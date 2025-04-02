ЦБ сообщил об интересе страховщиков к созданию продукта с высоким риском

Участники страхового рынка обратились в Банк России с предложением создать новый продукт страхования жизни с инвестиционной составляющей, сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе регулятора. Во Всероссийском союзе страховщиков раскрыли некоторые параметры, которыми мог бы обладать новый инструмент. Компании таким образом хотят заместить нишу продуктов с высоким риском после того, как в 2026 году будут запрещены продажи полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).
«Предполагается, что он (новый продукт. — “РБК Инвестиции”) будет предназначен для реализации высокорискованных инвестиционных стратегий, которые из-за высокого риска запрещены в ДСЖ (долевое страхование жизни), и, соответственно, будет предназначен только для квалифицированных инвесторов. Это потребует со стороны страховщика возможности признания инвестора квалифицированным, но только для целей такого продукта», — пояснили в ЦБ. При этом в пресс-службе отметили, что позиция Банка России будет сформирована после изучения всех аспектов этого вопроса.
Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) подтвердили обсуждение нового продукта с регулятором. «Сейчас мы обсуждаем с Банком России новую группу продуктов по страхованию жизни: страхование жизни с расчетной доходностью. Этот вид страхования предполагает страховую защиту плюс доходность, которая будет зависеть не от итогов деятельности страховщика, а от определенных в договоре активов. Для большей прозрачности в договоре будет содержаться формула, по которой будет рассчитываться доходность в конце срока действия договора или на момент наступления страхового случая», — рассказал «РБК Инвестициям» вице-президент ВСС Глеб Яковлев.
Предполагается, что это будет очень гибкий продукт в плане широты спектра активов, к которым может быть привязана доходность, добавил он. По словам Яковлева, подобный продукт будет предлагаться клиентам с высоким уровнем подготовки в плане финансовой грамотности, понимания финансовых инструментов и рисков.
В ВСС рассчитывают, что новый продукт будет содержать в себе все те положительные свойства, которые сейчас есть у договоров страхования жизни с инвестиционной составляющей, и купировать все те особенности, которые негативно влияли на имидж продуктов ранее.
«Одновременно хотелось бы отметить, что регулятор уже нашел способы побороть и переломить негативную практику путем введения фактически имущественного ценза по договорам страхования с инвестиционной составляющей. Это с прошлого года автоматически отсекло значительную часть клиентов, уровень знаний которых недостаточен для рисков продукта и готовность к принятию рисков у которых низкая», — резюмировал Яковлев.
Полисы НСЖ и ИСЖ имеют негативный имидж из-за того, что часто предлагались клиентам под видом вклада с высокой доходностью. При этом нередко граждан не информировали об особенностях и рисках таких продуктов, их отличиях от вкладов, констатировал ранее ЦБ. В 2021 году регулятор рекомендовал страховщикам не продавать страховые продукты с инвестиционной составляющей гражданам, не обладающим специальными финансовыми знаниями и опытом работы на рынке инвестиций.
С 1 октября 2024 года были введены законом ограничения для продажи полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) с высокими рисками потерь. Страховщикам запретили продавать подобные полисы на сумму до ₽1,4 млн без обязательного тестирования, если клиент является неквалифицированным инвестором.
Несмотря на ограничения, объем страховых взносов в 2024 году увеличился на 62,8%, до ₽3,7 трлн, по данным Банка России. Основным драйвером рынка стало страхование жизни (полисы накопительного и инвестиционного страхования жизни — НСЖ и ИСЖ), взносы по которым выросли примерно на ₽1,4 трлн, превысив показатель 2023 года в 3,5 раза.
«Краткосрочные договоры страхования жизни во второй половине года активно конкурировали с банковскими депозитами по уровню доходности, что стало одной из основных причин повышенного спроса на такие продукты со стороны потребителей», — отмечал в интервью «Коммерсанту» директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов.
Какие параметры ИСЖ 2.0 предлагают участники страхового рынка
В «СОГАЗ-Жизнь» полагают, что новый продукт на основе ИСЖ будет доступен только квалифицированным инвесторам, которым страховщики будут предлагать расширенную линейку инвестиционных продуктов. Размер дохода будет зависеть от показателей, указанных в законе № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», добавили в страховой компании.
Директор департамента по инвестициям «Ренессанс Жизнь» Владимир Тураев также подтвердил, что обсуждение условного «ИСЖ 2.0» находится в активной фазе. «На текущий момент прообраз будущего продукта определить сложно, только об одном можно говорить достаточно уверенно — минимальный чек у этого продукта будет ощутимо выше, чем у текущего ИСЖ», — уточнил он.
По словам Тураева, привлекательность для страховщиков обусловлена тем, что они нацелены иметь возможность делать продукты для всех клиентских сегментов. «На рынке по-прежнему достаточно большое количество клиентов, которые хотели бы иметь в своих инвестиционных портфелях структурные продукты, а мы хотели бы иметь возможность такие продукты предложить», — добавил директор департамента по инвестициям «Ренессанс Жизнь».
Страхователи (люди, купившие полис) в свою очередь получают преимущества страховой оболочки для инвестиционных продуктов, включая юридические преференции (например, защита от ареста и взыскания по суду, адресная передача капитала после смерти владельца полиса), добавили в компании «СОГАЗ-Жизнь».
Тураев отметил, что ключевым недостатком инвестиционного страхования жизни принято считать негибкость и неликвидность продукта, так как в ИСЖ нельзя поменять срок или стратегию уже заключенного договора, а также выйти из программы досрочно. «С другой стороны, это просто особенности данной структуры продукта, ведь она рассчитана на конкретный срок, по итогу которого клиент не должен нести риск потери капитала», — подчеркнул он.
Открытым остается вопрос налогообложения. «Если говорить о том, как ИСЖ существовал в рынке до текущего года (до внесенных изменений в Налоговый кодекс), то для инвестора был важный налоговой аспект, налоговый вычет и льготный порядок определения размера НДФЛ по инвестиционному доходу. Мы рассчитываем, что у программ страхования жизни снова будет свой налоговой режим», — резюмировал Тураев.
Ранее для держателей полисов НСЖ и ИСЖ были предусмотрены налоговые льготы. Если сумма дохода не превышала первоначального взноса, умноженного на среднегодовую ключевую ставку, то налог на НСЖ и ИСЖ платить было не нужно. Доходы сверх этого подлежали налогообложению по ставке НДФЛ.
С 2025 года облагаемой налогом суммой стала положительная разница между взносом и выплатой по договорам страхования, так же как по процентам по депозитам в банках, дивидендам и операциями с ценными бумагами и ПФИ. К доходу по этим инструментам применяются две ставки НДФЛ:
13% — если общий доход человека не превышает ₽2,4 млн;
15% — если доход выше этой суммы.
Полисы НСЖ или ИСЖ предоставляют страховую защиту — как минимум на риск смерти застрахованного и его дожития до определенной даты. Помимо защиты жизни и здоровья, клиент вправе рассчитывать на дополнительный инвестиционный доход, который не гарантирован.
В течение 2025 года на рынке будут представлены одновременно и продукты ДСЖ, и продукты ИСЖ, сообщил директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов в интервью «Коммерсанту».
«Страховщики смогут разработать свои программы ДСЖ, адаптировать их под потребности клиентов. С 2026 года вступит в силу запрет на заключение новых договоров ИСЖ. К этому моменту заменить ИСЖ сможет ДСЖ, удовлетворяя спрос потребителей на страховые продукты с инвестиционной составляющей», — сказал он.