале июня — то есть к тому времени, когда у США могут быть исчерпаны ресурсы, чтобы платить по счетам — предполагает, что рынок закладывает в цены задержку выплат на четыре-пять дней, оценил аналитик Curvature Securities Скотт Скирм.

Иными словами, инвесторы ожидают, что им заплатят, но не обязательно своевременно. Тем не менее, формально даже небольшая задержка в выплатах означала бы технический дефолт.

Если политикам все же не удастся прийти к консенсусу и США столкнутся с дефолтом, то «разразится кризис, характеризующийся резким скачком процентных ставок и падением цен на акции», считает главный экономист Moody’s Analytics Марк Занди. Если же США не смогут платить по своим обязательствам достаточно продолжительное время, то есть столкнутся с «затяжным дефолтом», ВВП снизится на 6,1%, а безработица вырастет на 5%, предупреждает Совет экономических консультантов Белого дома.

В результате экономика США пострадает сильнее, чем в последние финансовые кризисы 2008 и 2020 годов.

Как ситуация отразится на рынках

В преддверии решения о повышении госдолга на финансовых рынках вырастет волатильность. Сейчас рынок скорее игнорирует проблему с повышением госдолга. Даже несмотря на то, что 9 мая демократы и республиканцы не смогли продвинуться в переговорах о повышении госдолга, движения индекса S&P 500 оказались незначительными. Портфельный менеджер и партнер Briaud Financial Advisors Мэтью Маккей отмечает, что сильные движения на рынках традиционно происходят за две недели до разрешения вопроса с повышением госдолга. «Следующие несколько недель будут насыщенными новостями и сигналами для фондовых рынков», — прогнозирует он.

На опасениях о повышении госдолга фондовые рынки могут значительно упасть, после чего их восстановление продлится не один месяц, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

Однако он отмечает, что падение масштабов 2011 года вряд ли возможно. «Тогда это был первый подобный кризис, а сейчас уже есть отработанные механизмы переговоров. С каждым следующим бюджетным мини-кризисом индексы реагировали все слабее. В этом году реакция может оказаться совсем краткосрочной», — объясняет эксперт. Старший аналитик Freedom Finance Global Михаил Денисламов прогнозирует, что индекс S&P 500 на опасениях о потолке госдолга может опуститься до 3800 пунктов (на 10 мая торгуется на уровне 4120 пунктов).