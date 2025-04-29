В Минфине хотят донастроить налоговую систему

«Предлагается также расширить норму об исключении из сальдо ЕНС суммы, указанной в решении налогового органа о привлечении или отказе в привлечении к ответственности, в случае принятия судом мер предварительной защиты по иску лица, оспаривающего такое решение», — добавили в ведомстве.