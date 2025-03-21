Набиуллина объяснила решение сохранить ставку на уровне 21%: важное из заявления председателя ЦБ

Инфляция
По словам Набиуллиной, инфляция в России остается высокой. «Она в значительной степени отражает сохраняющееся давление со стороны спроса. Прежде всего об этом можно судить по показателям ее устойчивой части. Базовая инфляция хотя и замедляется, но находится вблизи 10%», — пояснила она.
При этом, глава регулятора отметила постепенное снижение текущих темпов роста цен. Так, по непродовольственным товарам он замедлился до умеренных значений, хотя услуги и продовольствие по-прежнему дорожают высокими темпами.
Замедление, подчеркнула она, затронуло в первую очередь сегмент товаров длительного пользования, такие как машины, мебель и бытовую технику — цены на них наиболее чувствительны к нашей политике и динамике курса.
«Наряду с нашей политикой, на динамику цен повлияло и укрепление рубля. Дальнейшая ситуация на валютном рынке будет зависеть от фактического изменения внешних условий. Пока преждевременно делать выводы о масштабе влияния этого фактора на будущую динамику инфляции», — рассказала Набиуллина.
Она напомнила, что инфляционные ожидания населения в марте продолжили снижаться до 12,9% — минимума с сентября 2024 года. Снижение ценовых ожиданий предприятий также ускорилось. Вместе с тем уровни инфляционных ожиданий остаются повышенными, и это препятствует более ощутимому замедлению инфляции, подчеркнула председатель ЦБ.
Экономика
Как добавила Набиуллина, в начале 2025 года экономическая активность немного замедлилась по сравнению с концом прошлого года, что соответствует февральскому прогнозу. Потребительская активность, при этом, в январе оставалась высокой.
«Дополнительный импульс потреблению придал ускоренный рост зарплат в конце года. Объективно оценить динамику зарплат можно будет лишь после получения данных второго квартала. Предварительная информация о потреблении в феврале и марте смешанная», — отметила она.
Набиуллина также рассказала о данных, что компании переносят сроки реализации инвестиционных проектов. При этом уже начатые проекты не останавливаются, в том числе благодаря накопленной прибыли прошлых лет.
По итогам прошлого года, напомнила глава ЦБ, финансовый результат компаний снизился. Но по историческим меркам объем прибыли достаточно высокий — как в целом по экономике, так и в большинстве секторов. Эта прибыль может быть источником финансирования инвестиционных проектов.
«На рынке труда ситуация остается напряженной. В то же время появилось больше сигналов о снижении дефицита кадров. Признаки умеренного замедления внутреннего спроса и постепенного снижения напряженности на рынке труда говорят о том, что экономика скорее идет по траектории мягкой посадки, без резких колебаний», — подчеркнула председатель Банка России.
Денежно-кредитные условия
По словам Набиуллиной, ценовые условия несколько смягчились, а неценовые — оставались жесткими. При этом реальные денежно-кредитные условия изменились не сильно.
«Наиболее выраженное замедление наблюдается в потребительских кредитах, прежде всего в необеспеченном сегменте. Корпоративное кредитование растет сдержанно, но динамика здесь была зашумлена повышенными бюджетными расходами в начале года. В целом кредитование растет темпами, близкими к нижней границе нашего базового прогноза», — сказала она.
Как напомнила глава регулятора, в последние месяцы темпы роста кредитования заметно ниже пиков прошлого года. Но это нельзя интерпретировать как продолжение ужесточения денежно-кредитных условий, поскольку на спрос влияет не только кредит, но и бюджет. По ее словам, ЦБ исходит из того, что влияние бюджета в текущем году будет дезинфляционным.
Внешние условия
Председатель ЦБ отметила, что динамика экспорта была достаточно стабильной, а импорт замедлялся под влиянием жесткой денежно-кредитной политики. В результате сальдо торгового баланса возросло, что в том числе способствовало укреплению рубля.
Риски.
Говоря о рисках для базового сценария, глава регулятора подчеркнула, что в целом их баланс не изменился: преобладают проинфляционые факторы. Ключевой зоной неопределенности, по ее словам, являются внешние условия. Их дальнейшее изменение может быть как проинфляционным, так и дезинфляционным.
Дальнейшее будущее
Банк России сейчас находится в зоне повышенной неопределенности: на ожидания и настроения участников финансовых рынков влияет пересмотр их оценок в сторону возможного улучшения геополитической ситуации.
При этом, подчеркнула она, политика регулятора строится на устойчивых тенденциях, фундаментальных факторах, твердых фактах и консервативном подходе к оценке рисков. Сохранять этот подход критически важно для уверенного возвращения инфляции к 4% в 2026 году вне зависимости от сценария развития внешних условий.
«По нашим оценкам, характер текущей инфляции требует длительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий. Если для возвращения инфляции к цели потребуется повышение ключевой ставки, мы будем готовы это сделать, хотя такая вероятность стала ниже», — заключила Набиуллина.
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