Кому повысят пенсии, пособия и льготы с 1 марта 2025 года

В СФР отметили, что претендовать на маткапитал могут только граждане России, но есть исключение для случая, когда сертификат переходит к мужчине от женщины с гражданством РФ. Отец ребенка в данной ситуации вправе получить маткапитал, даже будучи гражданином другой страны. При этом у самого ребенка должно быть гражданство РФ. Но и для данного требования есть исключение. Оно действует в отношении жителей новых регионов России. Такие лица могут оформить маткапитал, даже если на момент появления права на сертификат ни женщина, ни мужчина, ни их ребенок не были гражданами РФ.