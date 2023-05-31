Ипотеку станет взять сложнее: что случилось и вырастут ли цены на квартиры?

Банк России с 1 мая 2023 года повысил надбавки к коэффициентам рисков ипотечных кредитов, которые выдаются гражданам для приобретения жилья в новостройках и на вторичном рынке. Как сообщается на сайте регулятора, эта мера вводится для снижения рисков заемщиков и кредитных организаций.

Что такое надбавки к коэффициентам рисков ипотечных кредитов и для чего они вообще нужны?

«Как обычно банк, выдающий кредит, должен задаться вопросом: какова вероятность того, что деньги не вернут. Например: 1%, 15% и т. д. Если эта вероятность высока, то и риски кредитующего банка соответственно возрастают, — поясняет квалифицированный инвестор, куратор просветительского проекта “Инвестиции в недвижимость” Ассоциации развития финансовой грамотности Константин Фаерман. — Чем выше такая вероятность, тем выше риск. Соответственно, задавая себе вопрос “А что если дефолт заемщика и сколько заемщиков из 100 дефолтнут?” банк прогнозирует определенные цифры. Производной от этих цифр и является коэффициент риска».

Почему коэффициент повысили именно сейчас?

По словам эксперта, сейчас трудно утверждать с уверенностью появляются ли сейчас на рынке первичной недвижимости предпосылки к раздуванию ипотечного пузыря.

Однако, некоторая увлеченность покупателями квартир и застройщиками сделками, в которых не особо обращают на рыночность цены квартиры, на мой взгляд, имеется. А на что же тогда обращают внимание в таких сделках, если не на ценник? Как ни странно — только на размер ежемесячного платежа, да и то не всегда соизмеряют его со своим реальным доходом. Константин Фаерман

Приведет ли повышение надбавок к замедлению роста ипотеки и скачку цен на недвижимость?

«К чему точно приведет введение надбавок к коэффициентам, покажет время, — отметил Константин Фаерман. — Однако, вполне возможен и эффект по некоторому охлаждению роста цен на первичку. Например: меньше одобрений ипотек повлечет уменьшение количества сделок. Однако продавать-то застройщику надо, отсюда вероятность скидок».

ЦБ утверждает, что мера направлена на ограничение рисков заемщиков. О каких рисках идет речь?

«Думаю, что ЦБ прав, несмотря на то, что кому-то данная мера может прийтись не по вкусу, — считает Константин Фаерман. — Иногда люди хватают жилье, как горячие пирожки, поддавшись соблазну купить в ипотеку с минимальным первоначальным взносом. А потом квартиры таких горе-покупателей оказываются на торгах, так как ипотеку им платить не под силу».

По словам эксперта, для кредитующих банков такая история тоже не лучший сценарий, поэтому побороться с такими рисками — вполне себе оправданно. Особенно это актуально, если учесть все возрастающий разрыв ценников между первичкой и вторичкой (так как на последнюю льготные ипотеки не распространяются).