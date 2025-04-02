ЦБ сообщил об интересе страховщиков к созданию продукта с высоким риском

«Предполагается, что он (новый продукт. — “РБК Инвестиции”) будет предназначен для реализации высокорискованных инвестиционных стратегий, которые из-за высокого риска запрещены в ДСЖ (долевое страхование жизни), и, соответственно, будет предназначен только для квалифицированных инвесторов. Это потребует со стороны страховщика возможности признания инвестора квалифицированным, но только для целей такого продукта», — пояснили в ЦБ. При этом в пресс-службе отметили, что позиция Банка России будет сформирована после изучения всех аспектов этого вопроса.