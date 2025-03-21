ЦБ оценил текущие денежно-кредитные условия

«Денежно-кредитные условия остаются жесткими под влиянием проводимой денежно-кредитной политики и автономных факторов. Хотя номинальные процентные ставки снизились после февральского заседания в большинстве сегментов финансового рынка, их уменьшение в реальном выражении было не столь значительным, учитывая снизившиеся инфляционные ожидания. Неценовые условия банковского кредитования остаются жесткими», — говорится в заявлении регулятора.
Несмотря на снижение депозитных ставок, отмечает ЦБ, сохраняется устойчивый приток средств физических лиц на текущие счета и срочные депозиты. Увеличение доходов населения способствует одновременному росту сберегательной активности и потребительских расходов.
Кроме того, подчеркивает регулятор, кредитная активность граждан продолжает оставаться на низком уровне. Так, розничный кредитный портфель банков демонстрирует сокращение, начавшееся в декабре 2024 года.
«Текущие темпы роста корпоративного кредитования в целом умеренные. Однако на их динамику в последние месяцы значимо повлияли повышенные бюджетные расходы», — сообщает пресс-служба ЦБ.
Банк России 21 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.