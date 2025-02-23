Кому повысят пенсии, пособия и льготы с 1 марта 2025 года

Кому повысят пенсии
С 1 марта прибавку к пенсии получат находящиеся в отставке по выслуге лет военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, в том числе бывшие полицейские, пожарные, судебные приставы, сотрудники Росгвардии и Федеральной службы исполнения наказаний. Данное повышение выплат коснется и вдов военнослужащих.
Отметим, что речь в данном случае идет о перерасчете, так как индексация была произведена с 1 января. То есть указанные категории граждан получат доплату и к уже перечисленным ранее выплатам за январь и февраль.
Прибавку произведут, исходя из реального размера инфляции, который составляет 9,5%. В общей сложности повышение должно затронуть примерно три миллиона человек. Напомним, что пенсии для указанных выше лиц повышали на 5,1% в октябре 2024 года. В 2025 году прибавка составит еще 4,4%.
Ее произведут за счет увеличения доли денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии. Данный показатель повысили с 89,83% до 93,59% (Федеральный закон от 13.02.2025 № 8-ФЗ).
Повышение пособия по беременности и родам
Со следующего месяца увеличится размер пособия по беременности и родам для женщин, уволенных в связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности ИП, нотариусов, адвокатов.
С 1 марта вступит в силу закон, согласно которому данное пособие возрастет до размера регионального прожиточного минимума (Федеральный закон от 08.08.2024 № 324-ФЗ). Ранее женщины могли рассчитывать на сумму в 920 рублей.
Напомним, что законодательство защищает трудовые права беременных женщин. Работодатель не вправе их увольнять, кроме двух случаев:
- окончание срочного трудового договора, когда работница заменяла другого сотрудника и отказалась от предложенных ей иных вакансий;
- ликвидация организации.
Названы случаи, когда отец может получить маткапитал
Социальный фонд России назвал случаи, при которых отец ребенка вправе получить материнский капитал. Самым распространенным является случай, когда право на сертификат перешло к отцу от матери ребенка. При этом не важно, успела ли женщина оформить маткапитал или нет. Главную роль играет само наличие у нее права на сертификат, которое может перейти к отцу.
Второй случай связан с ситуацией, когда отец является единственным усыновителем ребенка.
В СФР отметили, что претендовать на маткапитал могут только граждане России, но есть исключение для случая, когда сертификат переходит к мужчине от женщины с гражданством РФ. Отец ребенка в данной ситуации вправе получить маткапитал, даже будучи гражданином другой страны. При этом у самого ребенка должно быть гражданство РФ. Но и для данного требования есть исключение. Оно действует в отношении жителей новых регионов России. Такие лица могут оформить маткапитал, даже если на момент появления права на сертификат ни женщина, ни мужчина, ни их ребенок не были гражданами РФ.
В ведомстве подчеркнули, что в случае с предоставлением маткапитала отцу право на выплату не всегда зависит от факта рождения ребенка и в основном работает заявительный порядок оформления.
Новое в правилах признания человека инвалидом
С 1 марта начнет действовать обновленный порядок признания человека инвалидом или ребенком-инвалидом (пост. правительства РФ от 06.06.2024 № 771). Скорректировали правила прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ), вводится система целевых реабилитационных групп (ЦРГ).
Теперь одновременно в зависимости от структуры и степени стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности человеку, признанному инвалидом, определяется ЦРГ либо несколько таких групп при сочетании нарушенных функций организма и ограничений жизнедеятельности. При этом ЦРГ устанавливают на срок присвоения группы инвалидности или категории «ребенок-инвалид».
При необходимости корректировки индивидуальной программы реабилитации и абилитации в связи с установлением ЦРГ человеку, ранее признанному инвалидом (ребенком-инвалидом), по его заявлению либо по заявлению его законного или уполномоченного представителя, взамен ранее выданной индивидуальной программы реабилитации и абилитации составляют новую, но без проведения освидетельствования, если с момента предыдущего освидетельствования прошло не более трех лет по данным, имеющимся в протоколе проведения МСЭ.
При этом изменение иных сведений, указанных в ранее выданной индивидуальной программе реабилитации и абилитации, не производится.
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