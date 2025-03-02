Стало известно, сколько компаний стимулируют работников за рождение детей

«Я работаю в ИТ-компании численностью до двухсот человек, и мы уже давно приняли решение поощрять сотрудников и поддерживать тех, кто стал родителем, — говорит HRD компании Notamedia Ксения Самохина. — Однако, принимая это решение мы, в первую очередь, руководствовались желанием проявить заботу о сотрудниках, поздравить их от лица компании с таким важным и приятным событием, а не стимулированием рождаемости. Мы дарим подарок тематическую коробку с необходимым малышу и денежную премию. Все эти поощрения носят скорее эмоциональный характер, нежели стимулирующий. Размер нашей выплаты составляет 15 тысяч рублей. На мой взгляд, — отмечает Самохина, — работодатели могут влиять на рождаемость опосредованно тем, что обеспечивают комфортный уровень жизни своим сотрудникам, своевременно выплачивая справедливое и рыночное вознаграждение. Но родится ли ребенок в каждой конкретной семье или нет, это уже зависит от желания каждой конкретной семьи, возможностей здоровья будущего отца и матери».