В Минфине хотят донастроить налоговую систему

«Минфин России подготовил законопроект для реализации положений основных направлений налоговой политики. Законопроект включает в себя меры донастройки налоговой политики в части администрирования, дальнейшего совершенствования института налогового мониторинга, а также положения, направленные на поддержку участников СВО», — сказано в материалах релиза.
Согласно документу, днем окончания срока уплаты налогов устанавливается предшествующий рабочий день в случае, когда последний день срока уплаты налога приходится на нерабочий.
«Данная норма направлена на повышение ликвидности бюджетов бюджетной системы РФ и сокращение рисков кассовых разрывов из-за растущих к концу месяца расходов», — отметили в Минфине.
Кроме того, в документе уточняется порядок учета в едином налоговом счете (ЕНС), а также решения налогового органа о досрочном прекращении действия отсрочки или рассрочки.
«Предлагается также расширить норму об исключении из сальдо ЕНС суммы, указанной в решении налогового органа о привлечении или отказе в привлечении к ответственности, в случае принятия судом мер предварительной защиты по иску лица, оспаривающего такое решение», — добавили в ведомстве.
Законопроектом предлагается увеличить с 5 до 10 лет предельный срок инвестиционного налогового кредита и расширить периметр налогового мониторинга.
«Расширение периметра налогового мониторинга за счет отмены обязательности соответствия кандидата в налоговый мониторинг трем установленным критериям (объем выручки, величина активов, размер уплаченных налогов) и оставления обязательности соответствия любому из этих трех, а также за счет отмены данных критериев для кандидата — правопреемника реорганизованного участника налогового мониторинга», — говорится в тексте проекта закона.
Помимо этого, инициатива подразумевает поддержку участников СВО. Минфином предлагается установить льготы по транспортному и земельному налогу для участников специальной военной операции и членов их семей.
«Предоставление налоговых вычетов для многодетных родителей по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц в объеме, предусмотренном Указом Президента РФ от 23.01.2024 № 63», — указано в документе.
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