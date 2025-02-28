Перечислены случаи, когда россиян оштрафуют за неуплату налогов при продаже жилья

В декларации можно сразу указать суммы налоговых вычетов. Они уменьшают налоговую базу, то есть сумму, с которой рассчитывается налог. Вместо вычетов можно указать расходы на покупку недвижимости, если они были. В этом случае НДФЛ будет рассчитываться с разницы между суммой продажи и суммой покупки.