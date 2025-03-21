Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦБ оценил текущие денежно-кредитные условия

Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Денежно-кредитные условия остаются жесткими под влиянием проводимой денежно-кредитной политики и автономных факторов. Хотя номинальные процентные ставки снизились после февральского заседания в большинстве сегментов финансового рынка, их уменьшение в реальном выражении было не столь значительным, учитывая снизившиеся инфляционные ожидания. Неценовые условия банковского кредитования остаются жесткими», — говорится в заявлении регулятора.

Несмотря на снижение депозитных ставок, отмечает ЦБ, сохраняется устойчивый приток средств физических лиц на текущие счета и срочные депозиты. Увеличение доходов населения способствует одновременному росту сберегательной активности и потребительских расходов.

Кроме того, подчеркивает регулятор, кредитная активность граждан продолжает оставаться на низком уровне. Так, розничный кредитный портфель банков демонстрирует сокращение, начавшееся в декабре 2024 года.

«Текущие темпы роста корпоративного кредитования в целом умеренные. Однако на их динамику в последние месяцы значимо повлияли повышенные бюджетные расходы», — сообщает пресс-служба ЦБ.

Банк России 21 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.