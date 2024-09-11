Евразийский женский форум в 2024 году: когда пройдет и чего ожидать

В середине сентября в Северной столице России пройдет четвертый Евразийский женский форум. Представительницы общественных организаций, научных сообществ, парламентов и министерств будут обсуждать важные экономические, социальные и культурные вопросы. В статье расскажем подробнее, кто станет участником мероприятия и чего ожидать от предстоящего события.
Что такое Евразийский женский форум
Это международная площадка, которая собирает женщин-лидеров из разных стран. Совет Евразийского женского форума (ЕЖФ) в сотрудничестве с общественными объединениями, министерствами и крупными организациями реализует различные социальные проекты. Они направлены на расширение участия женщин в сферах промышленности, экономики, благотворительности
История создания
Площадка, которая объединила женское сообщество, была создана председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Первый форум прошел девять лет назад, в сентябре 2015 года, в Санкт-Петербурге. Организаторами его работы стали Совет Федерации РФ и Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ.
В первом форуме приняли участие женщины-лидеры из 80 стран. Среди них были председатели палат парламентов нескольких государств, представительницы исполнительных органов власти, научных сообществ, общественных объединений.
Девиз мероприятия звучал так: «К миру, гармонии и социальному благополучию». Во время форума обсуждались вопросы информационной безопасности, расширения участия женщин в политике, бизнесе и других сферах.
Второй форум проходил в сентябре 2018 года, третий — в октябре 2021-го. В последнем поучаствовали более 2,5 тысячи человек из 111 стран. Онлайн к мероприятию подключились около 3 млн человек.
Следующий форум ожидается
Проекты Евразийского женского форума
Международное женское объединение реализует 27 проектов. Рассмотрим подробнее некоторые из них.
1. «Роль женщины в медийном пространстве»: проект направлен на создание «экологичной» информационной сферы и новых рабочих мест, обучение и продвижение женщин в этой области.
2. «Женщины в легкой промышленности»: задача этого направления — создать отраслевое сообщество, сформировать систему поддержки инициатив, обеспечить принцип равного участия мужчин и женщин в этой области.
3. «Женщины в современной индустрии»: планируется создать платформы для профессионального общения, увеличить востребованность инженерных профессий, разработать программы развития женского лидерства.
Даты и место проведения четвертого Евразийского женского форума
Мероприятие запланировано на
Участие в нем примут:
- женщины-парламентарии;
- общественно-политические деятели;
- руководители благотворительных фондов;
- представители научных и культурных сообществ.
Организаторы и партнеры Евразийского женского форума
Организаторами выступают Совет Федерации РФ и Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ. Оператором форума станет Фонд Росконгресс — социально ориентированный нефинансовый институт развития, организатор общероссийских, международных, деловых общественных мероприятий.
Тема форума в 2024 году
Главная тема четвертого форума сформулирована следующим образом: «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество».
Обсуждать основную тему будет во время работы следующих платформ:
- «Женщины в формировании новой повестки мира и доверия»;
- «Женщины в новой экономической реальности: технологии и инновации»;
- «Женщины за здоровое общество и социальное благополучие»;
- «Женщины за чистую планету и продовольственную безопасность»;
- «Женщины за сохранение традиций и культурное многообразие».
Программа четвертого Евразийского женского форума
Участников ожидают заседания, стратегические сессии, дискуссии, вебинары, культурные мероприятия. Рассмотрим подробнее повестку.
Деловая программа
Она включает больше 100 мероприятий. Рассмотрим некоторую их часть в таблице.
|Пленарная сессия
|Открытие форума и заседание
|Первая платформа
|Ожидаются тематические сессии, ассамблеи, диалоги женщин-мэров
|Вторая платформа
|В этом блоке пройдут заседание международного совета по поддержке и развитию женщин в промышленности и технологиях, стратегическая сессия, международный телемост и т. д.
|Третья платформа
|Запланирована тематическая сессия о здоровье работающих граждан и другие мероприятия
|Четвертая платформа
|Откроется платформа форума «Женщины в экологии: новые горизонты роста» и тематическая сессия
|Пятая платформа
|В этом блоке запланирован деловой завтрак и тематическая сессия
|Женский Форум БРИКС
|Пройдут стратегическая сессия, открытое заседание Женского делового альянса и Гражданского совета БРИКС
|Награждение и закрытие
|Награждение победителей премии ЕЖФ «Общественное признание» и пленарное заседание
Культурная программа
Для посетителей пройдет гала-концерт с участием артистов Мариинского театра. Мероприятие запланировано на первый день фестиваля, 18 сентября.
19 сентября участниц ожидает торжественный прием от имени председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Помимо этого, во время культурной программы участники форума смогут посетить:
- Государственный музей городской скульптуры «Некрополь мастеров искусств»;
- Петропавловскую крепость;
- выставку «Петербург для женщин, женщины для Петербурга»;
- Российский этнографический музей;
- музей «Коттедж» в Александрии и другие достопримечательности и памятные места.
Как попасть на Евразийский женский форум
Для участия в мероприятии необходимо иметь специальное приглашение от Организационного комитета. Разберемся подробнее, кто сможет посетить форум и как пройти регистрацию.
Кто и как может стать участником
Вход возможен только по приглашению. Организаторы также предоставили возможность принять участие в мероприятиях победителям различных конкурсов, которые проводил Совет ЕЖФ.
Как участнику пройти регистрацию на форум
Участникам направлялись электронные письма от Фонда Росконгресса с логином и паролем от личного кабинета. Получателям рассылки необходимо было подтвердить или отказаться от посещения форума, отредактировать информацию о себе и загрузить фотографию для беджа.
Что нужно запомнить о Евразийском женском форуме
Напомним основные моменты, которые необходимо знать о работе международного женского сообщества.
1. Форум объединят женщин-лидеров из разных стран мира. Площадка была создана для решения важных вопросов в сфере экономики и бизнеса, а также для расширения участия женщин в различных промышленных отраслях.
2. Четвертый ЕЖФ будет длиться три дня, с 18 по 20 сентября 2024 года. Все заседания и культурные мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге.
3. Принять участие в форуме можно по специальному приглашению.
4. Организаторы запланировали проведение порядка 100 мероприятий.
Список источников:
1. Раздел «История» на сайте Евразийского женского форума.
2. «Деловая программа» на сайте Евразийского женского форума.
3. «Проекты Совета Евразийского женского форума» на сайте Евразийского женского форума.
Автор: Алина Пацека