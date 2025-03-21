ЦБ оценил отклонение экономики от траектории сбалансированного роста

«Высокий внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения и бюджетными расходами. В то же время оперативные данные и опросы предприятий говорят о более умеренном росте экономической активности в начале 2025 года по сравнению с IV кварталом 2024 года», — поясняет регулятор.
Кроме того, отмечает ЦБ, рынок труда остается жестким, а безработица находится на исторических минимумах. Как подчеркивает регулятор, появляется все больше признаков снижения напряженности. По данным опросов, продолжает сокращаться доля предприятий, испытывающих дефицит кадров. Также наблюдаются уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы.
В то же время, добавляет Банк России, рост зарплат остается высоким и продолжает опережать рост производительности труда. На декабрьскую статистику по зарплатам в том числе повлиял частичный перенос выплаты годовых премий с I квартала 2025 года. Последнее поддержало потребительский спрос в начале 2025 года.
«В целом формирующиеся тенденции в динамике экономической активности создают предпосылки для постепенного возвращения экономики к сбалансированному росту», — сказано в пресс-релизе.
Банк России 21 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.