Стало известно, сколько компаний стимулируют работников за рождение детей

При этом размеры корпоративных выплат сотрудникам по случаю рождения ребенка в них могут варьироваться от 10 тысяч рублей до 100 и более тысяч рублей, говорит председатель Общероссийского профсоюза работников торговли и услуг Андрей Ечин. Несколько компаний платят работникам по миллиону рублей, подчеркнул он. Все они — крупные и ведущие деятельность в отраслях с высокой добавленной стоимостью, таких как IT, финансы и энергетика.
Стимулировать работников за рождение детей готовы те работодатели, которые заинтересованы в удержании ценных сотрудников и формировании лояльной корпоративной культуры, отмечает HR-директор OPEN Group Валерия Доманская. Помимо единовременной выплаты, они могут предоставлять таким сотрудникам и другие преференции: например, дополнительные отпуска, гибкий график работы или возможность удаленной занятости, компенсировать родителям расходы на детский сад, оказывать помощь в улучшении жилищных условий.
По словам доцента Финансового университета Екатерины Безсмертной, в России существует рейтинг ответственного бизнеса, который называется ЭКГ- рейтинг. В рамках него компании оцениваются по их отношению к экологии, кадрам и государству. Лидеры этого рейтинга получают поддержку в виде различных преференций. Например, им предоставляется право первоочередного получения госуслуг, для них сокращены сроки прохождения разрешительных процедур. Почти 70% компаний — участников рейтинга предоставляют меры поддержки сотрудникам при рождении или усыновлении детей, говорит эксперт.
Например, один из лидеров ЭКГ-рейтинга — Группа компаний «ДЕЛО», в которой трудятся 11 тысяч сотрудников, в 2022 году запустила собственную корпоративную программу демографической поддержки. Компания оказывает весьма существенную разовую материальную помощь при рождении третьего и последующего ребенка в размере одного млн рублей. Ее получает сотрудник, у которого на момент рождения ребенка уже были не менее двух несовершеннолетних детей. Еще один из лидеров ЭКГ-рейтинга — группа «Газпром» — выплачивает сотрудникам при рождении детей 150 тысяч рублей, при этом выплаты увеличиваются в полтора раза, если этот ребенок третий или последующий. Для сотрудников предусмотрены дополнительные оплачиваемые выходные дни, компенсация затрат на оплату государственного или частного детского сада.
У такой политики есть реальные положительные результаты, подчеркнула Безсмертная. Например, в компании «Газпром трансгаз Сургут», входящем в состав Группы, 11% сотрудников воспитывают или воспитали трёх и более детей.
В 2024—2025 годах владельцу бизнеса стала доступна возможность поощрять новоиспечённых матерей и отцов суммой от 50 тысяч рублей до одного млн рублей, не платя при этом НДФЛ, напомнил член Российского союза промышленников и предпринимателей РФ Александр Вайс. «Кстати, налог с одного миллиона рублей составляет 149 425 рублей», — посчитал он. Эксперт считает, что бизнес может и должен оказать содействие в улучшении демографической ситуации в стране. «Сегодня в России 36,5 млн работающих женщин, из которых 34,3 млн находятся в детородном возрасте. Однако за 2024 год в стране родилось всего 1,2 млн детей», — обратил внимание Вайс.
Исследования показывают, что 65% россиян считают, что корпоративная поддержка может повлиять на решение женщины о рождении ребенка, отмечает HR бизнес-партнер КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова. «Если же такие инициативы станут массовыми и распространенными среди всех секторов экономики, это вполне может оказать положительное влияние на демографическую ситуацию в стране», — добавила она.
Однако простому предпринимателю не выгодно, чтобы сотрудники уходили в декрет, говорит инвестор и основатель компании «Бизнес Факт» Алексей Максимченков. По его словам, большой плюс для бизнеса, что декретные отпуска оплачивает государство. Но зачастую этого недостаточно, особенно для небольших компаний. Ведь на место женщины, ушедшей в декрет, нужно найти временного сотрудника, а это не всегда просто сделать.
Если даже крупные фирмы не всегда готовы внедрять подобные инициативы, мелкий и средний бизнес вряд ли может себе позволить такую роскошь, считает гендиректор компании «Строй-Стафф» Иван Фомин. Работодатели могут влиять на демографию, но это не их основная задача. Основная функция бизнеса — развивать экономику, добавил он.
«Я работаю в ИТ-компании численностью до двухсот человек, и мы уже давно приняли решение поощрять сотрудников и поддерживать тех, кто стал родителем, — говорит HRD компании Notamedia Ксения Самохина. — Однако, принимая это решение мы, в первую очередь, руководствовались желанием проявить заботу о сотрудниках, поздравить их от лица компании с таким важным и приятным событием, а не стимулированием рождаемости. Мы дарим подарок тематическую коробку с необходимым малышу и денежную премию. Все эти поощрения носят скорее эмоциональный характер, нежели стимулирующий. Размер нашей выплаты составляет 15 тысяч рублей. На мой взгляд, — отмечает Самохина, — работодатели могут влиять на рождаемость опосредованно тем, что обеспечивают комфортный уровень жизни своим сотрудникам, своевременно выплачивая справедливое и рыночное вознаграждение. Но родится ли ребенок в каждой конкретной семье или нет, это уже зависит от желания каждой конкретной семьи, возможностей здоровья будущего отца и матери».
Поддержка семьи способствует не только демографическому росту, но и укреплению лояльности сотрудников к HR-бренду и улучшению взаимоотношений в рабочем коллективе, обратила внимание HR-директор коммуникационной группы PPL Елена Воротынцева. Понятно, что для малого бизнеса, где численность сотрудников варьируется от 16 до 100 человек, такие программы могут быть не выгодны в финансовом плане, но все равно компании стараются реализовывать проекты в поддержку сотрудников, которые готовятся стать родителями, добавила она. Но если говорить про средний и крупный бизнес, то компании чаще стараются быть лояльными и реализовывать программы дополнительной мотивации. По оценкам экспертов, говорит Воротынцева, около 40% компаний могли бы внедрить подобные программы в ближайшие годы, особенно в условиях экономического роста и повышения благосостояния бизнеса.
Ранее на Совете Евразийского женского форума обсудили демографический корпоративный стандарт для работодателей, который поможет поддержать сотрудников с детьми. По словам первого замминистра труда и соцзащиты Ольги Баталиной, при подготовке стандарта авторы провели большую работу, изучили опыт компаний и обратили особое внимание на выплату в связи с рождением ребенка.
«Вижу, как минимум, три позитивных эффекта для бизнеса, граждан и развития государства во внедрении таких корпоративных выплат», — подчеркнул доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Так, по его словам, компании получают усиленные стимулы дополнительно платить до одного миллиона рублей своим работникам, которые воспитывают трех и более детей. Многодетные семьи получат дополнительные средства, которые смогут потратить на поддержку и воспитание детей. А в таких семьях, как правило, большая часть продукции приобретается от отечественных производителей: соответственно, это и вклад в их поддержку. Усиление поддержки многодетных семей посредством корпоративных семейных капиталов обеспечит позитивный вклад в рост рождаемости, заложенный в национальных целях развития до 2030 года, заключил он.