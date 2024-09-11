Евразийский женский форум в 2024 году: когда пройдет и чего ожидать

Пленарная сессия

Открытие форума и заседание



Первая платформа

Ожидаются тематические сессии, ассамблеи, диалоги женщин-мэров



Вторая платформа

В этом блоке пройдут заседание международного совета по поддержке и развитию женщин в промышленности и технологиях, стратегическая сессия, международный телемост и т. д.



Третья платформа

Запланирована тематическая сессия о здоровье работающих граждан и другие мероприятия



Четвертая платформа

Откроется платформа форума «Женщины в экологии: новые горизонты роста» и тематическая сессия



Пятая платформа

В этом блоке запланирован деловой завтрак и тематическая сессия



Женский Форум БРИКС

Пройдут стратегическая сессия, открытое заседание Женского делового альянса и Гражданского совета БРИКС

