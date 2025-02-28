Перечислены случаи, когда россиян оштрафуют за неуплату налогов при продаже жилья

За непредоставление декларации штраф составит 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% от суммы НДФЛ с продажи недвижимости. За неуплату налога штраф, по общему правилу, составляет 20% от неоплаченной суммы НДФЛ, но в отдельных случаях может достигать 40%.
Однако, если речь идет о физических лицах, не являющихся предпринимателями, их обычно штрафуют только за неподачу декларации, разъясняет эксперт. За неуплату НДФЛ с продажи недвижимости, как правило, начисляются только пени за просрочку, причем до полного погашения задолженности.
«Размер пени на 2025 год установлен в специальном размере, если просрочка до 30 дней — 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ, за период с 31 по 90 день просрочки пени начисляется в повышенном размере — 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ, а с 91 дня снова начисляется 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ», — говорит Алина Тарасова.
Физических лиц, не ведущих предпринимательскую деятельность, крайне редко штрафуют за неуплату налога. Исключение — случаи, когда налогоплательщик допустил неправомерные действия, например, занизил сумму налога или неправильно его исчислил. В таких ситуациях штраф составит 20%.
«Однако на практике, если налоговый орган обнаружит ошибку в декларации, он, как правило, самостоятельно исправляет ее и верно рассчитывает сумму налога», — поясняет юрист.
Штраф в 40% установлен за умышленное правонарушение. На практике эта норма обычно применяется к предпринимателям и означает, что, если по итогам выездной налоговой проверки налоговая установит применение схем ухода от налогов или агрессивного налогового планирования, то она начислит штраф в повышенном размере.
Если при продаже недвижимости не использовались сомнительные схемы, оснований для начисления повышенного штрафа, как правило, нет.
По общему правилу, налог с продажи недвижимости уплачивается, если имущество находилось в собственности менее 5 лет.
«Однако в некоторых случаях этот срок может быть сокращен, либо налогоплательщик полностью освобождается от уплаты НДФЛ. Например, срок сокращается до 3 лет, если недвижимость получена по наследству или в дар от близкого родственника», — поясняет Тарасова.
Если у налогоплательщика двое несовершеннолетних детей и продажа недвижимости связана с улучшением жилищных условий, то доход от продажи недвижимости вообще не облагается налогом.
Чтобы избежать штрафов и пени, необходимо своевременно задекларировать доход. Подача декларации 3-НДФЛ в налоговый орган обязательна после продажи недвижимости. Срок подачи — до 30 апреля года, следующего за годом получения дохода. Декларацию можно подать онлайн через личный кабинет налогоплательщика, это самый простой и удобный способ.
В декларации можно сразу указать суммы налоговых вычетов. Они уменьшают налоговую базу, то есть сумму, с которой рассчитывается налог. Вместо вычетов можно указать расходы на покупку недвижимости, если они были. В этом случае НДФЛ будет рассчитываться с разницы между суммой продажи и суммой покупки.
Следует также учитывать, что, если недвижимость продается за сумму менее 70% от кадастровой стоимости, налог будет рассчитываться исходя из 70% кадастровой стоимости.
Налог за продажу недвижимости необходимо оплатить не позднее 15 июля года, следующего за годом получения дохода. Оплата производится на единый налоговый счет, который закреплен за каждым налогоплательщиком. Реквизиты для оплаты можно найти в личном кабинете, объясняет Алина Тарасова.
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