Набиуллина объяснила, когда можно ожидать снижения ключевой ставки

«Нет, понижение ставки сегодня не обсуждалось. И ожидать начала снижения ставки можно будет только после того, как мы будем уверены, что инфляция устойчиво снижается. Устойчиво и с той скоростью, которая позволит нам вернуть инфляцию к 4% в 2026 году», — подчеркнула Набиуллина.