Набиуллина объяснила решение сохранить ставку на уровне 21%: важное из заявления председателя ЦБ

Как напомнила глава регулятора, в последние месяцы темпы роста кредитования заметно ниже пиков прошлого года. Но это нельзя интерпретировать как продолжение ужесточения денежно-кредитных условий, поскольку на спрос влияет не только кредит, но и бюджет. По ее словам, ЦБ исходит из того, что влияние бюджета в текущем году будет дезинфляционным.