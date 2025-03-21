ЦБ оценил отклонение экономики от траектории сбалансированного роста

Кроме того, отмечает ЦБ, рынок труда остается жестким, а безработица находится на исторических минимумах. Как подчеркивает регулятор, появляется все больше признаков снижения напряженности. По данным опросов, продолжает сокращаться доля предприятий, испытывающих дефицит кадров. Также наблюдаются уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы.