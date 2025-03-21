Набиуллина объяснила, когда можно ожидать снижения ключевой ставки

Совет директоров Центрального банка России на заседании 21 марта не рассматривал вопрос о снижении ключевой ставки. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, посвященной результатам заседания, где была подтверждена текущая ставка.
«Нет, понижение ставки сегодня не обсуждалось. И ожидать начала снижения ставки можно будет только после того, как мы будем уверены, что инфляция устойчиво снижается. Устойчиво и с той скоростью, которая позволит нам вернуть инфляцию к 4% в 2026 году», — подчеркнула Набиуллина.
Вместе с тем, глава Центрального банка отметила снижение вероятности дальнейшего повышения ключевой ставки, отметив, что окончательные решения будут зависеть от динамики инфляции.
«Наши дальнейшие решения будут зависеть от того, достаточно ли скорости и устойчивости снижения инфляции для ее возвращения к 4% в 2026 году. Если они будут недостаточными, мы можем сделать дополнительный шаг по повышению ставки, хотя вероятность этого уменьшилась», — уточнила Набиуллина.
Банк России 21 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.