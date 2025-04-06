Как получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Видео

Разберёмся, при каких условиях и сколько удастся сэкономить на уплате подоходного налога.
Налоговый вычет позволяет вернуть часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ) или вовсе его не отчислять. Вычетами на долгосрочные сбережения вы можете воспользоваться, когда:
- вступаете в программу долгосрочных сбережений (ПДС);
- копите на дополнительную пенсию в НПФ,
- открываете инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3).
Вычет на долгосрочные сбережения позволяет освободить от НДФЛ и вложения в эти инструменты, и полученную по ним прибыль. По сути, он объединяет сразу два налоговых бонуса — вычет на взносы и вычет на доход.
Вычет на взносы возможен, только когда у вас есть официальный заработок и вы платите с него НДФЛ. А для вычета на доход необязательно получать зарплату или другие деньги, которые облагаются налогом.
Лимит вычета на все взносы на ИИС-3, счета ПДС и дополнительные пенсии составляет четыреста тысяч рублей в год.
Сколько денег вы получите на руки, зависит от того, по какой налоговой ставке облагаются ваши доходы. Например, при НДФЛ 13% удастся вернуть до пятидесяти двух тысяч рублей.
Если вы платите НДФЛ по повышенным ставкам — до 22%, тогда и вычет может вырасти до восьмидесяти восьми тысяч рублей.
Точная сумма будет зависеть от того, сколько налога за год вы перечислили и пользовались ли другими вычетами.