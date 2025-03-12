Тянут — не дотянут: средняя пенсия в РФ просела ниже трети от зарплаты

Средняя пенсия в РФ просела ниже трети от зарплаты — это рекордный минимум с 2017-го, подсчитали для «Известий» в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов. Основная причина в том, что зарплаты растут опережающими темпами, к тому же неравномерно по отраслям, тогда как пенсии индексируют на официальную инфляцию. По мировым стандартам «коэффициент замещения пенсий» должен быть не ниже 40%. Однако, как уточнили во ВНИИ труда Минтруда, в международной практике он оценивается для «типового получателя» — например, слесаря или токаря. По такой методике цифры в России выше установленного уровня. При этом показатель в некоторых странах Европы, например в Литве, Польше, Эстонии, гораздо ниже. Как ситуация в России может поменяться в будущем и что делать, чтобы обеспечить свою старость, — в материале «Известий».